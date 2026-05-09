L'oroscopo dell’11 maggio porta con sé un’atmosfera intensa, fatta di riflessioni, cambiamenti e piccoli segnali da cogliere al volo. Le esperienze degli ultimi anni hanno insegnato quanto sia importante adattarsi, reinventarsi e imparare a dare valore al tempo, alle relazioni sincere e al proprio benessere mentale. Alcuni dovranno rallentare e recuperare energia, altri invece sentiranno crescere dentro una nuova determinazione. In questo lunedì di ripartenza, con La Luna in Pesci in Quadrato a Urano, il primo posto in classifica va proprio ai nati del Pesci.

Classifica e oroscopo giorno 11 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Pesci. La vita non premia chi non cade mai, ma chi trova il coraggio di rialzarsi anche con il cuore pieno di graffi. La settimana si apre con una spinta energica davvero notevole. Vi sentirete più motivati, lucidi e pronti a riprendere in mano situazioni rimaste ferme per troppo tempo. In queste ore potrebbe arrivare una comunicazione importante oppure una conferma che aspettavate da giorni. La sensazione sarà quella di tornare finalmente padroni della vostra strada. Anche in casa avrete voglia di sistemare, rinnovare, cambiare qualcosa: un piccolo dettaglio, un mobile, una parete da ridipingere, tutto contribuirà a farvi sentire meglio.

Chi desidera migliorare il proprio stile di vita riuscirà a trovare la forza per iniziare un nuovo percorso legato all’alimentazione o al benessere fisico. Il vostro entusiasmo sarà contagioso.

2️⃣- Bilancia. A volte il cambiamento entra in punta di piedi, come una finestra aperta in una stanza rimasta chiusa troppo a lungo. Sarà un lunedì molto produttivo, di quelli che regalano soddisfazioni concrete. Riuscirete a gestire impegni, lavoro e responsabilità con grande precisione, attirando anche complimenti da parte di chi vi circonda. Negli ultimi tempi avete attraversato fasi pesanti, con pensieri continui e momenti di forte tensione interiore, ma adesso state lentamente recuperando equilibrio.

La mente tornerà più positiva e vi accorgerete che affrontare le difficoltà con uno spirito diverso cambia completamente la prospettiva. In amore ci sarà bisogno di più leggerezza e fiducia. Le emozioni torneranno a respirare.

3️⃣- Leone. Imparate a guardarvi con più dolcezza. Dopo settimane complicate, avrete finalmente la sensazione di tirare un piccolo sospiro di sollievo. Alcuni problemi non sono ancora del tutto risolti, ma il peggio sembra ormai alle spalle. Questo lunedì vi invita a cambiare strategia: continuare a percorrere strade che non funzionano più sarebbe inutile. Serve coraggio per reinventarsi, ma voi ne avete da vendere. Una persona penserà intensamente a voi e potrebbe cercare un contatto.

Cresce anche la voglia di evasione, di organizzare un viaggio o semplicemente di ritagliarvi un momento lontano dalla routine. Entro l’estate molte cose inizieranno a prendere una forma diversa, più adatta alla persona che siete diventati.

4️⃣- Scorpione. Reduci da mesi difficili? Anche i temporali lasciano il cielo in disordine prima del ritorno della luce. Curatevi con pazienza. La vostra mente corre troppo veloce e rischia di trascinarvi in preoccupazioni inutili. In questa giornata sarà fondamentale restare concreti e presenti, senza alimentare ansie o pensieri negativi. Alcune discussioni andrebbero rimandate a un momento più tranquillo, perché potreste reagire in modo troppo impulsivo.

Nonostante tutto, il cielo resta favorevole e vi aiuterà a recuperare sicurezza. Questo periodo vi sta portando a fare profonde riflessioni su voi stessi e sulle persone che vi circondano. Alcune consapevolezze potranno essere dolorose, ma anche liberatorie.

5️⃣- Gemelli. Smettete di vivere nei rimpianti. Non tutto ciò che si è spezzato deve per forza essere aggiustato. Alcune porte si chiudono per permettervi di trovare strade migliori. La vostra capacità di adattamento sarà la vera arma vincente di questa settimana. Vi sentirete più socievoli, comunicativi e pronti a sostenere chi amate. In famiglia ci saranno momenti piacevoli e un clima più disteso rispetto ai giorni scorsi. Sul lavoro o nello studio state entrando in una fase importante, che richiederà impegno e lucidità.

Finalmente molte situazioni inizieranno a diventare più chiare e questo vi permetterà di agire con maggiore serenità. Non esistono ostacoli impossibili per chi continua a credere nelle proprie capacità. Avete imparato tanto dalle difficoltà recenti e adesso siete più forti.

6️⃣- Capricorno. A volte vi sentite soli o smarriti. Non sapete dove sbattere la testa. Respirate. Calmatevi. Ci sono persone capaci di comprendervi davvero, ma dovete permettere loro di avvicinarsi senza costruire muri ovunque. Prima di parlare o prendere posizione, sarà meglio riflettere con calma. In questo periodo siete particolarmente sensibili e rischiate di reagire in maniera troppo emotiva. Uscire dalla vostra zona di comfort vi spaventa, ma restare fermi potrebbe farvi perdere occasioni interessanti.

Il cambiamento è già iniziato e richiede soltanto un po’ di coraggio in più. Cercate di liberarvi di ciò che non vi rappresenta più, sia negli oggetti che nei rapporti. In amore servirà pazienza, soprattutto se ci sono incomprensioni da chiarire.

7️⃣- Vergine. La dignità non si misura dal conto in banca ma dalla forza con cui affrontate ogni mattina. Negli ultimi anni avete dovuto rimettere insieme molti pezzi della vostra vita e questo vi ha resi più maturi, ma anche più stanchi mentalmente. A volte vi chiedete quale sia il senso di certe situazioni, ma continuare a rimuginare non vi aiuterà a stare meglio. Questa giornata invita a recuperare spontaneità e leggerezza. Avete bisogno di sorridere di più, di concedervi momenti semplici e autentici.

Alcuni piccoli problemi in famiglia o sul lavoro troveranno presto una soluzione, quindi evitate di caricarvi di tensioni inutili. Attenzione solo alla stanchezza fisica e ai mal di testa.

8️⃣- Toro. Siete reduci da settimane impegnative e adesso il bisogno di recuperare energie si fa sentire. La vita vi ha insegnato a resistere anche nelle situazioni più difficili, ma non potete pretendere troppo da voi stessi. È arrivato il momento di capire quali siano le nuove priorità della vostra vita. Alcuni progetti non funzionano più come un tempo e sarà necessario rinnovare strategie, obiettivi o collaborazioni. Non abbiate paura di cambiare direzione. Lentamente riuscirete a ritrovare stabilità e fiducia nelle vostre capacità.

9️⃣- Cancro. In questo periodo, nella vostro vita è in corso una lotta costante. Sarà una giornata intensa e piena di responsabilità. Vi sentirete messi alla prova, quasi come se tutto richiedesse uno sforzo extra. Nonostante la fatica, però, dentro di voi sta crescendo una grande determinazione. Non siete persone che si arrendono facilmente e anche stavolta riuscirete a stringere i denti. Alcuni ostacoli potrebbero rallentare il vostro percorso, ma non fermeranno la vostra corsa. Continuate a credere nei vostri obiettivi perché i risultati arriveranno, anche se con tempi più lenti del previsto. Ogni salita, prima o poi, regala un panorama meraviglioso... continuate a camminare.

1️⃣0️⃣- Ariete.

In amore avete dato tanto ricevendo poco. Non siate delusi. Restate autentici. Chi saprà amarvi davvero si innamorerà proprio della vostra sensibilità. Questo lunedì potrebbe partire con qualche rallentamento di troppo. La concentrazione non sarà al massimo e l’umore tenderà a oscillare parecchio. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettervi alla prova oppure creare tensioni difficili da ignorare. Cercate di non reagire d’impulso, soprattutto nelle prime ore della giornata. Avrete bisogno di ritagliarvi qualche pausa per recuperare lucidità e non accumulare stress inutile. Dal tardo pomeriggio l’atmosfera migliorerà gradualmente e tornerete a sentirvi più leggeri. Non pretendete perfezione da voi stessi.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Vi sentite incompresi o fuori posto. I fiori più rari non crescono nei giardini ordinati, ma nei luoghi dove nessuno aveva pensato di cercare. Il nervosismo sarà difficile da nascondere e la distrazione rischierà di complicare anche le cose più semplici. Fate attenzione ai messaggi o alle notizie che potrebbero arrivare nel corso della giornata, perché non tutto sarà come sembra. Una persona poco sincera potrebbe mostrarvi un volto diverso da quello reale. Cercate di proteggere i vostri interessi senza trasformare ogni confronto in una battaglia. In amore servirà più dolcezza e meno rigidità. Continuare a vivere ancorati al passato non vi permetterà di costruire qualcosa di nuovo.

Voltare pagina sarà liberatorio.

1️⃣2️⃣- Acquario. Vi sentirete confusi e poco centrati, come se i pensieri corressero in troppe direzioni contemporaneamente. Fermatevi un istante e guardate quanta strada avete già fatto. Anche quando vi sembra di non avanzare, state comunque resistendo. E resistere, a volte, è già una splendida forma di vittoria. Questa giornata vi invita a rallentare e a recuperare il contatto con la realtà concreta. Troppe ore trascorse davanti allo schermo o sui social rischiano di farvi perdere tempo prezioso ed energie mentali. Avete bisogno di esperienze vere, di novità che stimolino la vostra curiosità e vi facciano sentire vivi. Cercate di fare qualcosa di diverso dal solito, anche una piccola cosa.

Superare certi limiti mentali sarà fondamentale per ritrovare motivazione. Un gesto semplice, come riallacciare i rapporti con una persona cara, potrebbe scaldarvi il cuore più del previsto.

Breve quadro astrologico della giornata

Dunque, l’11 maggio si apre con una forte componente emotiva e intuitiva grazie alla Luna in Pesci, che rende l’atmosfera più sensibile, profonda e ricca di percezioni sottili. Le emozioni saranno amplificate e molti sentiranno il bisogno di isolarsi per ascoltare meglio se stessi. La Luna in Quadrato a Urano, però, porta instabilità, cambi di programma improvvisi e reazioni impulsive. Potrebbero nascere tensioni nei rapporti, soprattutto se qualcuno tenterà di imporre regole o limiti troppo rigidi. È una configurazione che accende il desiderio di libertà e ribellione, ma anche una certa inquietudine interiore.