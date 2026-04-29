Secondo l'oroscopo amoroso di maggio 2026, i nati sotto il segno del Toro vivranno un periodo di grande apertura sentimentale e magnetismo, ideale per consolidare progetti di coppia o vivere passioni intense, specialmente verso fine mese. Al contrario, i nativi del Capricorno dovranno gestire nervosismi e tensioni, cercando il dialogo nelle prime tre settimane per evitare che la distanza emotiva o la solitudine compromettano la loro stabilità. Infine, i Pesci si troveranno a dare priorità a questioni pratiche, affrontando qualche piccola incomprensione dovuta alla gelosia, ma riusciranno a ritrovare serenità e chiarezza nell'ultima parte di maggio puntando sulla fiducia reciproca.

La situazione sentimentale nel mese di maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Con Marte al vostro fianco fino al 18 maggio e l'influenza di Saturno e Nettuno, difficilmente resterete spettatori in amore. Sentirete un forte impulso a mettervi in gioco, anche se uscite da una rottura: la libertà ritrovata vi spingerà a cercare nuove emozioni per scaldare il cuore. Le coppie stabili vivranno una fase positiva, ideale per pianificare convivenze o nozze, nonostante qualche piccola tensione su spese e gestione domestica. Da luglio i nodi inizieranno a sciogliersi, quindi evitate la fretta e i colpi di testa. Dal 13 maggio la Luna vi regalerà grinta e passione, rendendo questo il momento perfetto per dichiararvi o chiudere legami ormai spenti.

Fate solo attenzione al 26 e 27 maggio, giornate nervose in cui i malintesi saranno dietro l'angolo. Voto: 7,5

Toro – Il cielo vi sorride e vi incoraggia ad aprire il cuore: comunicare i vostri sentimenti diventerà naturale, permettendovi di ricevere tutto l'amore che meritate. Se la vostra relazione ha attraversato momenti difficili, ora potrete finalmente voltare pagina e costruire nuovi progetti su basi più solide. Sfruttate l'inizio di maggio per dialogare con onestà; ogni confronto si trasformerà in un’occasione di crescita reciproca. Persino chi deciderà di chiudere un legame lo farà con una nuova consapevolezza liberatoria. La seconda metà del mese risveglierà i vostri sensi grazie a una carica erotica straordinaria.

Sabato 23 e domenica 24 saranno i giorni perfetti per i single in cerca di emozioni forti: il vostro fascino sarà magnetico. Concluderete il periodo con il desiderio profondo di scambiare tenerezza e sentirvi finalmente al centro del mondo di qualcuno. Voto: 9

Gemelli – Sentirete risvegliarsi in voi una grinta straordinaria e una rinnovata voglia di fare. Il momento d’oro arriverà verso il 17: con molti pianeti dalla vostra parte, sarete spinti a prendere in mano le redini della vita, decidendo cosa coltivare e cosa, invece, lasciar correre. È il periodo ideale per curare le relazioni e ampliare la cerchia dei contatti. Se avete richieste per il partner, avanzatele a metà mese per ottenere i risultati migliori.

Urano vi aiuterà a spezzare i legami logori, liberandovi da fardelli superflui. Per chi è in cerca d'amore, aspettatevi incontri con personalità originali e stimolanti. Non forzate il cambiamento: spesso arriverà da sé, guidato da un desiderio profondo di novità. Rompete la routine, anche solo per pochi giorni, per riscoprire emozioni autentiche. Voto: 8,5

Cancro – Dopo un aprile turbolento, maggio richiede ancora cautela nei sentimenti. Se avvertite un distacco dal partner, questo è il momento perfetto per riaprire il dialogo e ritrovare l'intesa. Segnatevi le date tra il 3 e il 17: le stelle vi aiuteranno a sciogliere i nodi più intricati. Se siete una coppia storica, potreste aver vissuto tensioni economiche, mentre i nuovi legami sognano in grande, scontrandosi però con la realtà dei costi.

Single, preparatevi: l'ultima decade del mese è magica per nuovi incontri o per trasformare un’amicizia in amore. Voto: 7

Oroscopo e pagelle dell'amore per il mese di maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a un recupero affettivo importante che spazzerà via i dubbi del mese scorso. Sentirete rifiorire la passione, specialmente nelle date centrali come il 13 e 14, quando grinta e sensualità saranno al massimo. Per chi è in cerca di compagnia, il destino offre occasioni interessanti, a patto di superare la paura che un legame limiti la vostra libertà. Gli ultimi giorni del mese richiederanno invece prudenza e analisi: prendetevi il tempo necessario per valutare le nuove frequentazioni, assicurandovi che alla base di ogni rapporto ci sia una stima reciproca sincera.

Voto: 7,5

Vergine – In ambito sentimentale, il mese di maggio vi richiede un pizzico di diplomazia e molta calma. Fino al 19, cercate di evitare scontri frontali: anche se il clima è più disteso rispetto a febbraio, potreste avvertire un senso di distacco. Non scoraggiatevi, è solo una fase di passaggio. Con l'arrivo della terza decade, Venere vi sorriderà nuovamente, aiutandovi a ritrovare l'intesa o a fare incontri stimolanti. Sebbene siate assorbiti da questioni economiche e professionali, non trascurate chi amate, poiché la vostra distrazione non passerà inosservata. Siate trasparenti: i segreti hanno vita breve. Affrontate ogni questione con maturità e fate attenzione a domenica 31, una giornata nervosa che non deve rovinare il vostro percorso.

Voto: 7

Bilancia – A maggio vivrete emozioni intense e un’altalena di umori piuttosto marcata. Con Marte contrario fino al 18, i contrasti si accendono: diversamente dal solito, non resterete in silenzio per amore della pace, ma esprimerete apertamente ogni disagio. Nonostante il sostegno di Venere, potreste scontrarvi con una scarsa ricettività altrui. Se sentite di non ricevere l'affetto sperato, tra l'11 e il 17 sentirete il bisogno di sviscerare ogni problema. Gestite il confronto con saggezza per ottenere la trasparenza che cercate. Attenti a non esagerare con le critiche il 26 e 27, evitando di riversare tra le mura domestiche lo stress accumulato fuori. Voto: 6,5

Scorpione – Nonostante una Venere neutrale, potreste avvertire ancora l'agitazione dei mesi passati all'interno delle vostre relazioni.

Alcuni dubbi, spesso legati a questioni economiche e alimentati dall'opposizione di Mercurio fino a metà mese, rischiano di innescare discussioni accese: pesate bene le parole per evitare malintesi, specialmente in famiglia. Se vi sentite oppressi da faccende burocratiche, come compravendite o affitti, cercate di mantenere la razionalità senza farvi vincere dall'ansia. È fondamentale concludere i vostri progetti entro il prossimo mese, liberandovi da pesi emotivi e interferenze esterne. Proteggete la vostra vita affettiva dalle tensioni lavorative; noterete un miglioramento dal 19, con giornate ideali per il dialogo e la risoluzione di vecchi conflitti il 20, 28 e 29.

Voto: 6,5

Il mese di maggio dal punto di vista dell'amore: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Spesso il peso degli impegni professionali vi ha spinto a trascurare gli affetti, rendendo complicato trovare un equilibrio interiore. Se la vostra relazione sta già attraversando una fase delicata, fate attenzione: le tensioni astrali potrebbero alimentare i contrasti. La giornata di domenica 17 si preannuncia turbolenta e metterà alla prova la vostra capacità emotiva. Tuttavia, gestire i conflitti con serenità cambierà l'esito delle discussioni. Anche se i progetti comuni sembrano procedere a rilento, non perdete la fiducia. Potreste imbattervi in realtà inaspettate o dover chiudere definitivamente i conti con il passato per ritrovare la calma.

Nella seconda metà del mese, prestate massima cautela alle questioni materiali: evitate scontri con i parenti su eredità o compravendite. Domenica 31 richiederà ulteriore prudenza; ricordate che, per salvare un legame, il tempo e la pazienza restano i vostri migliori strumenti. Voto: 5,5

Capricorno – Per voi la stabilità emotiva è sacra, ma in questo periodo i nervosismi rischiano di incrinare l'intesa con il partner. Avvertite il bisogno di fare chiarezza, specialmente se la distanza si è fatta sentire. L'oroscopo vi consiglia di sfruttare le prime tre settimane per dialogare con calma, evitando di trascinare i conflitti verso fine mese, quando le stelle si faranno più severe. Per chi viaggia in solitaria, la solitudine potrebbe bussare alla porta, ma non scoraggiatevi.

Maggio non stravolgerà la vostra vita sentimentale, però vi permetterà di godervi qualche emozione senza troppe complicazioni o pretese. Voto: 6,5

Acquario – Dopo le turbolenze di aprile, maggio vi accoglie come un porto sicuro dove rigenerare lo spirito. È il momento ideale per liberare i sentimenti rimasti prigionieri di vecchi rancori e incertezze. Prestate attenzione ai giorni tra l'8 e il 10: nuove scintille potrebbero sorprendervi quando meno ve lo aspettate. State vivendo una metamorfosi profonda e chi vi ama deve saper navigare alla vostra velocità. Se il partner non tiene il passo con la vostra evoluzione, il distacco diverrà inevitabile. Domenica 31 favorisce il dialogo chiarificatore.

Non scendete a patti con la mediocrità; restate accanto solo a chi abbraccia il vostro cambiamento. Voto: 7,5

Pesci – Questo mese di maggio le vostre emozioni sembrano passare in secondo piano rispetto alle incombenze pratiche. Non temete una crisi definitiva, ma preparatevi a gestire piccole tensioni nei primi tre weekend, quando una Venere distratta renderà più frequenti i musi lunghi o i silenzi. Se sentite un vuoto, cercate di colmarlo con la dolcezza anziché con la chiusura. Dalla terza decade il clima si rasserena e potrete finalmente chiarire i dubbi rimasti in sospeso. Ricordate che le storie solide non corrono rischi, ma dovrete tenere a bada il desiderio di controllo e la gelosia, specialmente intorno al 23 e 24 maggio. Evitate di agitare le acque inutilmente: la vostra vera forza risiede nella fiducia reciproca e nella capacità di lasciare spazio al partner. Voto: 6,5