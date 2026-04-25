L'oroscopo del 26 aprile 2026 con classifica consegna la medaglia d'oro ai Gemelli, quella di argento all'Ariete per la creatività e quella di bronzo all'Acquario. All'ultimo posto si piazzano i Pesci che saranno disorientati.

Classifica 26 Aprile 2026

1. Gemelli

Siete i protagonisti assoluti di questo nuovo ciclo.

Con Urano e Venere nel segno, qualcosa si accende: idee, incontri, cambiamenti improvvisi.

Non tutto è stabile, ma è stimolante e pieno di possibilità.

È una giornata che può aprire una nuova fase.

2. Ariete

Molto favoriti mentalmente ed energeticamente con sestile tra Venere e Nettuno vi rende anche più ispirati, creativi e magnetici.

Giornata ottima per intuizioni, contatti e iniziative.

3. Acquario

Urano vi parla direttamente e vi spinge a innovare.

Sentite che qualcosa sta cambiando e, a differenza di altri, vi piace.

Ottimo momento per rompere schemi e pensare in modo diverso.

4. Bilancia

Avrete un clima interessante, soprattutto nelle relazioni e nei contatti.

Anche se c’è un po’ di instabilità, riuscite a trovare equilibrio.

Le novità possono incuriosirvi più che spaventarvi.

5. Leone

Nonostante la Luna non sia comodissima, riuscite a gestire bene la giornata.

Avete energia e presenza per affrontare anche piccoli imprevisti.

6. Sagittario

Giornata movimentata ma stimolante.

Le novità vi attirano, anche se non tutto è chiaro subito.

Serve adattamento.

7. Toro

Dopo giorni più stabili, iniziate a sentire il cambiamento.

Qualcosa si muove e non tutto è sotto controllo.

Non è negativo, ma richiede flessibilità.

8. Vergine

La Luna nel segno vi rende sensibili…forse troppo.

Le quadrature con Venere e Urano portano nervosismo o piccoli imprevisti.

Meglio non essere troppo critici, né con voi né con gli altri.

9. Cancro

Giornata un po’ confusa emotivamente.

Sentite cambiamenti nell’aria, ma non sapete ancora come gestirli.

Serve tempo.

10. Capricorno

Clima poco stabile per i vostri gusti.

Troppi imprevisti o situazioni poco controllabili.Meglio non irrigidirsi.

11. Scorpione

Tensioni interiori e qualche fastidio nelle relazioni.

Le sorprese non vi piacciono oggi.

Meglio evitare confronti diretti.

12. Pesci

Siete tra i più sensibili segni dello zodiaco alla confusione della giornata.

Da una parte sogni e intuizioni, dall’altra caos.

Rischiate di sentirvi un po’ disorientati.