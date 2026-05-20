L'oroscopo di domani, giovedì 21 maggio 2026, ci introduce a una giornata ricca di transiti planetari memorabili, segnata dall'ingresso del Sole nel segno d'Aria dei Gemelli. Questo passaggio astrologico accenderà la curiosità, il desiderio di socialità e la voglia di leggerezza in tutto lo zodiaco, anche se la quadratura della Luna richiederà prudenza nella gestione delle emozioni più profonde. Tra tutti, i tre segni più favoriti dalle stelle in questa splendida giornata saranno i Gemelli, la Vergine e la Bilancia, pronti a brillare e a cogliere al volo le occasioni più ghiotte sia sul lavoro che nella vita privata.

Preparatevi a scoprire come si posizioneranno i dodici protagonisti dello zodiaco in base al voto crescente e come le stelle guideranno i vostri passi in questo giovedì di primavera.

Oroscopo di domani, giovedì 21 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per i Gemelli, Scorpione un po' rallentato da vecchi nodi

SCORPIONE (23 ottobre - 22 novembre) Voto 5. Parola chiave: malinconia e freni inibitori, evitate di chiudervi in voi stessi.

Il Sole che entra nel segno dei Gemelli vi costringerà a fare i conti con una sensazione di instabilità emotiva che non gradirete affatto. Accuserete una forte malinconia e freni inibitori che vi impediranno di comunicare apertamente con il partner o con i colleghi di lavoro.

Vi sentirete come se nessuno riesca a comprendere appieno le vostre reali esigenze, ma gran parte di questo isolamento dipenderà dal vostro atteggiamento protettivo. Sul piano professionale subirete qualche rallentamento a causa di vecchie questioni burocratiche non ancora risolte. Il consiglio del cielo è chiaro: non fatevi trascinare dai cattivi pensieri, ma sfruttate la serata per fare una passeggiata rilassante o per concedervi un bagno caldo che possa rigenerare la vostra mente.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo) Voto 5,5. Parola chiave: stanchezza psicofisica, rimandate le decisioni importanti.

La Luna in aspetto critico amplificherà i vostri dubbi interiori e vi farà sentire privi delle energie necessarie per affrontare la routine quotidiana.

Vivrete ore caratterizzate da una marcata stanchezza psicofisica, tanto che anche le mansioni più semplici vi sembreranno montagne insormontabili. In amore eviterete il confronto diretto per paura di accendere discussioni, ma questo silenzio prolungato finirà solo per alimentare i sospetti del partner. Sul lavoro non sarà la giornata ideale per proporre nuove idee o per firmare contratti a lungo termine. Prendetevi il vostro tempo, muovetevi con estrema cautela e rimandate le decisioni importanti a giorni migliori, quando il quadro astrale tornerà a essere più limpido e generoso nei vostri confronti.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 6. Parola chiave: riassestamento economico, non fate il passo più lungo della gamba.

Con il Sole che ha appena salutato il vostro cielo, avvertirete la necessità di fare un bilancio realistico delle vostre risorse materiali. Sarete chiamati a un profondo riassestamento economico, specialmente se nelle scorse settimane vi sarete concessi qualche lusso di troppo o se avrete dovuto affrontare delle spese impreviste per la casa. Sul lavoro manterrete un profilo basso e preferirete concentrarvi sui compiti di routine piuttosto che rischiare in nuovi investimenti. In amore la situazione rimarrà stabile, ma dovrete fare attenzione a non riversare le vostre preoccupazioni finanziarie sulla persona amata. Un po' di sano pragmatismo vi aiuterà a superare la giornata senza scossoni, a patto che rispettiate i vostri limiti.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: distrazioni pericolose, mantenete alta la concentrazione.

Il nuovo posizionamento solare creerà un'opposizione che stimolerà la vostra mente, ma che rischierà anche di rendervi disorganizzati e caotici. Andrete incontro a delle distrazioni pericolose soprattutto sul posto di lavoro, dove un dettaglio trascurato o una mail inviata al destinatario sbagliato potrebbero causarvi qualche piccolo grattacapo con i superiori. Nei rapporti interpersonali avrete una grande voglia di evadere e di fare nuove conoscenze, ma potreste apparire sfuggenti agli occhi di chi vi ama. Cercate di canalizzare la vostra immensa energia in un'unica direzione alla volta.

Se riuscirete a stabilire delle priorità chiare fin dal mattino, eviterete di disperdere il vostro prezioso potenziale in mille rivoli inutili.

CANCELLO (22 giugno - 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: intuito profondo, ascoltate i messaggi del corpo.

Questo giovedì vi inviterà a rallentare i ritmi esterni per connettervi con il vostro mondo interiore. Sarete guidati da un intuito profondo che vi permetterà di leggere tra le righe di qualsiasi situazione e di capire in anticipo le mosse di chi vi circonda. Sul piano lavorativo preferirete muovervi dietro le quinte, preparando il terreno per i progetti futuri senza sbandierarli troppo ai quattro venti. Per quanto riguarda i sentimenti, i single avvertiranno il bisogno di un legame spirituale prima ancora che fisico, mentre le coppie collaudate ritroveranno una piacevole intimità domestica.

Ascoltate i messaggi del corpo e non forzate la mano se vi sentirete bisognosi di riposo: la vostra rigenerazione parte proprio da qui.

ARIETE (21 marzo - 20 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: comunicazione spumeggiante, proponetevi senza timori.

L'elemento Aria dei Gemelli vi regalerà una sferzata di vitalità e ottimismo che spazzerà via i dubbi dei giorni scorsi. Svilupperete una comunicazione spumeggiante e sarete capaci di convincere chiunque della bontà delle vostre idee grazie a una parlantina irresistibile e a un carisma invidiabile. Sarà il momento perfetto per affrontare colloqui di lavoro, avanzare richieste di aumento o stringere nuove alleanze strategiche. In amore la vostra passionalità sarà contagiosa e organizzerete una serata movimentata che stupirà piacevolmente il partner.

Sfruttate questo vento a favore per allargare la vostra cerchia di contatti, perché gli incontri che farete nelle prossime ore si riveleranno estremamente utili per il vostro futuro.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: progetti condivisi, apritevi al lavoro di squadra.

Le stelle vi sorrideranno e vi spingeranno a uscire dal vostro guscio per occupare il posto d'onore che vi spetta nella società. Sarete i leader indiscussi all'interno della vostra cerchia sociale e verrete scelti per guidare dei progetti condivisi di grande respiro sul posto di lavoro. La vostra capacità di fare squadra sarà la chiave del vostro successo, poiché riuscirete a motivare anche i colleghi più pigri o scettici.

Nei sentimenti l'amicizia potrebbe trasformarsi improvvisamente in qualcosa di molto più profondo e intrigante per i cuori solitari. Non abbiate paura di mostrare la vostra generosità e la vostra lungimiranza: il cielo proteggerà ogni vostra iniziativa collettiva, portandovi grandi soddisfazioni.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: creatività esplosiva, date libero sfogo alle vostre passioni.

Il trigono del Sole accenderà la vostra mente visionaria e vi farà sentire finalmente compresi dal mondo circostante. Manifestate una creatività esplosiva che vi permetterà di trovare soluzioni geniali a problemi che trascinavate da tempo immemore sul lavoro. Tutto ciò che riguarderà l'arte, la tecnologia e l'innovazione riceverà una spinta planetaria formidabile.

Anche la sfera sentimentale si tingerà di sfumature calde e giocose: ritroverete la voglia di scherzare, di sedurre e di sperimentare con il partner senza tabù o condizionamenti esterni. Accogliete la gioia che busserà alla vostra porta e non ponetevi limiti mentali, perché la fortuna guiderà ogni vostra mossa audace.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 9. Parola chiave: efficienza straordinaria, ottimizzate la vostra routine quotidiana.

Anche se l'energia dei Gemelli è solitamente leggera, voi saprete canalizzarla per riorganizzare la vostra vita con una precisione chirurgica. Dimostrerete un'efficienza straordinaria nello svolgimento delle vostre mansioni professionali, riuscendo a sbrigare in poche ore una mole di lavoro che normalmente richiederebbe giorni interi.

I superiori noteranno la vostra dedizione e la vostra affidabilità, e non si escludono premi o riconoscimenti formali a breve termine. In amore la vostra concretezza si tradurrà in gesti d'affetto tangibili e premurosi verso la famiglia. Sarete il pilastro incrollabile su cui tutti cercheranno di appoggiarsi, e la consapevolezza del vostro valore vi farà sentire fieri ed estremamente appagati.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 9,5. Parola chiave: espansione mentale, pianificate un viaggio o un nuovo percorso di studi.

Il Sole in Gemelli darà inizio a un periodo di rinascita totale per il vostro segno, regalandovi una visione della vita molto più ampia e ottimistica. Sperimenterete un'incredibile espansione mentale che vi spingerà a superare i vostri soliti confini geografici e culturali.

Sarà la giornata ideale per pianificare un viaggio all'estero, iscrivervi a un corso di formazione ambizioso o investire sul vostro patrimonio di competenze. Sul lavoro riceverete risposte positive riguardanti pratiche legali o collaborazioni con città lontane. In amore l'intesa con il partner sarà basata su una perfetta complicità intellettuale che vi farà sentire anime gemelle. Guardate al domani con fiducia incrollabile, perché i pianeti stanno preparando la vostra ascesa.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 9,5. Parola chiave: ambizione vincente, cogliete le occasioni di riscatto professionale.

Nonostante qualche piccola quadratura, il cielo vi metterà su un piedistallo e vi offrirà la possibilità di dimostrare a tutti quanto valete realmente.

Sarete mossi da un'ambizione vincente che vi consentirà di superare la vostra proverbiale timidezza e di puntare direttamente ai vertici della vostra carriera. Se avrete avanzato una candidatura o se sarete in attesa dell'esito di un esame, le risposte che riceverete supereranno di gran lunga le vostre aspettative. In amore il vostro fascino sarà magnetico e non passerete inosservati in nessun ambiente: chi vi sta accanto dovrà fare i conti con un pizzico di gelosia in più. Siate fieri del vostro percorso e camminate a testa alta, il successo vi spetta di diritto.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 10. Parola chiave: rinascita assoluta, riprendetevi il centro della scena.

Con il Sole che fa il suo ingresso trionfale nel vostro spazio zodiacale, inizierà ufficialmente la vostra stagione d'oro, spazzando via ogni dubbio o stanchezza del passato. Vivrete una vera rinascita assoluta, riprendendovi con gli interessi il centro della scena sia nella vita pubblica che in quella privata. Sarete un concentrato di carisma, magnetismo ed energia vitale, capaci di catalizzare l'attenzione e l'ammirazione di chiunque vi incroci sul proprio cammino. Al lavoro le vostre intuizioni si trasformeranno in oro e i vostri progetti decolleranno senza incontrare alcun ostacolo. In amore i single faranno strage di cuori grazie a un fascino irresistibile, mentre le coppie ritroveranno la passione dei primi tempi. Il mondo sarà vostro: osate, create e lasciatevi guidare dalla stella della fortuna.