L'oroscopo di maggio 2026 con classifica di lavoro e soldi assegna la medaglia d'oro al Toro, quella d'argento alla Vergine, mentre quella di bronzo al Capricorno. All'ultima posizione si piazzano i Pesci con difficoltà di trasformare le idee in risultati.

Classifica lavoro e soldi – Maggio 2026

1. Toro

Siete i veri protagonisti del mese. Con il Sole nel segno fino al 21 e Marte che entra in Toro nella seconda parte, avete tutto ciò che serve per costruire stabilità. Non è fortuna improvvisa, ma crescita concreta: soldi, sicurezza, risultati tangibili.

Le decisioni prese ora possono influenzare positivamente i prossimi mesi.

2. Vergine

Mese estremamente efficace. Riuscite a organizzare, sistemare e migliorare tutto ciò che toccate. Perfetto per lavoro pratico, gestione economica e progetti a lungo termine. Non è un mese spettacolare, ma è uno dei più produttivi.

3. Capricorno

Costanza e visione vi premiano. Siete tra quelli che costruiscono davvero qualcosa di importante. Le scelte fatte ora sono solide e durature, anche se richiedono impegno. Ottimo per carriera e obiettivi concreti.

4. Cancro

Favoriti da Giove nel segno, che protegge e amplia le opportunità. Possibili miglioramenti economici o sviluppi lavorativi positivi. Mese fertile soprattutto se seguite ciò che sentite giusto.

5. Gemelli

Mese in crescita, soprattutto nella seconda metà. Dal 18 in poi arrivano idee, contatti e occasioni più interessanti. Con Urano nel segno dal 26, può nascere un cambiamento importante nel vostro percorso.

6. Ariete

Molto forti all’inizio del mese. Ottimo per iniziare, lanciare progetti, prendere decisioni rapide. Poi però serve rallentare e consolidare, altrimenti si rischia di disperdere energia.

7. Scorpione

Mese di trasformazione più che di stabilità. Potrebbero esserci cambiamenti nel lavoro o nel modo di guadagnare. Non tutto è immediato, ma può portare evoluzioni importanti.

8. Bilancia

Serve equilibrio nelle scelte. Non è un mese negativo, ma richiede attenzione e pazienza. Meglio evitare decisioni affrettate o rischi inutili.

9. Leone

Energia altalenante. Avete momenti di grande motivazione, ma anche fasi di stanchezza o blocco. La chiave è la disciplina: senza costanza, i risultati arrivano con difficoltà.

10. Sagittario

Mese più preparatorio che attivo. Le opportunità non mancano, ma richiedono tempo. Meglio pianificare e organizzarsi per il futuro.

11. Acquario

Periodo di cambiamenti e adattamenti non sempre semplici. Possibili revisioni nel lavoro o nelle strategie economiche. Serve flessibilità per trasformare le difficoltà in opportunità.

12. Pesci

Mese un po’ dispersivo sul piano pratico. Tante idee e intuizioni, ma non sempre facili da concretizzare. Meglio evitare scelte economiche importanti e aspettare più chiarezza.