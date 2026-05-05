L'oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio annuncia un periodo che non regala nulla per caso, ma offre strumenti preziosi a chi ha il coraggio di usarli. L'astrologia premia il segno del Capricorno con il massimo punteggio in classifica (6 stelle) e penalizza l'Ariete. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche settimana 11-17 maggio 2026

Ariete ⭐⭐Vi trovate a fare i conti con una stanchezza che non riguarda solo il corpo, ma anche la motivazione. Ci sono momenti in cui vi sembra di andare avanti per inerzia, senza vedere risultati concreti. Questo non significa che state sbagliando tutto, ma che forse è arrivato il momento di cambiare approccio.

Se una strada non porta dove speravate, avete tutto il diritto di modificarla. In famiglia potrebbero emergere tensioni legate a questioni pratiche o economiche, creando un clima poco sereno. Non chiudetevi, ma cercate di affrontare i problemi con lucidità. Questa settimana vi chiede di reagire, anche con piccoli passi.

Gemelli⭐⭐⭐ La parola chiave per voi è prudenza. Non è il momento di esporsi inutilmente o di prendere decisioni affrettate. Avete molte qualità, ma ultimamente tendete a mettervi in secondo piano, come se non riconosceste il vostro valore. La situazione intorno a voi è in evoluzione e richiede attenzione. In amore potrebbero emergere discorsi importanti, mentre in famiglia qualcuno sarà chiamato a rivedere certe dinamiche.

Tagliare i ponti con chi vi trascina verso il basso è una scelta necessaria. Se avete vissuto una delusione sentimentale, prendetevi il tempo per guarire senza forzature.

Scorpione ⭐⭐⭐Vi attende una settimana intensa, a tratti anche complicata. Alcune giornate vi metteranno davanti a situazioni da gestire con sangue freddo, come se foste su una corda sospesa. Potrebbero arrivare comunicazioni importanti o contatti inaspettati, anche da persone lontane. Sul lavoro o sul piano economico si intravedono movimenti interessanti, soprattutto per chi ha vissuto un periodo difficile. L’amore, però, richiede attenzione: nelle relazioni stabili potrebbero nascere incomprensioni che vanno chiarite subito per evitare che si accumulino.

Pesci ⭐⭐⭐Vi aspetta una settimana piena, forse fin troppo. Gli impegni si accumulano e il rischio è quello di sentirvi sopraffatti. Fate attenzione a come gestite lo stress: cercare conforto nel cibo o negli eccessi non è la soluzione. Avete una grande forza interiore, ma dovete imparare a distribuirla meglio. In famiglia potrebbero esserci momenti di tensione o stanchezza mentale. Non fate tutto da soli: chiedere aiuto è un atto di intelligenza, non di debolezza. Nei prossimi giorni potreste affrontare prove importanti: mantenete la calma e fidatevi delle vostre capacità.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐Le energie non sono uniformi per tutti voi. Chi ha qualche anno in più potrebbe avvertire un calo fisico o piccoli fastidi, mentre i più giovani saranno pieni di idee e progetti.

In ogni caso, il consiglio è lo stesso: non esagerare. Prendetevi il tempo per recuperare e non sovraccaricatevi di impegni. In casa ci saranno cose da sistemare, ma procedete con calma. L’amore si muove in modo interessante e offre nuove possibilità, soprattutto a chi è single e pronto a rimettersi in gioco.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐Ambizione e desiderio di migliorare vi accompagnano in questa settimana, e fate bene a non accontentarvi. È il momento di prendervi cura anche del vostro aspetto e del vostro benessere, ritrovando una versione di voi più sicura e centrata. In amore potrebbero arrivare occasioni inattese per chi è single, mentre le coppie dovranno affrontare una scelta importante sul futuro.

Le spese aumentano, quindi sarà utile mantenere un certo controllo. Non rinunciate ai vostri sogni, ma costruiteli con concretezza.

Cancro ⭐⭐⭐⭐Settimana dinamica, piena di cambiamenti e piccoli colpi di scena. Alcuni programmi verranno modificati e dovrete adattarvi rapidamente. Le spese tendono a superare le entrate, e questo richiede attenzione e disciplina. Evitate acquisti impulsivi e mantenete lo sguardo sugli obiettivi più importanti. Nonostante ciò, ci sono segnali positivi sul piano affettivo e personale. Ritrovare leggerezza sarà fondamentale: concedetevi momenti che vi aiutino a scaricare lo stress e a ritrovare equilibrio.

Toro ⭐⭐⭐⭐Vi state preparando a una prova importante, e questa settimana sarà decisiva per arrivarci pronti.

State cercando di mettere da parte risorse per un progetto o un acquisto significativo, ma non dimenticate di prendervi cura anche delle vostre necessità quotidiane. Privarsi troppo non è la soluzione. In amore si aprono spiragli interessanti, soprattutto per chi ha il coraggio di mettersi in gioco con autenticità. È il momento di dimostrare quanto valete, senza paura.

Leone⭐⭐⭐⭐⭐ Finalmente qualcosa si muove. Uscite da una fase di stallo che vi ha fatto sentire bloccati e poco motivati. Questa settimana vi invita a riprendere in mano la vostra vita, con più determinazione. In amore potreste arrivare a una presa di posizione importante, soprattutto se avete rimandato troppo a lungo. Accettate il passato per quello che è stato e concentratevi su ciò che potete costruire adesso.

Anche per i single si aprono nuove possibilità, più intense di quanto immaginate.

Vergine ⭐⭐⭐⭐⭐Avete attraversato un periodo in cui vi siete chiusi un po’ troppo, forse per difendervi o per riflettere. Ora però è arrivato il momento di riaprirvi al mondo. Questa settimana vi offre occasioni per rinnovarvi, sia nell’aspetto che nelle abitudini. Impegni lavorativi o scolastici vi terranno occupati a lungo, e dovrete fare attenzione a non trascurare il vostro benessere. Lasciate andare ciò che non funziona più e iniziate a costruire qualcosa di più adatto alla persona che siete diventati.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐Le emozioni saranno protagoniste. Per molti di voi questa settimana porta passione, coinvolgimento e anche una certa intensità nei rapporti.

Allo stesso tempo, però, avrete molte responsabilità da gestire, sia in casa che fuori. Organizzazione e disciplina saranno fondamentali per non sentirvi sopraffatti. Qualcuno potrebbe criticarvi o chiedervi di più: non prendetela sul personale, ma usatela come occasione per crescere. Se trovate il giusto equilibrio, riuscirete a vivere tutto con maggiore serenità.

Capricorno ⭐⭐⭐⭐⭐⭐Vi sentite più forti, più determinati, come se qualcosa dentro di voi si fosse finalmente riallineato. Questa settimana segna un punto di ripartenza importante. Avete voglia di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha appesantito e di costruire qualcosa di nuovo, partendo da basi più solide. I primi passi non saranno perfetti, ma saranno autentici.

In amore la situazione è tranquilla per le coppie più giovani, mentre quelle di lunga data potrebbero attraversare una fase di riflessione. Non abbiate paura di cambiare ciò che non vi rappresenta più.