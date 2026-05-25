L'oroscopo del week-end del 30 e 31 maggio si muove sotto l’energia vivace della Luna in Sagittario, che porterà voglia di evasione, leggerezza e libertà. Saranno quarantotto ore frizzanti, condite di incontri, telefonate, spostamenti improvvisi e desiderio di stare all’aria aperta. L’umore tenderà a oscillare tra il bisogno di relax e la voglia di fare tutto in una volta, ma chi riuscirà a lasciarsi alle spalle stress e pensieri pesanti potrà vivere momenti davvero piacevoli. L’amore tornerà protagonista per tanti segni, mentre altri avranno bisogno soprattutto di silenzio, riposo e serenità interiore.

L'astrologia premia il segno Pesci con il 1° posto in classifica.

Classifica e oroscopo week-end 30-31 maggio 2026: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣- Acquario. Questo fine settimana potrebbe trovarvi particolarmente scarichi e nervosi. Le ultime settimane vi hanno chiesto molto e adesso il corpo sta presentando il conto. Potrebbero emergere piccoli fastidi fisici, stanchezza accumulata o semplicemente una grande voglia di isolarsi dal resto del mondo. Non sentitevi obbligati a partecipare a tutto o a dare spiegazioni a chi non comprende il vostro bisogno di tranquillità.

Sabato sarà ideale per rallentare i ritmi, rimandare gli impegni meno urgenti e dedicarvi alla cura personale.

Una passeggiata, un po’ di movimento o qualche ora lontano dai social potrebbero fare miracoli sul vostro umore. Domenica andrà leggermente meglio, ma avrete comunque bisogno di recuperare energie mentali. Ascoltatevi di più e pretendete meno da voi stessi.

1️⃣1️⃣- Scorpione. Dentro di voi convivranno emozioni contrastanti che renderanno queste quarantotto ore piuttosto altalenanti. Da una parte sentirete il desiderio di libertà e divertimento, dall’altra continuerete a ripensare a certe situazioni lasciate in sospeso. Qualcuno deciderà di organizzare una breve fuga fuori città oppure di concedersi una giornata diversa dal solito per spezzare la monotonia.

In amore potrebbero arrivare segnali inattesi, soprattutto per chi è single e frequenta molto i social o le chat.

Una semplice conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più intrigante. I rapporti familiari richiederanno invece un po’ di pazienza in più, specialmente se ci saranno visite improvvise o discussioni legate al passato.

1️⃣0️⃣- Leone. Sabato sarà intenso e movimentato. Riceverete inviti, messaggi o proposte che vi terranno continuamente in movimento. Sarete molto richiesti e questo, almeno inizialmente, vi farà piacere. Qualcuno potrebbe persino dichiararsi oppure manifestare apertamente interesse nei vostri confronti. I single avranno un fascino magnetico difficile da ignorare.

Domenica, però, il vostro entusiasmo subirà un brusco rallentamento. La stanchezza accumulata vi porterà a desiderare soltanto relax, silenzio e comodità.

Passerete molte ore tra divano, serie tv e letture leggere. Chi sta vivendo dubbi legati allo studio o al futuro dovrà cercare di non pretendere risposte immediate: certe scelte maturano lentamente.

9️⃣- Sagittario. Maggio si concluderà lasciandovi addosso una forte sensazione di cambiamento. Alcuni di voi hanno rivoluzionato abitudini e lavoro, altri stanno cercando di rimettere ordine nella propria vita dopo mesi complicati. Il week-end sarà molto impegnativo e vi vedrà alle prese con faccende domestiche, pulizie, bucato e commissioni varie.

Non mancheranno uscite dedicate allo shopping o alla casa. Qualcuno sentirà anche il bisogno di rinnovare il guardaroba o di rimettersi in forma in vista dell’estate.

La tentazione di concedersi qualche sfizio culinario sarà forte, soprattutto domenica sera. Cercate soltanto di non esagerare, anche perché il vostro fisico ultimamente chiede maggiore equilibrio.

8️⃣- Ariete. Dopo una settimana pesante avrete finalmente modo di fermarvi e riflettere su tutto ciò che questo mese vi ha lasciato dentro. L’arrivo di giugno accenderà il desiderio di partire, viaggiare e vivere qualcosa di diverso dalla solita routine. La mente volerà lontano, verso luoghi assolati e atmosfere leggere, ma sarà importante non idealizzare troppo certe situazioni.

Queste quarantotto ore saranno perfette per recuperare energie. Il consiglio delle stelle è quello di rallentare, leggere qualcosa di stimolante e prendervi cura del vostro benessere fisico.

Sabato sera potrebbe allungarsi più del previsto tra amici, chiacchiere e divertimento. Domenica, invece, sarà dedicata al recupero e alla tranquillità. Qualcuno approfitterà del week-end per rimettersi in pari con questioni lasciate in sospeso.

7️⃣- Capricorno. Il fine settimana porterà novità inattese e piccoli cambiamenti che potrebbero sorprendervi positivamente. Sarete molto concentrati sugli obiettivi personali e qualcuno deciderà di sfruttare queste giornate per recuperare lavoro arretrato o sistemare questioni pratiche rimaste ferme da tempo.

Anche se il relax sarà importante, dentro di voi continuerà a esserci quella voglia di costruire qualcosa di concreto. Una persona che conoscete da tempo potrebbe dimostrarvi un interesse particolare oppure lasciarsi sfuggire qualche indizio piuttosto evidente.

Non fate finta di non notarlo. Sul piano personale sarà un week-end utile anche per riflettere sui prossimi passi da compiere.

6️⃣- Toro. La voglia di uscire, respirare aria nuova e tornare a divertirvi sarà fortissima. Dopo un lungo periodo vissuto tra responsabilità e routine, sentirete il bisogno di leggerezza e spensieratezza. I più giovani del segno avranno voglia di stare in compagnia, fare tardi la sera e vivere il week-end senza programmi troppo rigidi.

Chi invece porta sulle spalle molti impegni familiari o lavorativi preferirà ritmi più tranquilli. Un film, una passeggiata in centro commerciale o una cena semplice potrebbero bastare per ritrovare serenità. Le stelle consigliano di stare a contatto con la natura e di evitare sprechi o eccessi.

Piccoli momenti semplici riusciranno a regalarvi grande benessere.

5️⃣- Vergine. Sarete tra i segni più frizzanti del week-end. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e chi vi starà accanto noterà subito il vostro lato più brillante e divertente. Le giornate saranno ricche di telefonate, inviti e momenti conviviali. Potreste trascorrere molte ore in compagnia di parenti o amici davanti a una pizza, tra risate e racconti.

Attenzione però agli eccessi, soprattutto a tavola. Ultimamente avete trascurato un po’ il movimento e il fisico ne sta risentendo. Più che chiudervi in palestra, avrete bisogno di attività leggere ma costanti come camminare all’aperto o praticare uno sport che vi faccia sentire liberi.

Domenica sera porterà una sensazione di serenità difficile da ignorare.

4️⃣- Gemelli. Il week-end si prospetta vivace e pieno di piccoli eventi destinati a spezzare la monotonia. Finalmente avrete tempo per dedicarvi a ciò che amate davvero. Chi durante la settimana ha trascurato la casa cercherà di recuperare occupandosi di pulizie, ordine e organizzazione degli spazi.

I più giovani avranno invece voglia di uscire, fare shopping, chiacchierare e vivere nuove esperienze. Non mancheranno telefonate improvvise, confidenze inattese o notizie capaci di cambiare l’umore in positivo. Qualcuno potrebbe ricevere un invito speciale oppure ritrovare una persona che mancava da tempo.

3️⃣- Bilancia. Le stelle vi regalano un week-end decisamente più sereno rispetto agli ultimi tempi.

Vi sentirete più leggeri mentalmente e finalmente riuscirete a lasciarvi alle spalle una situazione che vi ha creato ansia e preoccupazioni. Il sorriso tornerà protagonista e questo migliorerà anche i rapporti con chi vi circonda.

In amore ci sarà grande passione, anche se qualche punta di gelosia potrebbe accendere piccole discussioni. Nulla di grave, purché impariate a non ingigantire ogni dettaglio. Sul fronte economico qualcuno inizierà a vedere spiragli incoraggianti in vista di giugno. Fate soltanto attenzione alle distrazioni in casa: la fretta potrebbe causarvi piccoli incidenti domestici.

2️⃣- Cancro. Il mese si concluderà con emozioni forti e una gran voglia di vivere sentimenti intensi.

Sabato sarà particolarmente movimentato tra appuntamenti, uscite e momenti dedicati alla cura personale. Qualcuno cambierà look, altri si concederanno shopping o trattamenti di bellezza per sentirsi meglio con se stessi.

Domenica, invece, richiederà più concentrazione e senso pratico. Tendete spesso a fare troppe cose contemporaneamente e questo finisce per confondere ancora di più i vostri pensieri. In amore la passione sarà protagonista assoluta. Le coppie ritroveranno grande complicità, mentre i single potrebbero fare incontri molto intriganti e fuori dagli schemi.

1️⃣- Pesci. Con la Luna nel vostro segno sarete travolgenti, dinamici e pieni di voglia di vivere. Questo week-end vi vedrà protagonisti di incontri, uscite e momenti ad alto tasso di adrenalina.

Avrete bisogno di movimento, libertà e leggerezza. Restare chiusi in casa sarà praticamente impossibile.

L’amore promette emozioni intense sia per chi è single sia per chi vive una relazione stabile. Gli sguardi parleranno più delle parole e la passione non mancherà. Finalmente riuscirete anche a mettere da parte pensieri legati al lavoro o alle responsabilità quotidiane. Domenica mattina potrebbe essere più lenta e pigra, ma sarà soltanto il preludio a una giornata ancora piacevole e ricca di emozioni.