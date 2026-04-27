L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio si può metaforicamente descrivere come una lunga traversata tra onde alte e tratti di mare calmo. Alcuni di voi dovranno stringere i denti e rimettere ordine tra pensieri e impegni, mentre altri inizieranno finalmente a intravedere spiragli più luminosi. È un periodo che chiede concretezza, pazienza e una buona dose di fiducia nelle proprie capacità. In amore, nei progetti e nella vita pratica, nulla si muove per caso: ogni passo, anche il più piccolo, contribuisce a costruire qualcosa di più solido.

L'astrologia settimanale spinge al primo posto in classifica il segno zodiacale della Vergine, mentre il Toro è all'ultimo posto.

Classifica e oroscopo settimana 4-10 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣2️⃣- Toro. Vi trovate davanti a una settimana che chiede decisioni nette, senza possibilità di restare nel mezzo. Alcune situazioni lasciate in sospeso tornano a bussare con insistenza e non potrete più ignorarle. Chi ha perso tempo o ha rimandato troppo dovrà recuperare terreno con determinazione. Non tutto sarà immediatamente chiaro, ma i segnali che riceverete saranno utili per orientarvi. In amore serve maturità: le relazioni fragili rischiano di arrivare a un punto di rottura, mentre quelle più solide possono ritrovare un equilibrio sincero.

Le giornate verso il fine settimana offrono maggiore lucidità, sfruttatele per fare scelte consapevoli.

1️⃣1️⃣- Acquario. Vi attende una settimana intensa, quasi vorticosa, in cui ogni ora sembra riempirsi di impegni. Tra lavoro, casa e responsabilità familiari, il tempo per voi stessi si riduce e questo potrebbe mettervi sotto pressione. Non sempre riuscirete a mantenere la concentrazione, alternando momenti di grande efficienza ad altri più dispersivi. Il segreto sarà non pretendere la perfezione ma puntare alla continuità. Ritagliatevi spazi personali, anche brevi, per recuperare energia. La pazienza sarà fondamentale soprattutto nei rapporti con chi vi circonda.

1️⃣0️⃣- Sagittario. La settimana si muove su un doppio binario: da una parte la voglia di fare e ottenere risultati, dall’altra qualche calo d’umore che potrebbe rallentarvi.

Avrete numerosi impegni da gestire e anche in ambito domestico non mancheranno piccole questioni da sistemare. Nonostante tutto, riuscirete a portare avanti i vostri obiettivi con determinazione. Finalmente arrivano risposte attese da tempo, e questo vi permetterà di fare chiarezza su alcune situazioni rimaste in sospeso. Cercate di non farvi sopraffare dalla stanchezza: il vostro impegno verrà ripagato.

9️⃣- Pesci. Una ventata di cambiamento attraversa la vostra settimana, costringendovi a uscire da una zona di comfort che ormai iniziava a starvi stretta. Il ritorno a ritmi più intensi richiederà organizzazione e concentrazione. Qualcuno di voi si sentirà già proiettato verso momenti più leggeri, ma sarà importante restare focalizzati sul presente.

Le attività pratiche, come la cura della casa o di spazi verdi, vi aiuteranno a ritrovare equilibrio. Attenzione alla giornata finale della settimana, che potrebbe portare qualche imprevisto o tensione da gestire con calma.

8️⃣- Gemelli. Dopo un periodo di riflessione profonda, tornate finalmente a muovervi con maggiore sicurezza. Avete capito cosa desiderate davvero e non siete più disposti ad accettare compromessi che non vi rappresentano. Questa nuova consapevolezza vi rende più decisi, soprattutto nelle relazioni. Attenzione però a non dare nulla per scontato: ogni rapporto ha bisogno di cura e presenza. Potrebbero verificarsi cambiamenti importanti, sia per chi è in coppia sia per chi è alla ricerca di nuove emozioni.

Procedete con entusiasmo, ma senza fretta.

7️⃣- Capricorno. State lentamente uscendo da una fase complessa e iniziate a sentire una nuova forza dentro di voi. Alcuni progetti sono stati rimandati, ma ora avete l’occasione di riprenderli con uno spirito diverso. La settimana vi accompagna verso una rivincita personale che culmina nella giornata finale, quando molte situazioni troveranno finalmente una soluzione. Avete imparato molto dalle difficoltà e ora siete più consapevoli dei vostri limiti e delle vostre potenzialità. Non abbassate la guardia troppo presto: continuate a costruire con pazienza.

6️⃣- Ariete. Vi presentate a questa settimana con un’energia rinnovata e una forte voglia di mettervi in gioco.

Dopo aver dedicato tempo a voi stessi, ora siete pronti a ripartire con determinazione. Non mancheranno momenti di stanchezza, ma saranno solo pause temporanee in un percorso complessivamente positivo. Siete in attesa di qualcosa che potrebbe arrivare all’improvviso, portando novità interessanti. Continuate a credere nei vostri sogni senza lasciarvi influenzare da chi non comprende il vostro percorso. In amore, le emozioni si intensificano soprattutto verso il fine settimana.

5️⃣- Bilancia. Un obiettivo importante si avvicina e questo vi riempie di soddisfazione. Avete dimostrato forza e costanza anche nei momenti più difficili, e ora iniziate a vedere risultati concreti. In ambito sentimentale ci sono stati cambiamenti e qualche tensione, ma la situazione evolve verso una maggiore armonia.

Vi sentite più fiduciosi e pronti a guardare avanti con entusiasmo. Nessuno riuscirà a ostacolare il vostro cammino se continuerete a mantenere questa determinazione.

4️⃣- Scorpione. Dopo un periodo particolarmente pesante, iniziate finalmente a respirare un’aria diversa. Le difficoltà non sono state poche, tra pressioni lavorative e questioni economiche, ma avete resistito. Questa settimana segna un primo passo verso la ripresa: piccoli segnali vi fanno capire che qualcosa sta cambiando. Non permettete a chi vi ha ostacolato di influenzare ancora il vostro percorso. Ritrovate fiducia in voi stessi e concedetevi il diritto di stare meglio. Anche l’umore ne beneficerà.

3️⃣- Leone. La settimana si apre con una nuova luce che illumina i vostri progetti.

Dopo un periodo di preoccupazioni, soprattutto legate alla stabilità, tornate a pensare in modo più positivo. Avete dimostrato grande capacità di adattamento e ora siete pronti a costruire qualcosa di nuovo. È un momento favorevole per pianificare, per dare forma alle idee e per rimettere al centro i vostri obiettivi. Le opportunità non mancano, ma dovrete essere pronti a coglierle con prontezza.

2️⃣- Cancro. Vi muovete con grande energia, cercando di tenere insieme tutti gli aspetti della vostra vita. Non è semplice gestire lavoro, famiglia e relazioni, ma il vostro senso di responsabilità vi guida. La vostra sensibilità vi rende un punto di riferimento per chi vi sta accanto, anche se a volte rischiate di dimenticare voi stessi.

Questa settimana porta occasioni interessanti, soprattutto per chi cerca un riscatto professionale. Una giornata in particolare si distingue per forza e positività: seguitela con attenzione e non abbiate paura di esprimere un desiderio.

1️⃣- Vergine. Siete tra i segni che vivranno una settimana di recupero e rinascita. Le prime giornate portano chiarezza e vi permettono di risolvere questioni rimaste in sospeso. Poco alla volta, tutto riprende forma e torna a funzionare. Dopo un periodo complicato, ritrovate stabilità sia nelle relazioni che nel lavoro. L’amore si conferma un punto fermo, capace di sostenervi anche nei momenti più incerti. È il momento di guardare avanti con fiducia e di rimettere in moto i vostri progetti.