L'oroscopo del 25 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro ai Gemelli, con quella d'argento la Bilancia e infine con quella di bronzo l'Acquario. Infine, all'ultimo posto si piazzano i Pesci che avranno qualche imprevisto.

La Classifica del 25/05

1° Posto: Gemelli

I Registi della Giornata. Con il Sole nel vostro segno, oggi siete magnetici, comunicativi e iper-creativi grazie all'ottimo sestile con Nettuno. Avete la parola giusta al momento giusto. La Luna in trigono nel pomeriggio vi regala diplomazia e la capacità di stringere accordi vantaggiosi.

Urano vi stuzzica con idee geniali che saprete vendere al meglio. Siete inarrestabili.

2° Posto: Bilancia

Al Centro della Scena. La Luna entra nel vostro segno e vi ridona quel sorriso e quell'equilibrio che tanto amate. Dopo un weekend faticoso, siete i mediatori per eccellenza. Il bellissimo trigono con Urano vi porta una ventata di novità e la capacità di sbloccare una situazione stagnante con un'idea originale. Riceverete ottime notizie o complimenti inaspettati.

3° Posto: Acquario

I Visionari Disciplinati. Il vostro amato Urano riceve un bellissimo trigono dalla Luna in Bilancia, segno amico. Oggi riuscite a coniugare la vostra visione futuristica con la concretezza necessaria per realizzarla.

Siete ipercognitivi, originali e riuscite a coinvolgere gli altri nei vostri progetti. Ottime intuizioni sul lavoro e risposte positive che attendevate.

4° Sagittario: ottimo cielo per le relazioni. Sole e Nettuno vi regalano carisma e la capacità di ispirare chi vi circonda. La Luna in Bilancia vi aiuta a chiudere accordi o a chiarire malintesi in famiglia con tatto e diplomazia

5° Leone: un lunedì produttivo. Sole e Nettuno sostengono le vostre ambizioni creative, mentre la Luna vi dona l'equilibrio per gestire una responsabilità inaspettata senza stress. Urano vi offre un cambio di prospettiva utile.

6° Vergine: chiudete la giornata con la soddisfazione del dovere compiuto. Sole e Nettuno vi regalano un'intuizione utile per risolvere un piccolo problema pratico.

La Luna vi sposta su un terreno più rilassante nel pomeriggio, ottimo per il recupero.

7° Ariete: una giornata di transizione. Sole e Nettuno vi regalano creatività, mentre la Luna in opposizione vi chiede un briciolo di diplomazia in più. Non impuntatevi e cercate il compromesso; Urano vi indicherà la via più originale per risolverla.

8° Cancro: il cambio della Luna è a vostro favore. Sole e Nettuno vi regalano empatia e la capacità di ascolto. La Luna in Bilancia vi aiuta a ristabilire armonia in casa o a mediare in una questione lavorativa.

9° Capricorno: la Luna in Bilancia crea una quadratura che vi mette un po' sotto pressione sul fronte delle responsabilità. Tuttavia, Sole e Nettuno vi offrono l'intuizione giusta per sbrigare le pratiche noiate più in fretta.

Non siate rigidi.

10° Toro: avvertite una certa insofferenza. Sole e Nettuno vi chiedono di essere più elastici mentalmente, mentre la Luna vi sfida a non cercare l'accordo a tutti i costi se non siete convinti. Urano vi offre una via di fuga originale, usatela.

11° Scorpione: la Luna in Bilancia si sposta in dodicesima casa, invitandovi al riposo e alla riflessione. Sole e Nettuno vi offrono sogni premonitori o intuizioni profonde, ma non è la giornata ideale per fare grandi passi concreti.

12° Pesci: Nettuno nel vostro segno è stuzzicato dal Sole: attenzione a non idealizzare una situazione o una persona. La Luna in Bilancia vi chiede equilibrio, ma Urano in quadratura vi crea un imprevisto che richiede calma. Non fatevi scoraggiare.