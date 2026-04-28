L'oroscopo di maggio 2026 afferma che i nati sotto il segno del Leone godranno di un periodo di successi professionali e nuovi ruoli, a patto di gestire con prudenza le tensioni finanziarie e i conflitti con i colleghi nella prima metà del mese. I nativi della Bilancia affronteranno una fase di riflessione e confronto necessario per valorizzare il proprio talento, superando i dubbi e le resistenze esterne in vista di futuri incarichi di rilievo. I Pesci, infine, dovranno agire con cautela e ponderazione, evitando scelte affrettate o scontri diretti e preferendo una gestione oculata del risparmio e delle proprie energie psicofisiche.

Il mese di maggio secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vi attende un mese di transizione, preludio a grandi novità estive. Nonostante qualche possibile intoppo nei vostri programmi iniziali, restate fiduciosi; le stelle vi spronano a usare il vostro naturale coraggio per superare ogni ostacolo. L’oroscopo vi consiglia di concentrare gli sforzi nella prima parte di maggio, periodo perfetto per avanzare richieste o pianificare incontri decisivi. In particolare, le giornate del 4, 5, 13, 14 e 22 si riveleranno eccellenti per cercare nuovi alleati. Buone notizie anche sul fronte burocratico: eventuali controversie troveranno una soluzione liberatoria entro l'estate. Ricordate che i semi che getterete ora porteranno i frutti migliori tra luglio e l'autunno.

Voto: 7,5

Toro – Da domenica 3 a mercoledì 17 maggio, Mercurio traslocherà nel vostro segno, regalandovi una chiarezza mentale invidiabile e una spiccata capacità di analisi. Se state accarezzando l'idea di una svolta o volete lanciare un progetto originale, agite subito: questo è il momento perfetto per passare dalle parole ai fatti. Superato il 17, il pianeta continuerà a sostenere i vostri interessi lontano da casa, agevolando i legami con l'estero e i contatti internazionali. La vera marcia in più arriverà però lunedì 18 con l'ingresso di Marte: nella seconda metà del mese sarete inarrestabili. È tempo di siglare patti strategici e alleanze decisive per la vostra carriera. Non tentennate e anticipate la concorrenza.

Segnatevi inoltre la data di lunedì 25: sarà ottima per ricevere risposte o riconquistare quel ruolo di prestigio che vi era sfuggito di mano. Voto: 8,5

Gemelli – Cambiamenti importanti bussano alla vostra vita professionale. Con Urano nel segno, le intuizioni brillanti non mancheranno: è il momento di scardinare le vecchie abitudini che, se prima vi rassicuravano, ora rischiano di limitarvi. Non temete di perdere la bussola, perché Saturno vi garantisce la struttura e la costanza necessarie per mantenere il timone saldo. Grazie al sostegno di Nettuno, riuscirete a dare voce a desideri e progetti che finora avevate tenuto nel cassetto, permettendovi di sfidare la sorte con soluzioni inedite. Sarete determinati, curiosi e poco inclini ai compromessi.

Venere, inoltre, rigenera la vostra rete di contatti: ottime notizie in arrivo per chi punta a un contratto part-time. Infine, dal 17 maggio, l'ingresso di Mercurio potenzierà la vostra comunicazione, rendendovi impeccabili nei colloqui o nelle vendite. La riuscita dipende solo dalla vostra audacia. Voto: 8,5

Cancro – State attraversando una fase caratterizzata da un certo fermento interiore, che rischia di riflettersi sulla vostra lucidità professionale. In questo momento preferite celare il malumore dietro un velo di diplomazia, poiché sentite che grandi cambiamenti sono alle porte: potrebbe trattarsi di una nuova mansione o di un cambio di rotta nei vostri progetti. Chi tra voi gestisce un’attività autonoma si troverà a fare scelte selettive, tanto da apparire quasi distaccati o esigenti agli occhi altrui.

Tuttavia, il mese di maggio promette bene: dal 3 Mercurio si farà sentire e dal 18 anche Marte tornerà a sostenervi. Se dovete risolvere questioni legali o firmare accordi, puntate tutto sulle giornate del 19, 20, 28 e 29. Le basi che getterete ora troveranno una stabilità definitiva a giugno. Voto: 7,5

Previsioni astrologiche del mese di maggio 2026: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il mese di maggio si conferma ricco di opportunità per la vostra carriera. Se durante lo scorso anno avete gettato le basi per nuovi progetti o partnership, sappiate che i vostri sforzi stanno finalmente per dare i frutti sperati. Grazie al sostegno di pianeti importanti come Marte e Saturno, l’oroscopo vi consiglia di tirare dritto senza esitazioni.

Fate solo attenzione a possibili tensioni con colleghi o superiori: potrebbero nascere piccoli conflitti legati ai soldi o trattative che vanno per le lunghe. Tra il 4 e il 15 maggio, cercate di essere prudenti con le spese e meno testardi nelle discussioni. Dal 18 in poi, il cielo si rasserena e la strada verso il successo si spiana. Segnatevi le date del 21 e 22 maggio per proposte o incontri decisivi: i cambiamenti di ruolo o di ufficio porteranno gioie inattese. Mettervi in gioco aumenterà la fiducia in voi stessi. Voto: 9

Vergine – Maggio vi spinge con decisione a superare i vostri limiti abituali. Si respira un’aria di profondo rinnovamento: la voglia di rimettervi in gioco è ai massimi livelli, quindi trasformate i vostri pensieri in fatti!

Tra il 3 e il 17, Mercurio proteggerà i vostri passi nei settori che conoscete meglio: sfruttate queste due settimane per programmare, analizzare nuovi piani e fare scelte lungimiranti. L’inizio dell'anno è stato davvero faticoso per il portafoglio, costringendovi a ripartire da zero a causa di cambiamenti improvvisi. Per questo motivo, ogni passo ora va pesato con cura. Non permettete ai timori di bloccare il vostro cammino: fidatevi dell'istinto. Se un’occasione sembra rischiosa, non esitate; Marte è dalla vostra parte e favorisce l'audacia. Tenete d’occhio il periodo tra il 25 e il 29: saranno i giorni perfetti per ampliare le vostre prospettive e ottenere grandi successi. Voto: 8

Bilancia – Secondo l'oroscopo del mese di maggio, questo è un periodo di grandi riflessioni professionali.

Forse un contratto è agli sgoccioli o sentite l’esigenza di cercare nuovi stimoli che valorizzino il vostro talento. È fondamentale che esprimiate ciò che pensate: se non siete soddisfatti, affrontate il confronto con determinazione. Alcune opposizioni astrali potrebbero causare tensioni con chi non riconosce il vostro impegno, ma non lasciatevi scoraggiare. C'è la possibilità di un nuovo incarico importante per il prossimo anno, anche se il timore di non farcela potrebbe spingervi a prendere tempo. Siete abituati a farvi carico di troppe responsabilità da soli, ma ora le cose stanno cambiando. Anche se i primi di maggio (specialmente il 6, 7, 13 e 14) richiederanno molta pazienza, restate focalizzati sui vostri traguardi.

Già dal mese prossimo la ruota inizierà a girare a vostro favore con proposte concrete. Voto: 7

Scorpione – Sfruttate la luce di Giove che, per i prossimi due mesi, continuerà a illuminare il vostro percorso lavorativo: questo è il momento di agire con pragmatismo, prendendo decisioni coraggiose e adottando tattiche vincenti. Le azioni che compirete oggi determineranno l'andamento di tutta la seconda metà dell'anno. L’oroscopo vi suggerisce di non permettere all'orgoglio o ai pregiudizi di frenarvi; piuttosto, mostratevi pronti a cogliere al volo ogni occasione con lungimiranza, evitando inutili rinvii. Firmare contratti o siglare intese adesso vi permetterà di costruire una solida stabilità per il futuro.

Se dovete avanzare richieste o far valere i vostri diritti, fatelo con estrema precisione: da luglio il clima si farà più teso e le sfide aumenteranno. Siate prudenti nella gestione economica, eliminando i costi non necessari. Dopo il 18, con Marte in opposizione, sarà fondamentale rivedere i bilanci, specialmente nella giornata di venerdì 22. Le vostre parole d'ordine sono: agire, proporre e concretizzare. Siate voi i registi del vostro destino! Voto: 7,5

Oroscopo e pagelle del mese di maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se state trattando un accordo, potreste avvertire qualche incertezza economica che vi spingerà a riflettere seriamente sulle vostre decisioni. Verso metà mese, fate attenzione a eventuali uscite di cassa inaspettate.

Per chi coordina un’impresa, la parola d'ordine è prudenza: gestite con cura i legami con collaboratori e fornitori. Nonostante questi dubbi finanziari, a maggio avrete un grande potere contrattuale e la vostra dedizione riceverà il giusto riconoscimento. Con il passare dei giorni, la vostra posizione si consoliderà, portando con sé nuove proposte e piani da valutare. Avete circa otto settimane per promuovere le vostre visioni e convincere chi di dovere; sarà il momento ideale per rinnovare i vostri metodi di lavoro. Puntate tutto sulle giornate del 4 e 5, quando la Luna vi sosterrà, e non dimenticate il 14, una data davvero promettente. Entro luglio, il supporto di Giove aprirà finalmente nuovi orizzonti e le ingiustizie del passato troveranno una risoluzione favorevole.

Voto: 7,5

Capricorno – Dopo mesi passati a incastrare mille impegni, finalmente vedete la luce fuori dal tunnel. Se siete professionisti o ricoprite ruoli di responsabilità, sapete bene che i vostri sacrifici non sono stati vani. In questo periodo, Giove e Saturno vi scuotono nel profondo, spronandovi a tagliare i rami secchi che bloccano la vostra evoluzione. Potreste sentirvi più combattivi del solito: non temete di alzare la voce per proteggere il vostro valore, anche se non è nel vostro stile. Le date del 13 e 14 richiederanno molta pazienza. Un vecchio progetto nato sotto una cattiva stella va rivisto o, se necessario, abbandonato del tutto. Ma non scoraggiatevi: dal 18 maggio Marte vi regalerà una grinta incredibile, portandovi verso un successo che diventerà concreto dal 25.

Luglio sarà poi il mese del vostro definitivo riscatto. Voto: 7,5

Acquario – Mettetevi comodi perché è tempo di scelte importanti: dovete decidere che direzione prendere usando più la logica che l'impulso. Avete due mesi per pianificare mosse coraggiose, specialmente se fate lo stesso lavoro da una vita; entro l'estate, infatti, tutto cambierà. Occhio alle finanze nella parte centrale del mese (dal 3 al 17): cercate di non spendere senza controllo! Se avete un'attività in proprio, ogni passo fatto prima del 18 va valutato con i piedi di piombo. Segnatevi la data del 13: è il momento giusto per firmare contratti o trovare stabilità. Verso fine mese, il 26 e il 27, sarete travolti da un'ondata di idee brillanti nate proprio dal disordine che tanto vi appartiene. Non lasciatevi però trascinare dalla fretta: essere prudenti vi salverà da passi falsi. La strada è spianata, basta saper gestire bene le emozioni. Voto: 7,5

Pesci – Questo mese vi chiede di fermarvi a respirare. Più che di grandi cambiamenti, maggio è fatto di analisi e ponderazione. Vi troverete di fronte a scelte che richiedono tempo e una valutazione onesta dei vostri dubbi. Nonostante la fortuna sia ancora dalla vostra parte grazie a Giove, il consiglio è di non correre: le decisioni frettolose sono vostre nemiche. Avete ancora due mesi per pianificare il futuro, ma non ignorate la stanchezza che sentite; preferite una pausa rigenerante a una nuova battaglia. È il periodo giusto per razionalizzare i vostri risparmi e tagliare i costi inutili. Verso il 18 potreste incontrare qualcuno che cercherà di ostacolarvi o provocarvi: mantenete la calma. Entro il 25, sentirete il bisogno di definire meglio la vostra posizione in sospeso. Ricordate: meglio evitare i contenziosi rischiosi, mentre la fortuna continuerà a vegliare su di voi ancora per qualche settimana. Voto: 7