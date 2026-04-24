L'oroscopo della fortuna di maggio 2026 con la classifica premia con la medaglia d'oro il Cancro che sarà protetto, mentre con quella d'argento il Toro e con quella di bronzo i Pesci. L'ultimo posto è stato assegnato all'Acquario che sentiranno maggiormente il cambiamento.

Classifica della Fortuna – Maggio 2026

Cancro

Siete i più favoriti del mese, e si sente. C’è una specie di protezione intorno a voi: le cose arrivano al momento giusto, le persone giuste si avvicinano e anche le situazioni sembrano girare a vostro favore senza sforzo. Nella seconda metà del mese questa sensazione aumenta ancora di più, soprattutto nei rapporti e nelle opportunità che nascono quasi per caso.

Toro

La vostra è una fortuna concreta, silenziosa ma potentissima. Non succede tutto insieme, ma passo dopo passo costruite qualcosa che resta. È il classico periodo in cui magari non vi accorgete subito di quanto siete fortunati… ma i risultati parlano da soli.

Pesci

Vivete una fortuna molto intuitiva, quasi “magica”. Vi trovate spesso nel posto giusto senza sapere bene perché, oppure capite al volo cosa fare. Se vi fidate delle vostre sensazioni, questo mese può regalarvi momenti davvero speciali.

4. Scorpione

La fortuna arriva attraverso i cambiamenti. All’inizio può sembrare tutto un po’ movimentato, ma proprio lì si nascondono le occasioni migliori. È un mese che può farvi fare un salto in avanti, anche se non nel modo più semplice.

5. Vergine

Non è una fortuna eclatante, ma è affidabile. Più vi impegnate, più le cose funzionano. È quel tipo di mese in cui tutto si sistema piano piano e senza sorprese negative.

6. Capricorno

Anche per voi la fortuna è stabile e graduale. Magari non succede nulla di clamoroso, ma sentite che le cose stanno andando nella direzione giusta. Ed è proprio questo che conta.

7. Gemelli

All’inizio siete un po’ in attesa, poi qualcosa cambia. Nella seconda metà del mese si muove tutto: incontri, idee, occasioni improvvise. La fortuna arriva, ma ha bisogno di tempo per attivarsi.

8. Ariete

Partite forti, con energia e possibilità, ma poi dovete rallentare. La fortuna c’è, ma è veloce e va colta subito.

Se aspettate troppo, rischiate di perderla.

9. Leone

Un mese un po’ altalenante. Ci sono momenti in cui tutto sembra andare bene e altri in cui si blocca. La chiave è non forzare e adattarsi.

10. Bilancia

La fortuna passa soprattutto dalle relazioni, ma non è sempre chiara. A volte vi sembra di dover capire meglio le situazioni prima di fidarvi. Serve un po’ di pazienza.

11. Sagittario

Le occasioni stanno arrivando, ma sono ancora lontane. È un mese più di preparazione che di risultati. Meglio non avere fretta.

12. Acquario

Siete quelli che sentono di più il cambiamento. La fortuna c’è, ma non è comoda: arriva sotto forma di svolte, decisioni o situazioni che vi spingono fuori dalla zona di comfort. Non è facile, ma può essere importante.