L'oroscopo del 26 aprile 2026 racconta una domenica di primavera piena, lenta nei modi ma viva nei desideri. Il Toro vive il suo momento più luminoso e si gode tutto senza fretta. Il Leone scalda l'umore di chi gli sta intorno, il Sagittario sogna in grande, il Cancro lascia parlare il cuore. Sull'altro versante Gemelli, Vergine e Ariete hanno un passo più stanco e qualche pensiero di troppo. È un giorno fatto per chi sa rallentare, ascoltarsi e scegliere bene su cosa puntare le proprie energie.

L'oroscopo del 26 aprile: Sagittario in cerca di nuovi orizzonti, Vergine alle prese con qualche pensiero in più

12° ♊ Gemelli ⭐½: Domenica un po' nervosa, con la testa che corre più del dovuto. Vi sentite distratti e questo vi fa perdere occasioni semplici. In amore rischiate parole un po' frettolose, meglio rallentare. Sul fronte lavoro evitate di iniziare cose nuove proprio adesso. Il fisico chiede stop, non altri stimoli. Una serata leggera vi rimette in pace.

11° ♍ Vergine ⭐⭐: Giornata complicata da pretese troppo alte verso voi stessi. Avete voglia di sistemare ogni dettaglio ma oggi non è il momento giusto. In coppia potrebbero arrivare critiche poco gradite, attenzione al tono. Concedetevi un'attività che vi piace davvero, senza secondi fini.

Il benessere passa anche dall'accettare un'imperfezione.

10° ♈ Ariete ⭐⭐½: Partite con buoni propositi ma vi scontrate con piccoli intoppi che vi spazientiscono. In amore meglio non forzare risposte, lasciate che le cose si chiariscano da sole. Sul lavoro avete idee valide ma non le trovate ascoltate. Una passeggiata o un po' di sport vi tolgono di dosso la frustrazione. Accettate i ritmi più lenti della domenica.

9° ♑ Capricorno ⭐⭐½: Vi sentite stanchi più del previsto, come se il fine settimana non vi avesse davvero ricaricati. In coppia potreste essere distanti, magari pensando già alla settimana che arriva. Sul lavoro tenete a freno i pensieri, oggi non si decide nulla. Concedetevi qualcosa di buono a tavola e niente sensi di colpa.

Una telefonata familiare vi farà bene.

8° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐: Domenica nella media, con qualche tentennamento che già conoscete bene. In amore vi muovete con cautela, forse troppo, e qualcuno vorrebbe più slancio. Sul lavoro potete usare queste ore per riordinare le idee. Il fisico vi accompagna se non strafate. Un pomeriggio in compagnia vi alleggerisce dai pensieri inutili.

7° ♓ Pesci ⭐⭐⭐: Una giornata morbida, vissuta tra pensieri dolci e qualche piccolo dubbio. In amore vi lasciate portare dalle emozioni e va bene così, ma evitate di idealizzare troppo. Sul fronte concreto rimandate impegni pesanti a lunedì. Un film, un libro, un buon caffè con chi vi ascolta davvero. Il fisico vi chiede solo un po' di silenzio.

6° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐½: Domenica intensa ma nel modo giusto, con un'energia raccolta che vi fa stare bene. In amore vi avvicinate al partner con sincerità, e questo ripaga. Sul lavoro avete intuizioni che vale la pena annotare per la settimana prossima. Il fisico è in ripresa, sfruttatelo per qualcosa che vi dà piacere. Bene gli incontri tra amici fidati.

5° ♋ Cancro ⭐⭐⭐⭐: Domenica calda di affetti, con la casa al centro di tutto. In amore vi sentite accolti e voi accogliete a vostra volta, con dolcezza. I single possono ricevere un messaggio inatteso che fa sorridere. Sul lavoro lasciate stare, oggi è giorno di pausa e voi ne avete bisogno. Il fisico vi ringrazia se vi prendete cura del piccolo.

4° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐: Giornata stimolante, perfetta per condividere idee e progetti con chi vi capisce. In amore mostrate il lato più giocoso, e funziona. Sul lavoro è il momento buono per buttare giù un piano per la settimana, con calma e senza pressione. Il fisico è leggero, sfruttate l'aria di primavera. Una novità inaspettata vi mette di buon umore.

3° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐½: Domenica frizzante, con voglia di muovervi e di fare programmi nuovi. In amore siete generosi e divertenti, attirate complimenti senza nemmeno provarci. Sul lavoro arriva un'idea interessante che potete sviluppare nei prossimi giorni. Il fisico risponde bene, anche allo sport del weekend. Una piccola fortuna in serata.

2° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½: Giornata luminosa, nel cuore e nei modi.

In amore brillate e chi vi sta vicino se ne accorge subito. La coppia vive un momento dolce, i single fanno colpo senza sforzo. Sul lavoro potete buttare giù qualche idea ambiziosa per la settimana che parte. Il fisico vi accompagna se non strafate la sera. Una soddisfazione vi aspetta.

1° ♉ Toro ⭐⭐⭐⭐⭐: E alla fine il podio più alto è vostro. Una domenica fatta su misura, lenta e piena di piaceri concreti che sapete riconoscere come pochi. In amore siete avvolgenti e sinceri, la coppia ritrova un'intesa profonda e i single ricevono attenzioni gentili. Sul lavoro non si decide nulla, ma la mente si riordina e domani sarete pronti. Il fisico vi sostiene, godetevi un buon pranzo, una camminata, una serata morbida. Le stelle vi premiano davvero.