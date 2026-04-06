L'oroscopo del 7 aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con quella d'argento il Sagittario e con quella di bronzo il Leone. L'ultima posizione è assegnata ai Pesci poiché potreste avere confusione.

Classifica 7 Aprile 2026

1. Ariete

Siete i più forti: energia, iniziativa e voglia di fare sono al massimo. Anche se la comunicazione può creare qualche fraintendimento, riuscite comunque a portare avanti ciò che volete.

Fate, ma spiegate meglio ciò che intendete.

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Sagittario

La Luna nel segno vi rende protagonisti: entusiasmo e libertà guidano la giornata.

Attenzione però a parlare troppo velocemente o senza riflettere.

Ottima energia, ma servono parole più chiare.

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. Leone

Fuoco in armonia: carisma e presenza vi aiutano molto.

Il rischio è dire qualcosa di troppo o essere fraintesi.

Meglio agire che discutere.

4. Gemelli

Vivaci e attivi, ma il quadrato con Mercurio crea confusione mentale.

Attenzione a messaggi, appuntamenti e comunicazioni poco chiare.6. Bilancia

Buona energia sociale, ma qualche incomprensione può nascere facilmente.

Serve diplomazia in più del solito.

7. Toro

Un po’ fuori ritmo rispetto alla velocità della giornata.

Meglio evitare discussioni e restare su ciò che è concreto.8. Vergine

La confusione mentale vi infastidisce: non tutto è chiaro come vorreste.

Rimandate decisioni importanti.

9. Cancro

Emotività e confusione si mescolano: non è facile capire cosa fare.

Meglio non reagire subito e prendere tempo.8. Vergine

La confusione mentale vi infastidisce: non tutto è chiaro come vorreste.

Rimandate decisioni importanti. Ora prendetevi il tempo per voi stessi.

10. Scorpione

Giornata un po’ instabile: l’energia è buona ma la comunicazione crea problemi.

Evitate tensioni inutili e cercate di essere più compresivi con chi vi sta accanto.

11. Capricorno

Troppa leggerezza e poca concretezza per i vostri gusti.

Meglio osservare e non entrare in discussioni soprattutto se insignificanti per voi.

12. Pesci

Mercurio nel segno sotto pressione porta confusione e distrazione.

Attenzione a errori, dimenticanze e parole dette male poiché è un attimo accendere discussioni.