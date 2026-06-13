L'oroscopo del 14 giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, poi con quella d'argento l'Ariete e infine con quella di bronzo la Bilancia che sarà aperta al dialogo. Fanalino di coda i Pesci che avrete una sensasione di stanchezza.

Classifica del 14 giugno 2026

1° posto (Medaglia d'oro) – Gemelli

La luna brilla alta nel vostro cielo e il sestile con saturno vi regala una marcia in più. Sarete i re indiscussi della giornata: la vostra mente viaggia a mille all'ora ma, a differenza del solito, siete incredibilmente concreti, organizzati e focalizzati sugli obiettivi importanti.

Ottimo momento per fare discorsi seri in amore.

2° posto (Medaglia d'argento) – Ariete

Con saturno nel vostro segno che riceve il supporto della luna, questa domenica vi regala una lucidità d'azione invidiabile. Avete la grinta giusta per portare a termine un progetto personale a cui tenete molto o per organizzare uno spostamento strategico. Le vostre parole avranno un peso notevole e sarete ascoltati da tutti.

3° Posto (Medaglia di bronzo)– Bilancia

Il cielo vi sorride e vi restituisce quella stabilità emotiva che cercavate da giorni. La luna in aspetto favorevole vi rende aperti al dialogo e molto comunicativi, mentre il supporto di saturno vi aiuta a tagliare i rami secchi o a chiarire un malinteso con il partner senza inutili drammi.

4° Posto – Leone

Una domenica decisamente stimolante per i contatti sociali e le pubbliche relazioni. Il cielo vi spinge a uscire dal guscio, a frequentare nuove persone e ad allargare la vostra cerchia. Se avete in mente un progetto creativo o un viaggio per le prossime settimane, oggi è il giorno perfetto per gettare le basi.

5° Posto – Acquario

L'aria frizzante della luna in gemelli vi rigenera profondamente, stimolando la vostra natura ribelle e innovativa. Grazie a saturno, però, non vi limiterete a sognare a occhi aperti: riuscirete a incanalare questa energia in qualcosa di estremamente costruttivo per la vostra casa o la vostra vita di coppia.

6° Posto – Toro

Giornata stabile e priva di scossoni, ideale per concentrarvi sulle vostre questioni pratiche ed economiche.

Il transito odierno vi invita a fare due conti e a pianificare le spese per i mesi estivi con grande saggezza. In amore preferite i fatti concreti alle parole sdolcinate.

7° Posto – Cancro

La luna si muove alle vostre spalle, invitandovi a una domenica di parziale isolamento e riflessione. Non avete molta voglia di grandi folle o di chiacchiere superficiali, ma il sestile di saturno vi aiuta a fare ordine dentro voi stessi e a proteggere la vostra preziosa privacy.

8° Posto – Scorpione

Vi attende una giornata di trasformazione e di analisi profonda. State capendo dove state investendo male le vostre energie personali. Sfruttate la stabilità di saturno per prendere una decisione logica e razionale, mettendo da parte per un attimo l'istinto e l'orgoglio.

9° Posto – Capricorno

Il lavoro o i doveri quotidiani rischiano di bussare alla vostra porta anche di domenica, privandovi del meritato riposo. La luna vi chiede di essere flessibili e di gestire gli imprevisti con un sorriso, mentre il rigore di saturno vi ricorderà che i sacrifici di oggi porteranno grandi frutti domani.

10° Posto – Vergine

La luna in posizione di quadratura dal segno dei gemelli vi rende particolarmente pignoli, nervosi e inclini alla critica gratuita verso chi vi circonda. Vi sentite sotto pressione e fate fatica a rilassarvi. Appoggiatevi alla stabilità di saturno per evitare discussioni inutili in famiglia.

11° Posto – Sagittario

La luna si trova in opposizione diretta al vostro cielo, creando un po' di maretta e di incomprensione nei rapporti interpersonali e di coppia.

Vi sentirete limitati o poco liberi di agire a modo vostro. Evitate i muri contro muri e cercate una mediazione diplomatica.

12° Posto – Pesci

Vi posizionate all'ultimo posto a causa di una forte sensazione di stanchezza fisica e mentale che vi trascinerete dietro per tutta la giornata. La quadratura lunare crea confusione e dubbi sul futuro, rendendovi instabili. Il consiglio delle stelle è di non forzare la mano e di rimandare ogni decisione importante alla prossima settimana.