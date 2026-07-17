L'oroscopo dal 20 al 26 luglio 2026 con classifica del karma premia con la medaglia d'oro il Leone per la pazienza, mentre con quella d'argento il Cancro che si deve fidare del suo istinto e infine con la medaglia di bronzo i Gemelli.

Classifica del karma fino al 26/07

Leone: preparatevi, perché la vostra stagione sta iniziando. Con il Sole che entra nel vostro segno il 23, la vostra energia diventa magnetica. Siete i leader della settimana e chiunque cercherà di ostacolarvi ne uscirà sconfitto. Il Karma vi premia per la pazienza avuta finora.

Cancro: ancora qualche giorno da protagonisti.

Siete protetti dall'energia morbida di Sole e Mercurio. Sfruttate le giornate fino al 22 per chiudere i cicli aperti durante la Luna Nuova. Siete i più intuitivi del gruppo: fidatevi della vostra pancia.

Gemelli: Marte e Urano nel vostro segno sono una miscela esplosiva. Siete creativi, pronti ad agire guidati dalla testa, ma attenti a non farvi travolgere dalla vostra stessa velocità. Il Karma vi dà ragione se siete stati pronti a cambiare rotta.

4. Vergine: la stabilità è il vostro punto di forza. Con Mercurio che torna diretto dal 23, la vostra mente torna affilata. Siete bravi a gestire le sfide, ma cercate di essere meno critici con chi non tiene il vostro passo.

5. Toro: dopo il caos, arriva la chiarezza.

State imparando a gestire l'imprevisto con eleganza. Il Karma vi suggerisce di mantenere un profilo basso e di godervi i piccoli successi quotidiani, senza cercare conferme esterne.

6. Scorpione: siete in una fase di transizione profonda. Il cielo vi chiede di guardare oltre le apparenze. La vostra capacità di introspezione è la vostra arma segreta per navigare queste acque mosse dai Gemelli.

7. Capricorno: la strategia batte sempre l'impulsività. Anche se l'energia del Leone vi tenta, voi restate ancorati ai vostri obiettivi. Il Karma vi chiede di non forzare le relazioni: la sincerità pagherà più di ogni piano.

8. Pesci: siete in una bolla creativa. Il rientro di Mercurio diretto vi aiuterà a rimettere in fila i pensieri che finora sembravano sparsi.

La vostra sensibilità è il dono che vi permette di evitare gli scontri inutili.

9. Bilancia: sentite il peso della frenesia altrui. Il Karma vi suggerisce di non farvi carico dei problemi che non vi appartengono. Osservate, riflettete e agite solo quando siete sicuri del terreno sotto i vostri piedi.

10. Ariete: siete irrequieti, spinti da Marte in Gemelli a voler fare tutto e subito. Il consiglio karmico è quello di rallentare: la fretta oggi è la vostra peggiore nemica. Non cercate lo scontro frontale.

11. Sagittario: Giove vi mette pressione, ma la vostra voglia di espansione resta intatta. Attenzione alle finanze e alle promesse fatte sull'onda dell'entusiasmo: non tutto ciò che luccica è oro.

12. Acquario: siete in coda perché il caos di Urano vi disorienta. Sentite che le strutture su cui vi appoggiate stanno cambiando. Non cercate di controllare l'incontrollabile: lasciate che il flusso faccia il suo corso.