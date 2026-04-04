L'oroscopo di Pasqua 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro lo Scorpione, mentre con quella d'argento il Toro e con quella di bronzo il Cancro. L'ultimo posto è stato assegnato all'Acquario poiché potrebbe sentirsi poco compreso.

Classifica Oroscopo del 5 aprile 2026

1. Scorpione

Siete i veri protagonisti di questa Pasqua. La Luna nel vostro segno, in perfetto accordo con Venere e Plutone, vi rende magnetici, profondi e irresistibili. Le emozioni sono intense ma sotto controllo, e avete la capacità di trasformarle in qualcosa di concreto: un chiarimento importante, un riavvicinamento o una svolta nei rapporti.

È il momento giusto per vivere l’amore senza filtri e senza paura.

2. Toro

Venere vi sostiene e vi protegge: avete bisogno di stabilità, affetto e piacere, e questa giornata può darvi tutto questo. I rapporti si fanno più sinceri e profondi, e anche chi ha avuto dubbi può ritrovare sicurezza. Perfetta per stare con le persone giuste e sentirsi finalmente sereni.

3. Cancro

Il trigono d’acqua vi coccola: siete emotivamente connessi con tutto e tutti. Le relazioni scorrono con naturalezza, e potete vivere momenti dolcissimi, fatti di complicità e comprensione. Ottima giornata per rafforzare legami familiari o sentimentali.

4. Pesci

Siete in piena sintonia con questo cielo: sensibilità, romanticismo e intuizione sono al massimo.

Le emozioni vi guidano nella direzione giusta, soprattutto in amore. Potreste vivere un momento speciale, quasi “magico”.

5. Capricorno

Di solito siete più controllati, ma oggi riuscite a lasciarvi andare un po’ di più. Le relazioni migliorano e vi sentite più disponibili verso gli altri. Una giornata che vi aiuta ad aprirvi e a vivere con più leggerezza.

6. Vergine

Le emozioni non vi mettono troppo in difficoltà, anzi: riuscite a gestirle bene e a trovare equilibrio. Buona giornata per stare bene con gli altri senza troppe complicazioni. Serenità e piccoli momenti piacevoli.

7. Ariete

Il Sole nel segno vi dà energia, ma questa Pasqua vi chiede di rallentare e sentire di più. Non tutto si risolve con l’azione: oggi conta anche l’ascolto.

Se vi fermate un attimo, potete vivere qualcosa di profondo.

8. Leone

Non siete al centro dei transiti, ma potete comunque godervi la giornata. Meglio evitare drammi o eccessi: la chiave è restare semplici e spontanei. Più leggerezza = più benessere.

9. Bilancia

Le relazioni sono importanti, ma qualcosa dentro di voi è un po’ instabile. Potreste avere dubbi o sentirvi messi alla prova emotivamente. Serve equilibrio tra quello che date e quello che ricevete.

10. Sagittario

Avete voglia di movimento e libertà, ma l’energia della giornata è più introspettiva. Potreste sentirvi un po’ fuori ritmo. Meglio adattarsi e rallentare.

11. Gemelli

La giornata vi confonde un po’: troppe emozioni, poca chiarezza mentale.

Non è il momento di capire tutto o prendere decisioni importanti. Osservate, senza forzare.

12. Acquario

Plutone attivo e la Luna intensa possono portarvi a vivere emozioni più forti del previsto. Potreste sentirvi sotto pressione o poco compresi. Meglio non reagire subito: prendetevi spazio.