L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 giugno 2026 sorride ai nati del Leone, che conquistano il primo posto in classifica. Parte un mese pieno di risorse. Molte cose inizieranno a cambiare. Per lo Scorpione, però, la settimana invita alla cautela e all'adattamento, per questo motivo il segno si posiziona ultimo in graduatoria. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimana 1-7 giugno 2026: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣- Scorpione. La settimana si apre con una fase di transizione che richiede pazienza e capacità di adattamento. State lentamente lasciando alle spalle una situazione che vi ha appesantito e, anche se non tutto è ancora chiaro, iniziate a intravedere una direzione più stabile.

Alcuni nodi economici o lavorativi troveranno soluzione graduale, permettendovi di respirare con maggiore leggerezza.

Avete riflettuto molto negli ultimi mesi e questo vi ha portati a rimettere in discussione priorità e desideri. Ora è il momento di trasformare quelle intuizioni in piccoli passi concreti. Chi ha attraversato difficoltà professionali potrà iniziare a recuperare terreno. Non abbiate fretta: la ripresa è già in movimento, anche se silenziosa.

1️⃣1️⃣- Toro. Una settimana piuttosto altalenante vi invita alla prudenza. Alcune situazioni personali potrebbero mettervi davanti a una scelta non semplice, soprattutto nei rapporti affettivi. Chi è in coppia avverte il bisogno di chiarire o rallentare, mentre i single devono evitare decisioni impulsive dettate più dall’istinto che dalla reale convinzione.

Sul piano fisico potreste sentirvi meno energici del solito, con piccoli fastidi o stanchezza accumulata. È il momento di ridurre i ritmi e concedervi più ascolto interiore. Anche sul lavoro sarà importante non sovraccaricarvi: delegare diventa una strategia intelligente, non una debolezza. Alcune nuove conoscenze per i più giovani potrebbero comunque portare stimoli interessanti, ma senza forzare nulla.

1️⃣0️⃣- Gemelli. Per voi si apre una fase dinamica e in evoluzione. L’aria di cambiamento si percepisce già da questa settimana, ma sarà nei prossimi giorni che tutto prenderà maggiore forma. Avrete voglia di rompere la routine, cercare nuovi stimoli, viaggiare o vivere un’esperienza emotiva più intensa del solito.

Un ritorno dal passato potrebbe farvi riflettere, ma non tutte le storie meritano una seconda possibilità. In questo momento siete più consapevoli rispetto al passato e saprete distinguere ciò che vi arricchisce da ciò che vi svuota. Anche nei rapporti stabili cresce il bisogno di autenticità e spontaneità. Accettate il cambiamento come parte naturale del vostro percorso.

9️⃣- Acquario. La settimana si rivelerà significativa e ricca di eventi che lasceranno un segno. Dopo un periodo complesso, molti di voi iniziano a vedere segnali di ripresa concreta, soprattutto nella sfera personale. I rapporti con le persone care tornano più sereni e il dialogo diventa più fluido.

Chi ha vissuto una fase di isolamento o chiusura emotiva inizierà lentamente a riaprirsi al mondo esterno.

La passione nelle relazioni di coppia si riaccende con intensità, mentre alcuni progetti lasciati in sospeso potrebbero essere ripresi con nuova energia. È un momento utile per ricostruire fiducia e ripartire con maggiore consapevolezza.

8️⃣- Vergine. State attraversando una fase di trasformazione profonda, sia interiore che esteriore. Molte certezze stanno cambiando e questo vi porta a oscillare tra curiosità e dubbi. Alcune situazioni affettive restano in sospeso e richiedono una scelta chiara: continuare a rimandare non aiuta più.

Sul piano pratico arrivano segnali incoraggianti, soprattutto economici, con possibili entrate o miglioramenti che vi alleggeriscono da una certa pressione. Anche il lavoro autonomo risulta favorito e vi permette di recuperare stabilità.

Attenzione però agli spostamenti e alla distrazione: serve maggiore concentrazione per evitare piccoli imprevisti.

7️⃣- Sagittario. L’energia della settimana vi sostiene e vi spinge a ripartire con entusiasmo. Arrivano nuove occasioni, incarichi o contatti utili che riaccendono la vostra motivazione. Dopo una fase di stallo, sentite finalmente di poter tornare protagonisti delle vostre scelte.

La vita sentimentale si anima e per molti di voi cresce il desiderio di dichiararsi o vivere qualcosa di più autentico. L’ottimismo torna a guidarvi, ma nel fine settimana sarà importante non lasciarsi trascinare da aspettative eccessive. Alcune situazioni potrebbero non andare esattamente come immaginate, richiedendo un pizzico di flessibilità emotiva.

6️⃣- Bilancia. Si apre una fase di cambiamento importante, in cui molte dinamiche della vostra vita iniziano a trasformarsi. Non tutto sarà immediato o semplice da gestire, ma molto dipenderà dal vostro atteggiamento. State recuperando fiducia in voi stessi e questo sarà decisivo per affrontare ciò che sta arrivando.

Nei rapporti affettivi torna il desiderio di equilibrio e di riconnessione con chi avete trascurato o dato per scontato. Anche sul piano personale cresce la consapevolezza dei vostri punti di forza. È il momento di portare a termine ciò che è rimasto in sospeso, senza rimandare ulteriormente decisioni importanti.

5️⃣- Ariete. Avete una forte spinta energetica che vi aiuta a superare blocchi e insicurezze.

Questa settimana può portare risultati concreti, sia nel lavoro che nello studio, soprattutto se riuscite a credere di più nelle vostre capacità. Le opportunità non mancheranno, ma richiederanno coraggio e iniziativa.

In amore si rafforza il desiderio di stabilità e condivisione. Alcuni potrebbero fare passi importanti o vivere momenti significativi all’interno della coppia. Anche chi è solo ha la possibilità di farsi notare in modo positivo. L’unico ostacolo reale resta la vostra tendenza a dubitare di voi stessi.

4️⃣- Capricorno. Il fine settimana rappresenta il momento più favorevole della settimana, con energie in ripresa e una ritrovata lucidità mentale. Dopo giornate impegnative, riuscite finalmente a riorganizzare pensieri e priorità con maggiore serenità.

Non è esclusa la possibilità di brevi spostamenti o di un cambio di programma dell’ultimo minuto che porta leggerezza. Sul fronte affettivo la situazione appare più vivace e appagante, con un clima di maggiore complicità. Alcuni progetti rimasti fermi possono tornare attivi e trovare nuova forma.

3️⃣- Pesci. La settimana vi spinge verso una crescita personale importante. Le esperienze passate, anche quelle difficili, diventano ora strumenti utili per evitare errori e affrontare le situazioni con maggiore maturità. Cambiamenti concreti possono riguardare la casa, l’aspetto personale o l’organizzazione quotidiana.

Nei rapporti familiari si rafforza il senso di unità e collaborazione. Anche se siete più cauti del solito, iniziate a riaprire spazi di fiducia verso gli altri.

È una fase di ricostruzione, lenta ma stabile, che vi permette di ritrovare equilibrio e sicurezza.

2️⃣- Cancro. Si apre una settimana decisiva, caratterizzata da scelte e trasformazioni personali. Sentite il bisogno di allontanarvi da ciò che non vi fa più bene e di intraprendere un percorso più coerente con ciò che siete diventati.

In questi giorni potreste vivere un momento importante che segna una svolta emotiva o personale. L’amore torna protagonista e non è escluso che possa nascere qualcosa di nuovo o rafforzarsi un legame già esistente. State entrando in una fase di evoluzione evidente, percepibile anche dall’esterno.

1️⃣- Leone. Arrivate a una maggiore chiarezza interiore che vi permette di chiudere un capitolo e prendere una decisione importante.

Il periodo recente è stato impegnativo, ma ora iniziate a vedere con più lucidità la direzione da seguire.

Sul piano personale cresce il bisogno di leggerezza, socialità e piccoli piaceri quotidiani. Il lavoro o la routine potrebbero regalarvi una pausa utile per recuperare energie o concedervi un momento di stacco. In amore e nelle relazioni torna il desiderio di semplicità, mentre il fine settimana favorisce relax e convivialità.