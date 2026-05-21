L'oroscopo del 22 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento il Leone e infine con quella di bronzo l'Ariete. All'ultimo posizione si classificano i Pesci poiché deve tenere gli occhi aperti di fronte a malintesi.

La classifica del giorno

1° posto: Gemelli

I Visionari. Con il Sole e Urano abbracciati nel vostro segno, oggi siete letteralmente un'antenna ricevente di idee rivoluzionarie. Siete magnetici, originali e imprevedibili. Se dovete presentare un progetto fuori dagli schemi o dare una svolta alla vostra routine, il momento è adesso.

2° Posto: Leone

Leader Saggi. La Luna nel vostro segno vi rende splendenti, ma è il trigono stasera con Saturno a fare la differenza. Siete autorevoli, affidabili e capaci di prendere decisioni a lungo termine con una calma invidiabile. Nessuno può mettervi i piedi in testa.

3° Posto: Ariete

Grnta Disciplinata. Saturno nel vostro segno riceve l'ottimo supporto della Luna: ottima giornata per consolidare la vostra posizione o per assumervi una responsabilità importante. Gestite con intelligenza le intuizioni improvvise senza fare passi falsi.

4° Bilancia: La congiunzione Sole-Urano vi stimola tantissimo a livello mentale ed esplosivo. Siete aperti al nuovo, ai viaggi e ai contatti insoliti. La Luna sostiene la vostra vita sociale e vi regala una marcia in più.

5° Acquario: Un venerdì elettrico. Urano vi stuzzica dal segno dei Gemelli portando una ventata di creatività assoluta. La Luna in opposizione vi chiede solo di non essere troppo rigidi con chi vi circonda: dialogate.

6° Sagittario: L'aria dei Gemelli è tesa, ma la Luna in Leone vi fa da scudo protettivo. È una giornata ideale per ritrovare l'ottimismo e guardare oltre i piccoli imprevisti quotidiani causati da notizie dell'ultimo minuto.

7° Cancro: Venere nel vostro segno vi rende dolcissimi, ma il quadrato di Nettuno vi mette in guardia dalle idealizzazioni eccessive. Non createvi castelli in aria in amore. Sul lavoro l'intuito vi salva da un cambio di programma improvviso.

8° Toro: con il Sole e Urano che hanno appena lasciato il vostro segno per destabilizzare i Gemelli, potreste avvertire un po' di stanchezza o un ritmo troppo frenetico intorno a voi.

Rallentate e cercate la stabilità nella vostra routine.

9° Scorpione: la Luna in Leone alta nel cielo crea un po' di pressione legata al dovere o alla carriera, ma il pragmatismo odierno vi aiuta a sbrigare le pratiche più noiose. Evitate i conflitti di potere in serata.

10° Capricorno: una giornata utile per riorganizzare i piani finanziari o i progetti lavorativi che hanno subito scossoni. Non fatevi scoraggiare da un imprevisto comunicativo: avete le carte in regola per risolverlo.

11° Vergine: Il Sole e Urano in quadratura dai Gemelli stimolano una forte insofferenza verso i blocchi o le regole troppo rigide sul lavoro. Attenti alla dispersione mentale: fate una cosa alla volta.

12° Pesci: Nettuno nel vostro settore vi rende sognatori, ma il quadrato con Venere rischia di farvi prendere un granchio nei rapporti interpersonali. Tenete gli occhi aperti e non assecondate i malintesi. Concedetevi del sano relax.