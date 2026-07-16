L'oroscopo di agosto 2026 con classifica dei vacanzieri premia con la medaglia d'oro l'Ariete poiché stare fermi è condanna, mente con quella d'argento il Leone e infine quella di bronzo i Gemelli che hanno bisogno di nuovi stimoli.

Classifica dei vacanzieri di agosto 2026

1.Ariete: siete i primi della lista. Con Marte che vi spinge e il bisogno di azione costante, restare fermi è una condanna a morte. Se non cambiate aria, esploderete. Voi non andate in vacanza, voi fuggite verso una nuova battaglia.

Leone: non fuggite per noia, fuggite per prendervi il centro del mondo altrove.

Agosto vi vuole protagonisti su un palco internazionale. Se restate dove siete, vi sentite soffocare. Voi fuggite verso la gloria.

Gemelli: siete i nomadi dello zodiaco. Il vostro bisogno di stimoli nuovi vi rende insofferenti a qualsiasi routine. Agosto vi spinge a correre: ogni giorno un posto nuovo. Voi fuggite verso la curiosità.

4. Sagittario: per voi la vacanza è un diritto di nascita. Se non avete un orizzonte nuovo davanti, perdete colore. Saturno vi tiene frenati, ma il vostro spirito è già altrove. Voi fuggite verso l'ignoto.

5. Bilancia: fuggite per cercare bellezza e armonia. Se l'ambiente in cui siete diventa pesante o discordante, la vostra fuga è tattica ed elegante. Voi fuggite verso l'equilibrio.

6.Acquario: la vostra è una fuga mentale. Potete restare anche in ufficio, ma la vostra mente è su Marte. Fuggite dal convenzionale e dalla banalità estiva. Voi fuggite verso l'eccentricità.

7. Scorpione: fuggite dal vostro stesso riflesso. Marte vi mette sotto pressione e voi volete sparire. La vostra non è una vacanza, è una missione di occultamento. Voi fuggite per nascondervi.

8.Pesci: fuggite dal caos del mondo esterno. Cercate il silenzio, le "città fantasma", i posti dove nessuno vi parla. La vostra è una fuga dal rumore. Voi fuggite verso il silenzio.

9. Cancro: siete combattuti. L'11 agosto Marte entra da voi e vi scatena un'energia che non sapete gestire. Siete vacanzieri, ma vi portate i problemi nel bagaglio a mano.

Voi fuggite, ma non riuscite a scappare da voi stessi.

10. Vergine: non fuggite, pianificate. La vostra vacanza è un elenco di cose da fare e posti da catalogare. Se non è programmato, non è fuga. Voi non fuggite, vi trasferite.

11. Capricorno: Fuggite solo se è funzionale al successo. Se restare in città vi dà un vantaggio competitivo, resterete lì a godervi il deserto. Voi fuggite solo se ne vale la pena.

12. Toro: siete gli ultimi perché la vostra fuga è un trauma. Amate la vostra stabilità. Se dovete muovervi, lo farete solo se costretti o se il comfort è garantito. Voi fuggite solo verso il vostro divano.

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