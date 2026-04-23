L'oroscopo del 24 aprile 2026 con classifica assegna il primo posto al Leone sostenuto da Saturno, il secondo al Toro e infine il terzo all'Ariete. L'ultima posizione invece è stata affidata ai Pesci poiché dovrebbero ascoltarsi di più.

Classifica di tutti i segni del 24 aprile 2026

Al Primo Posto: Leone

Con la Luna nel vostro segno che riceve il prezioso sostegno di Saturno, siete imbattibili. La vostra autostima è alle stelle, il vostro carisma è irresistibile e la vostra creatività è un fiume in piena. Sfruttate questa energia per brillare sul lavoro, per conquistare il cuore di chi amate e per realizzare i vostri sogni più ambiziosi.

Niente e nessuno può fermarvi!

Al Secondo Posto: Toro

La congiunzione Venere-Urano nel vostro segno vi regala una giornata all'insegna del "tutto è possibile". In amore, potreste fare un incontro folgorante che vi cambierà la vita, oppure decidere di dare una svolta alla vostra relazione attuale. Sul fronte economico, potreste avere un'intuizione geniale che vi porterà a un guadagno inaspettato. L'importante è non aver paura dei cambiamenti: accoglieteli con entusiasmo e lasciatevi sorprendere!

Al Terzo Posto: Ariete

! Grazie al trigono tra la Luna e Saturno, oggi riuscite a canalizzare la vostra energia in progetti solidi e ben strutturati. È il momento ideale per pianificare il vostro futuro, per porre le basi per nuove imprese lavorative o per impegnarvi seriamente in una relazione affettiva.

Non abbiate fretta: lavorate sodo e con perseveranza, e i risultati non tarderanno ad arrivare.

4° Posto: Sagittario

La Luna in Leone stimola la vostra creatività e la vostra voglia di imparare cose nuove. Potreste scoprire un nuovo hobby, appassionarvi a un argomento culturale o fare un incontro interessante che vi aprirà nuovi orizzonti. L'importante è mantenere una mente aperta e non porvi limiti: il mondo è pieno di meraviglie da scoprire!

5° Posto: Gemelli

La Luna in Leone vi regala una grande facilità di parola e un fascino irresistibile. È il momento ideale per fare nuove conoscenze, per stringere importanti alleanze lavorative o per chiarire un malinteso con un amico o un parente. L'importante è essere sinceri e trasparenti: le parole possono essere un'arma potente, usatele con saggezza!

6° Posto: Bilancia

La Luna in Leone vi regala una grande sensibilità per le esigenze degli altri e un forte desiderio di pace e serenità. È il momento ideale per risolvere un conflitto, per fare da mediatori tra due amici che hanno litigato o per dedicare un po' di tempo a voi stesse e al vostro benessere interiore. L'importante è non dimenticare le vostre esigenze: anche voi meritate di essere felici!

7° Posto: Acquario

La Luna in Leone vi invita a riflettere su voi stessi e sulle vostre priorità. Potreste sentire il bisogno di staccare la spina dalla routine quotidiana e di dedicare un po' di tempo ai vostri pensieri e alle vostre passioni. L'importante è non isolarsi troppo: cercate di mantenere un contatto con le persone che amate, anche se a distanza!

8° Posto: Scorpione

La congiunzione Venere-Urano potrebbe scatenare in voi un senso di insicurezza e di sfiducia nei confronti del partner. Cercate di non lasciarvi travolgere dalle emozioni e di affrontare i vostri dubbi con sincerità e rispetto. L'importante è fidarsi di voi stessi e del vostro valore: siete persone meravigliose, non dimenticatelo!

9° Posto: Vergine

La Luna in Leone vi regala una grande attenzione per i dettagli e un forte desiderio di fare le cose per bene. È il momento ideale per portare a termine un progetto lavorativo, per organizzare la vostra agenda o per fare pulizia nella vostra casa e nella vostra mente. L'importante è non essere troppo critiche con voi stesse e con gli altri: la perfezione non esiste, cercate di essere felici con quello che avete!

10° Posto: Cancro

La Luna in Leone vi invita a prendervi cura di voi stessi e del vostro benessere fisico e mentale. Potreste sentire il bisogno di dedicare un po' di tempo ai vostri hobby preferiti, di leggere un buon libro o di fare una passeggiata nella natura. L'importante è non dimenticare le persone che amate: cercate di trascorrere un po' di tempo con loro, anche se a distanza!

11° Posto: Capricorno

La Luna in Leone vi regala una grande perseveranza e un forte desiderio di raggiungere i vostri obiettivi. È il momento ideale per lavorare sodo, per non arrendersi di fronte alle difficoltà e per dimostrare a tutti il vostro valore. L'importante è non dimenticare i vostri affetti: cercate di dedicare un po' di tempo anche alle persone che amate, non solo al lavoro!

12° Posto: Pesci

La Luna in Leone vi invita a dare ascolto alle vostre emozioni e al vostro intuito. Potreste sentire il bisogno di esprimere la vostra creatività attraverso l'arte, la musica o la scrittura, oppure di dedicare un po' di tempo alla spiritualità e alla meditazione. L'importante è non lasciarsi travolgere dalle emozioni e di mantenere un contatto con la realtà: il mondo è un luogo meraviglioso, ma a volte può essere anche un po' complicato!