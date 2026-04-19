L'oroscopo del 20 aprile 2026 con classifica consegna la medaglia d'oro ai Gemelli, quella d'argento all'Ariete, mente quella di bronzo all'Acquario poiché Plutone nel segno vi rende strategici. All'ultimo posto si piazzano j Pesci perché avrete una giornata dispersiva.
Classifica 20 Aprile 2026
1. Gemelli
Siete i protagonisti assoluti.
La Luna nel segno, in armonia con Mercurio, Marte e Plutone, vi rende velocissimi, intuitivi e super comunicativi.
Giornata perfetta per contatti, idee, decisioni e nuove opportunità.
Tutto gira a vostro favore.
2.
Ariete
Anche se il Sole lascia il segno, restate fortissimi.
Mercurio e Marte vi danno energia mentale e azione: potete concludere qualcosa di importante.
È il momento di fare l’ultimo scatto prima di rallentare.
3. Acquario
Plutone nel segno vi rende profondi e strategici.
Ottime intuizioni e capacità di vedere oltre.
Giornata potente per decisioni intelligenti
4. Leone
Energia attiva e stimolante.
Avete voglia di mettervi in gioco e farvi notare.
Buon momento per agire e parlare.
5. Sagittario
Giornata dinamica e interessante.
Idee e opportunità arrivano, ma dovete coglierle al volo.
Ottimo per movimento e iniziative.
6. Bilancia
Riuscite a stare al passo con gli eventi.
Buon equilibrio tra mente e azione.
Giornata utile per chiarire e decidere.
7. Toro
Il Sole entra nel vostro segno: qualcosa inizia.
Non è ancora esplosivo, ma è l’inizio di una fase importante.
Sentite il bisogno di stabilità e concretezza.
8. Vergine
Giornata discreta, più mentale che emotiva.
Potete organizzare e pianificare bene.
Meno azione, più strategia.
Potete organizzare e pianificare bene.
Meno azione, più strategia.
9. Scorpione
Qualche tensione interna, ma anche intuizioni forti.
Meglio non reagire subito: osservate e capite.
10. Capricorno
Più lenti rispetto al ritmo della giornata.
Serve adattamento.
Meglio concentrarsi su ciò che è essenziale.
11. Cancro
Emotivamente un po’ distaccati o confusi.
Difficoltà a seguire il ritmo veloce degli altri.
Meglio non forzare.
12. Pesci
Giornata dispersiva: troppe cose, poca chiarezza.
Meglio rallentare e non prendere decisioni importanti.