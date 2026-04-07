L'oroscopo dell'8 aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con quella d'argento il Toro e con quella di bronzo il Capricorno. L'ultima posizione invece è stata assegnata ai Pesci poiché si sentiranno un po' scarichi.

Classifica 8 Aprile 2026

1. Ariete

Siete imbattibili: con Sole e Marte nel segno avete una carica incredibile. Vi sentite pronti a partire, decidere, conquistare. In più, il trigono tra Luna e Venere vi aiuta a non essere solo impulsivi, ma anche più concreti e convincenti. È il momento perfetto per iniziare qualcosa di importante o fare una scelta netta.

2. Toro

Venere nel segno e il trigono con la Luna vi rendono stabili, sicuri e magnetici. In una giornata molto attiva, voi siete quelli che riescono a trasformare l’energia in risultati concreti. Ottimo per amore, sicurezza personale e decisioni pratiche.

3. Capricorno

La Luna nel vostro segno vi dà controllo e lucidità. Nonostante l’energia impulsiva dell’Ariete, voi riuscite a restare centrati e strategici. Giornata perfetta per organizzare, costruire e fare scelte intelligenti.

4. Leone

Fuoco in grande armonia: Marte e Sole vi spingono ad agire e a brillare. Vi sentite più sicuri e pronti a prendervi spazio. Ottimo momento per farvi notare e avanzare.

5. Vergine

Finalmente qualcosa di concreto: il trigono Luna–Venere vi aiuta a ritrovare ordine e stabilità.

Giornata utile per sistemare situazioni e sentirvi più tranquilli.

6. Sagittario

Energia buona ma meno esplosiva rispetto al giorno prima. Restate attivi, ma con più controllo e meno impulsività.

7. Acquario

Giornata interessante: avete idee e voglia di cambiare, ma non tutto si concretizza subito. Bene per pensare e pianificare, meno per agire d’istinto.

8. Gemelli

Vi sentite più attivi, ma anche un po’ disordinati mentalmente. Serve concentrazione per non disperdere energie.

9. Bilancia

L’energia dell’Ariete vi mette sotto pressione, ma il trigono Luna–Venere vi aiuta a trovare equilibrio. Giornata da gestire con diplomazia.

10. Cancro

Vi sentite un po’ sotto stress: tutto corre veloce e non sempre vi sentite pronti.

Meglio non reagire emotivamente e prendervi i vostri tempi.

11. Scorpione

Energia forte ma non sempre facile da gestire: potreste sentirvi irritati o sotto pressione. Meglio canalizzare l’energia in qualcosa di utile.

12. Pesci

Marte che lascia il segno vi fa sentire un po’ scarichi o disorientati. Serve recuperare energie e non forzarvi troppo.

ati o disorientati. Serve tempo per ritrovare ritmo ed energia.