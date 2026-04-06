L'oroscopo di martedì 7 aprile è un vero vulcano di emozioni. L'assetto astrale favorisce alcuni segni e introduce alcuni ostacoli per altri. Amore, lavoro e socialità sono i tre aspetti maggiormente trattati.

Cancro e Leone saranno in piena crisi emotiva. Dovranno scontrarsi con alcune difficoltà facendo appello a tutte le loro risorse. L'Ariete e lo Scorpione, invece, potranno contare su una quantità extra di energia.

Oroscopo di martedì 7 aprile: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata vi regalerà tante nuove sfide. Per fortuna, sarete pronti ad affrontarle con il sorriso sulle labbra.

Affronterete gli ostacoli con determinazione perché saprete che questo sarà l'unico modo per crescere davvero. Inoltre, non vi farete intimorire dalle critiche. Le riporrete in un cassetto senza dare loro peso.

Toro: non sarete molto fortunati in amore. Purtroppo, la vita di coppia sarà caratterizzata da alti e bassi. I contrasti non mancheranno e la paura di non riuscire a sistemare le cose sarà più forte di tutto il resto. Una piccola pausa potrebbe fare bene a entrambi. Ovviamente, dovrete concordare insieme i prossimi passi.

Gemelli: non serviranno molte parole per comunicare con il partner. Vi basterà uno sguardo per capirvi al volo. Insieme potrete fare tutto. Sarete in grado di affrontare anche le sfide più complesse.

Qualcuno potrebbe provare un pizzico di invidia nei vostri confronti. Per questo motivo, sarà importante non abbassare mai la guardia.

Cancro: vi troverete con le spalle al muro. Metterete in discussione i vostri sogni e ciò non farà affatto bene all'umore. L'oroscopo del giorno vi consiglia di trovare un modo per ritrovare l'equilibrio perduto. Vi basterà compiere dei piccoli passi, non dovrete necessariamente bruciare le tappe.

Leone: in famiglia le cose non andranno molto bene. Cercherete di trovare un punto di incontro, ma non sarà facile riuscirci senza farsi trasportare dalla rabbia e dalla frustrazione. Sarà importante spostare la conversazione su un terreno sicuro, in modo da evitare sul nascere qualsiasi provocazione.

Vergine: non rifletterete molto sull'uso delle parole. Seguirete la corrente, credendo di avere la ragione in tasta. In realtà, la verità starà nel mezzo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non esagerare. Alcune persone potrebbero decidere di non concedere una seconda possibilità. La capacità di chiedere scusa sarà fondamentale.

Bilancia: sarete attenti a ogni dettaglio. Cercherete di far sentire bene gli altri, soprattutto se saranno vostri ospiti. Non avrete alcuna pretesa verso di loro. Vorrete solo trascorrere insieme dei momenti piacevoli. Potrebbe essere il momento giusto per provare ad allargare la vostra cerchia di amici. Non avrete alcuna difficoltà in merito.

Scorpione: cercherete di distinguervi dalla massa.

Non vorrete essere considerati come tutti gli altri. Per tale ragione, vi impegnerete al massimo, sia a casa che sul posto di lavoro. Raggiungerete risultati notevoli, ma sarà inutile sprecare così tutte le vostre energie. Un po' di svago non guasterà.

Sagittario: trascorrerete una giornata serena, all'insegna della comprensione, del divertimento e della sincerità. Vi circonderete di amici leali e potrete contare su una famiglia unita. Dovrete aspettare ancora un po' per l'amore, ma ci sarà tempo per tutto. Nel frattempo, potrebbe essere d'aiuto iniziare a guardarvi attorno.

Capricorno: non vi piacerà seguire la mandria. Preferirete ragionare con la vostra testa, anche a costo di farvi nuovi nemici.

Tale caratteristica si rivelerà utile in svariati contesti. Ovviamente, sarà importante non cercare attivamente lo scontro. Mantenere saldi i vecchi legami sarà indispensabile.

Acquario: avrete l'impressione di non essere abbastanza apprezzati. Questa situazione non vi piacerà affatto. Cercherete di farvela scivolare addosso, ma rischierete solo di peggiorare le cose e di aumentare il vostro livello di frustrazione. Sarà importante affrontare l'argomento con i diretti interessati. Qualcosa potrebbe cambiare.

Pesci: sarete precisi e riflessivi. Non vedrete l'ora di cogliere le prossime opportunità. Avrete tutte le carte in regola per prendere le decisioni giuste, ma dovrete fare attenzione alle malelingue. Qualcuno potrebbe provare a influenzarvi o a portarvi sulla strada sbagliata.