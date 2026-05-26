Con il transito della Luna in Scorpione prende forma l'oroscopo del 28 maggio. Si prevede un giovedì che mescola istinto e ragione: il cielo chiede autenticità, coraggio e una maggiore fiducia nelle proprie sensazioni interiori. L'astrologia del giorno premia il segno Gemelli, posizionato al primo posto, e alle prese con delle ore piene di luce ed energia. Male, invece,

Classifica e oroscopo di giovedì 28 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Gemelli. Avete una luce contagiosa e una mente piena di idee. Continuate a parlare dei vostri sogni come se fossero già realtà.

Sarà una giornata luminosa, piena di energia mentale e voglia di rimettersi in gioco. Vi sentirete più sicuri delle vostre capacità e questo atteggiamento vi aiuterà a vivere con maggiore leggerezza sia il lavoro che i rapporti personali. Avrete modo di affrontare alcune questioni rimaste in sospeso con lucidità e spirito pratico, trovando finalmente la soluzione che cercavate da tempo. In amore emergerà il vostro lato più affascinante e comunicativo, qualità che attireranno attenzioni e complicità. Qualcuno potrebbe farvi capire di provare un sentimento sincero nei vostri confronti, mentre chi è già in coppia vivrà momenti di forte intesa. Anche sul piano professionale ci saranno movimenti interessanti: entro pochi giorni potreste ricevere una conferma, una proposta o un’occasione capace di ridarvi entusiasmo.

Dentro di voi convivono emozioni contrastanti, ma la verità è che avete già le risposte che state cercando. Serve soltanto più fiducia nel vostro intuito.

2️⃣- Leone. Il mondo nota la vostra presenza ancora prima delle vostre parole. Usate quel carisma per costruire qualcosa che vi renda fieri ogni giorno. Vi sentirete più forti e determinati rispetto ai giorni precedenti. State attraversando una fase di cambiamento che, seppur impegnativa, vi sta aiutando a crescere e a vedere la vita da una prospettiva diversa. Avrete voglia di rompere certi schemi ormai diventati stretti e di sperimentare nuove strade, soprattutto nel lavoro. Alcuni di voi potrebbero prendere in considerazione un trasferimento, una nuova collaborazione o un progetto completamente differente dal passato.

In amore ci sarà un clima intenso e coinvolgente. Le coppie avranno bisogno di fare chiarezza su alcune decisioni importanti, mentre i single potrebbero vivere un incontro capace di lasciare il segno. Cercate però di non pretendere l’impossibile da voi stessi: ogni traguardo richiede tempo. Anche dal punto di vista economico qualcosa inizierà lentamente a sbloccarsi, regalando un piccolo sollievo dopo settimane piuttosto pesanti.

3️⃣- Ariete. Avete una forza che può spostare montagne, ma ricordatevi che anche chi corre veloce merita una pausa per brillare ancora di più Le prossime ore porteranno una buona dose di forza e motivazione. Finalmente vi sentirete pronti a prendere una decisione che rimandavate da troppo tempo.

Alcune situazioni legate al denaro potrebbero evolversi positivamente e qualcuno riceverà una notizia attesa da settimane. In ambito lavorativo tornerete ad avere più fiducia nel futuro, soprattutto dopo un periodo fatto di dubbi e stanchezza mentale. Chi possiede un’attività o lavora a contatto con il pubblico potrà ottenere soddisfazioni importanti grazie alla costanza e all’impegno dimostrato negli ultimi tempi. In amore sarà una giornata intensa, fatta di dialoghi sinceri e momenti di complicità. Le coppie ritroveranno vicinanza, mentre chi è solo potrebbe sentirsi pronto a riaprire il cuore. Non lasciatevi frenare dalle paure del passato: avete tutte le carte in regola per ripartire.

4️⃣- Bilancia.

Non abbiate paura di scegliere voi stessi. Essere gentili con tutti non deve significare dimenticare ciò che vi rende felici. Sarà un giovedì più leggero e armonioso rispetto alle ultime settimane. Vi sentirete finalmente liberi da alcune tensioni che vi hanno accompagnato di recente e ritroverete fiducia nelle vostre capacità. Ci sarà modo di recuperare serenità nei rapporti familiari e di affrontare con più lucidità certe questioni pratiche. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante sul lavoro oppure iniziare a valutare un cambiamento personale importante. State attraversando una fase di trasformazione interiore che vi porterà a rivedere molte priorità. In amore sarà fondamentale ascoltare di più il partner e non lasciarsi trascinare dai timori.

Chi è lontano da una persona cara sentirà particolarmente il bisogno di riabbracciarla. Si intravedono anche progetti legati a un viaggio o a una pausa rigenerante che vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

5️⃣- Vergine. Smettete di pretendere la perfezione assoluta. A volte il vero glow up nasce proprio dalle imperfezioni. La vostra mente sarà particolarmente attiva e produttiva. Avrete voglia di recuperare terreno e di lasciarvi alle spalle certi rimpianti che continuano a tornare nei vostri pensieri. Il passato non può essere cambiato, ma avete davanti a voi nuove possibilità che meritano attenzione. In ambito professionale potreste ricevere un incarico interessante oppure iniziare a pianificare qualcosa di importante per il futuro.

Chi vive una relazione stabile sentirà il desiderio di costruire un progetto concreto insieme al partner. Potrebbe nascere l’idea di una convivenza, di un viaggio o di un cambiamento domestico. Anche il bisogno di prendervi cura di voi stessi sarà molto forte: avrete voglia di rinnovare il look, ritrovare energia e sentirvi nuovamente bene nel vostro corpo. Piccoli cambiamenti porteranno grandi benefici anche all’umore.

6️⃣- Toro. Non lasciate che i dubbi degli altri spengano il vostro valore. La sicurezza più elegante nasce quando credete davvero in voi stessi. La giornata porterà qualche sorpresa inattesa e vi costringerà a modificare alcuni programmi. Non tutto filerà liscio, ma riuscirete comunque a cavarvela grazie alla vostra praticità e alla capacità di mantenere la calma.

Sarete molto presenti per la famiglia e per le persone care, cercando di aiutare chi sta attraversando un momento delicato. Sul piano economico continuano alcune preoccupazioni: ci sono spese da affrontare oppure questioni rimaste in sospeso che richiedono attenzione. Entro pochi giorni, però, emergeranno dettagli utili che vi aiuteranno a capire come muovervi meglio. In amore potreste sentirvi più nervosi del solito, soprattutto se avete in mente un passo importante da compiere. Chi sta organizzando un matrimonio o un trasferimento vive emozioni intense e contrastanti. Cercate di rallentare e di non caricarvi di troppe responsabilità tutte insieme.

7️⃣- Capricorno. Tutto il duro lavoro che state facendo avrà il suo momento.

Anche i sogni più lussuosi iniziano da piccoli sacrifici. State recuperando energia e lucidità dopo un periodo particolarmente faticoso. La giornata vi aiuterà a mettere ordine nei pensieri e a capire quali siano le priorità da seguire nei prossimi mesi. Sul lavoro potrebbero arrivare segnali incoraggianti oppure una proposta da valutare con attenzione. Avete bisogno di concretezza e stabilità, ma anche di ritagliarvi più tempo per voi stessi. Continuare a correre senza fermarsi rischia soltanto di prosciugare le vostre energie. Sarebbe utile recuperare una sana routine fatta di riposo, attività fisica e piccoli momenti dedicati alle passioni personali. In amore ci sarà maggiore disponibilità al dialogo e le coppie riusciranno a ritrovare complicità dopo alcune incomprensioni.

Si avvicina anche il desiderio di programmare una vacanza o una fuga rigenerante lontano dai pensieri quotidiani.

8️⃣- Acquario. La vostra unicità è il dettaglio che vi rende indimenticabili. Non cercate mai di assomigliare a qualcun altro. Da qualche giorno vi sentite più lucidi e determinati, ma dentro di voi resta ancora una lieve inquietudine difficile da ignorare. Una delusione recente vi ha lasciato il segno e state cercando di ritrovare il giusto equilibrio emotivo. In questa giornata potreste alternare momenti di entusiasmo ad altri di noia o stanchezza mentale. Cercate di non disperdere le energie in situazioni inutili e concentratevi soltanto su ciò che conta davvero. Avete la tendenza ad aiutare tutti, dimenticandovi spesso dei vostri bisogni.

In amore si intravedono novità interessanti, soprattutto per chi è single o desidera rimettersi in gioco dopo una chiusura importante. Anche le coppie potrebbero vivere un momento intenso e inatteso. Non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili: a volte è proprio lì che nasce la vera forza.

9️⃣- Pesci. Custodite un cuore raro e pieno di immaginazione. Le persone giuste ameranno proprio quella dolcezza che cercate di nascondere. Sarà una giornata fatta di alti e bassi emotivi. In alcuni momenti vi sentirete motivati e pieni di idee, mentre in altri rischierete di perdere entusiasmo e fiducia. Vi state facendo troppe domande sul futuro e questo finisce per bloccare le vostre iniziative. Avete bisogno di ritrovare serenità mentale e di smettere di giudicarvi con tanta severità.

Molti di voi sentono il desiderio di cambiare strada, iniziare qualcosa di nuovo o inseguire un sogno lasciato nel cassetto troppo a lungo. Non pensate che sia tardi per ricominciare: la vita sorprende proprio quando si smette di avere paura. Nel lavoro servirà pazienza, mentre nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più chi vi vuole bene. La fantasia sarà particolarmente accentuata e potrebbe portarvi idee davvero interessanti.

1️⃣0️⃣- Cancro. Siete molto più forti di quanto pensiate. La sensibilità non è una debolezza, è il vostro superpotere segreto. La giornata sarà piena di impegni e responsabilità. Vi sentirete chiamati a occuparvi di tutto, dalla famiglia al lavoro, e questo finirà per stancarvi più del previsto.

Da tempo state vivendo emozioni molto contrastanti: da una parte desiderate stabilità, dall’altra sentite il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra vita. Nel lavoro emergerà una forte competitività e avrete voglia di dimostrare quanto valete. Anche in amore potreste risultare più possessivi o suscettibili del solito. Evitate però di scaricare sul partner le tensioni accumulate. Sarebbe utile trovare un modo diverso per liberarvi dallo stress, magari attraverso il movimento, una passeggiata o qualche momento di silenzio tutto per voi. Le questioni economiche continuano a pesare e alcune spese inevitabili vi preoccupano, ma presto arriveranno occasioni per recuperare terreno.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Continuate a cercare nuove strade e nuove emozioni. La vostra libertà è una scintilla che ispira chi vi sta accanto. Le prossime ore richiederanno attenzione e sangue freddo. La giornata potrebbe cambiare direzione all’improvviso e sarà importante mantenere gli occhi aperti su ciò che accade attorno a voi. In famiglia potrebbero nascere discussioni legate alle spese o all’organizzazione quotidiana. Le uscite economiche continuano a essere numerose e questo vi porta a sentirvi sotto pressione. Cercate però di non perdere il controllo e di evitare polemiche inutili. Sul lavoro potrebbero emergere tensioni con colleghi o superiori, mentre chi sta cercando una nuova occupazione dovrà muoversi con più decisione. Nulla arriverà senza iniziativa personale. Anche il fisico potrebbe chiedere una pausa: mal di testa, tensioni muscolari o stanchezza non andranno sottovalutati. Concedetevi qualche ora di riposo e ascoltate di più il vostro corpo.

1️⃣2️⃣- Scorpione. Avete un’energia magnetica che lascia il segno. Quando decidete di rinascere, nessuno può fermarvi. Sarà una giornata piuttosto delicata, caratterizzata da nervosismo e pensieri pesanti. Avrete la sensazione di dover sistemare molte cose tutte insieme, soprattutto questioni economiche o pratiche che continuano a crearvi preoccupazione. La fine del mese vi mette sotto pressione e state facendo grandi sacrifici per mantenere equilibrio e stabilità. Nonostante la fatica, cercate di non perdere fiducia: la situazione inizierà gradualmente a migliorare e presto riuscirete a respirare con maggiore tranquillità. In famiglia ci saranno questioni da affrontare senza ulteriori rinvii e qualcuno potrebbe chiedervi più presenza o disponibilità. Sentite anche un forte desiderio di evasione, come se aveste bisogno di cambiare aria e allontanarvi dai problemi quotidiani. Per il momento, però, sarà meglio agire con prudenza e prendervi cura del vostro benessere fisico ed emotivo.

Breve quadro astrologico della giornata

In sintesi, questo 28 maggio si presenta come una giornata intensa e profondamente emotiva, dominata dalla Luna in Scorpione, che amplifica intuizioni, passioni e desiderio di verità. In molti sentiranno il bisogno di andare oltre le apparenze, tagliando i rami secchi e affrontando questioni rimaste in sospeso.