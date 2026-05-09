L'oroscopo del 10 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro per gli inarrestabili Gemelli, con quella d'argento la Bilancia e infine con quella di bronzo l'Acquario pronto ad agire. All'ultimo posto si classifica la Vergine che deve aspettare la tempesta si plachi.

Classifica dei segni del 10/05

° Posto: Gemelli

I Re incontrastati. Con il vostro pianeta guida (Mercurio) che si avvicina al Sole e la Luna che vi sorride dall'Acquario, siete inarrestabili. Il sestile con Marte accende la vostra curiosità e vi rende pronti a scattare verso nuove opportunità.

Tutto ciò che dite oggi ha il potere di trasformarsi in azione.

° Posto: Bilancia

Fascino attivo. Vi sentite rinvigoriti. La Luna stimola la vostra vita sociale, mentre Marte vi dà quella grinta che a volte vi manca per prendere una decisione definitiva. Ottimo momento per stare all'aria aperta o per circondarvi di persone stimolanti.

° Posto: Acquario

Energia in circolo. Dopo la congiunzione con Plutone degli scorsi giorni, la Luna nel vostro segno riceve il sostegno di Marte. Vi sentite meno "pesanti" e molto più pronti ad agire. Avete un'idea in mente? Oggi è il giorno giusto per fare il primo passo concreto per realizzarla.

4° Ariete: siete un vulcano. Marte nel vostro segno riceve l'impulso della Luna: la vostra leadership è naturale e trascinante.

5° Sagittario: spirito d'iniziativa ai massimi livelli. Una gita fuori porta o un nuovo interesse intellettuale vi ridaranno il sorriso.

6° Leone: la Luna opposta è mitigata da Marte. Qualche battibecco col partner si risolve con un gesto passionale o un'iniziativa divertente.

7° Toro: state pianificando con cura. Il cielo vi spinge a guardare oltre la vostra "comfort zone", anche se con la solita prudenza.

8° Pesci: molta carne al fuoco a livello emotivo. Marte vi sprona a non subire le situazioni, ma a reagire con spirito costruttivo.

9° Capricorno: focus sulla gestione pratica. La Luna vi chiede di essere più elastici: non tutto deve essere programmato nei minimi dettagli.

10° Scorpione: qualche attrito interiore tra il desiderio di solitudine e la spinta all'azione.

Cercate di non essere troppo critici con voi stessi.

11° Cancro: vi sentite un po' stanchi delle troppe sollecitazioni esterne. Proteggete la vostra energia e cercate rifugio in ambienti sereni.

12° Vergine (Ultimo Posto): continua la fase di assestamento. Mentre gli altri corrono, voi sentite il bisogno di capire dove state andando. Non forzate i tempi: la velocità degli altri segni potrebbe darvi fastidio. Riposate e lasciate che la tempesta di idee si plachi.