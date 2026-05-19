L'oroscopo di domani, mercoledì 20 maggio, ci proietta nel cuore di una primavera intensa, dominata da transiti planetari capaci di ridisegnare gli equilibri interiori e relazionali di ciascuno di noi. Il Sole si appresta a completare il suo transito, regalandoci una giornata in cui la concretezza e la stabilità si scontreranno inevitabilmente con il desiderio di rinnovamento e di velocità. I transiti della Luna stimoleranno la sensibilità collettiva, creando un ponte invisibile tra il bisogno di certezze materiali e l'esigenza di esprimere la vostra reale essenza.

Sarà una giornata che non ammetterà mezze misure: le stelle vi chiederanno di essere sinceri con voi stessi e con le persone che vi circondano, abbandonando le vecchie maschere per accogliere una nuova consapevolezza.

In questo quadro astrologico così dinamico e vibrante, l'energia cosmica si distribuirà in modo disomogeneo, premiando la maturità emotiva e la capacità di ascolto profondo. I tre segni più favoriti dalle stelle saranno lo Scorpione, il Toro e i Pesci, pronti a vivere ore di grazia, comprensione e grandi intuizioni rigeneranti. Al contrario, chi si ostinerà a mantenere posizioni rigide o si lascerà trascinare dal nervosismo farà fatica a trovare il proprio baricentro.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi nelle prossime ventiquattro ore e quali sorprese il destino ha riservato per il vostro cammino astrologico, attraverso la classifica ufficiale basata su voti crescenti.

Oroscopo di domani, mercoledì 20 maggio: la classifica dei 12 segni zodiacali

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) – Voto 5

Parola chiave: irritabili e senza motivazione, usate la diplomazia per non far degenerare i dialoghi. Domani vi sveglierete con la sensazione di aver esaurito le vostre proverbiali scorte di pazienza. Vi sentirete particolarmente irritabili e senza motivazione, colpa di un cielo dissonante che minerà la vostra consueta solarità. Ogni minima richiesta da parte dei colleghi o del partner vi sembrerà un macigno insormontabile e farete fatica a trovare lo stimolo giusto per portare a termine i vostri compiti quotidiani. Sarà fondamentale non cedere all'impulso di arroccarvi sulle vostre posizioni: usate la diplomazia per non far degenerare i dialoghi in inutili e logoranti discussioni domestiche o lavorative.

Prima di rispondere a una provocazione, farete bene a isolarvi per qualche minuto e a ritrovare il vostro asse. La serata richiederà assoluto riposo e distacco dalle questioni pratiche.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) – Voto 5,5

Parola chiave: intolleranti alla routine, rallentate il ritmo e non fermatevi alle apparenze. Le configurazioni planetarie di domani vi renderanno estremamente irrequieti e decisamente intolleranti alla routine. Sentirete il bisogno impellente di spezzare le catene delle abitudini, ma agire d'impulso potrebbe portarvi a commettere errori di valutazione grossolani. Gli astri vi consigliano caldamente: rallentate il ritmo e non fermatevi alle apparenze, specialmente nei rapporti interpersonali e sul posto di lavoro.

Dietro un comportamento ambiguo di un collega o un ritardo burocratico potrebbe nascondersi una realtà ben diversa da quella che percepite di primo acchito. Canalizzerete la vostra enorme energia fisica nello sport o in una lunga passeggiata rigenerante, evitando di riversare la vostra frustrazione su chi vi ama.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) – Voto 5,5

Parola chiave: tensioni relazionali e provocazioni in vista, mantenete la calma e allontanate i perturbatori. Il cielo di domani metterà a dura prova i vostri nervi stabili. Vi troverete ad affrontare tensioni relazionali e provocazioni in vista sia nell'ambiente professionale sia in quello privato, dove qualcuno cercherà deliberatamente di farvi perdere la pazienza o di mettervi in cattiva luce.

Non cadrete in queste trappole emotive: mantenete la calma e allontanate i perturbatori dalla vostra cerchia ristretta senza alcun timore. Non avrete l'obbligo di giustificare le vostre scelte di fronte a chi non possiede la vostra stessa lungimiranza. Dedicherete le ore serali a voi stessi, staccando completamente i telefoni e immergendovi nella lettura o nell'ascolto di buona musica per ripulire la vostra aura dalle energie negative accumulate.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) – Voto 6

Parola chiave: giornata agitata e ricca di imprevisti, mettete in ordine le vostre questioni. Vi attende una giornata agitata e ricca di imprevisti che richiederà tutta la vostra flessibilità mentale. Sarete sommersi da scadenze improvvise, telefonate dell'ultimo minuto e piccoli disguidi logistici che rischieranno di mandarvi in confusione e di farvi perdere la bussola.

Le stelle vi manderanno un messaggio chiaro: mettete in ordine le vostre questioni, partendo dalla scrivania fino ad arrivare ai vostri pensieri più intimi. Se riuscirete a fare tabula rasa del superfluo e a stabilire delle priorità rigide, supererete indenni questa burrasca passeggera. Nel tardo pomeriggio ritroverete un po' di serenità grazie al sorriso di un amico sincero che vi saprà ascoltare senza giudicare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) – Voto 6

Parola chiave: adattamento ai cambiamenti, cercate un compromesso e curate la qualità del sommo. Domani sarete chiamati a compiere un notevole sforzo di adattamento ai cambiamenti che si manifesteranno improvvisamente nel vostro ambiente quotidiano.

Non tutto andrà secondo i vostri piani originari e questo potrebbe causarvi un sottile senso di insoddisfazione. Invece di intestardirvi, cercate un compromesso accettabile con chi vi circonda, accettando il fatto che anche le deviazioni di percorso possono riservare piacevoli sorprese. Inoltre, il transito planetario vi inviterà a non trascurare il benessere psicofisico: curate la qualità del sonno ed evitate di fare le ore piccole o di cenare con cibi troppo pesanti. Una mente riposata sarà la vostra arma vincente per i giorni a venire.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) – Voto 6,5

Parola chiave: sulla cresta dell'onda ma stanchi, l'intuizione non basta a gestire le emozioni. Vi troverete in una posizione ambivalente: sarete indubbiamente sulla cresta dell'onda ma stanchi a causa delle tantissime responsabilità che vi siete caricati sulle spalle nell'ultimo periodo.

Il vostro carisma rimarrà indiscusso e attirerete l'attenzione di superiori e collaboratori, tuttavia avvertirete una profonda spossatezza interna. Ricordatevi che l'intuizione non basta a gestire le emozioni che emergeranno prepotentemente nel corso del pomeriggio. Avrete bisogno di razionalità e di confini ben precisi per non lasciarvi travolgere dagli sbalzi d'umore altrui. Accetterete i complimenti che riceverete, ma delegherete i compiti più gravosi senza l'ansia di voler controllare ogni singolo dettaglio.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) – Voto 7

Parola chiave: nuovi valori e sogni realistici, recuperate le energie nella vostra intimità. Domani avvertirete un forte sblocco interiore che vi porterà a ridefinire le vostre priorità di vita.

Sarete guidati da nuovi valori e sogni realistici, capaci di coniugare la vostra innata concretezza con un ritrovato desiderio di espansione spirituale o professionale. Sarete molto produttivi durante la prima parte della giornata, portando a termine affari vantaggiosi. Successivamente, avvertirete il bisogno impellente di staccare la spina dalla frenesia sociale: recuperate le energie nella vostra intimità, concedendovi una serata tranquilla tra le mura domestiche, circondati solo dagli affetti più stabili e sinceri o dedicandovi a un hobby rilassante.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio) – Voto 7,5

Parola chiave: ottimismo e grandi opportunità, ma non dimenticate di riposare per evitare l'esaurimento.

Il cielo di domani vi sorriderà, regalandovi una sferzata di ottimismo e grandi opportunità sia sul fronte lavorativo sia in quello sentimentale. Sarete particolarmente magnetici e la vostra empatia vi permetterà di conquistare il favore di persone influenti o di risanare un vecchio strappo affettivo. Tuttavia, l'entusiasmo travolgente potrebbe spingervi a fare troppe cose contemporaneamente. Gli astri vi avvertono: ma non dimenticate di riposare per evitare l'esaurimento delle vostre riserve energetiche entro la fine della giornata. Imparerete a dire di no a qualche impegno mondano superfluo pur di preservare il vostro benessere psicofisico e godervi i traguardi raggiunti.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) – Voto 8

Parola chiave: comunicazione costruttiva, giornata ideale per negoziare e superare vecchie controversie.

Domani Mercurio sosterrà magnificamente il vostro segno, regalandovi una lucidità mentale fuori dal comune e una spiccata capacità di espressione. Sarete i re indiscussi della comunicazione costruttiva, rendendo questa la giornata ideale per negoziare e superare vecchie controversie che si trascinavano da tempo, sia in ambito legale o finanziario, sia all'interno dei rapporti di coppia. Le vostre parole saranno pesate, autorevoli e piene di buon senso, tanto che nessuno oserà mettere in discussione le vostre proposte. Approfitterete di questo stato di grazia per firmare accordi importanti o per dichiarare apertamente i vostri sentimenti a chi ha conquistato il vostro cuore solidissimo.

TORO (20 aprile – 20 maggio) – Voto 8

Parola chiave: giornata serena e di condivisione, ottimi i legami con la famiglia e il passato.

Vi attende una splendida giornata serena e di condivisione, in cui raccoglierete i frutti del vostro costante e faticoso impegno. Le nubi dei giorni scorsi si diraderanno, lasciando spazio a un clima di grande stabilità emotiva e calore umano. Saranno ottimi i legami con la famiglia e il passato, permettendovi di riscoprire vecchie tradizioni o di riallacciare i rapporti con un parente che non sentivate da tanto tempo. Sarete guidati da un profondo senso di gratitudine verso la vita. Approfitterete delle ore serali per organizzare una cena intima, cucinando con amore per le persone che considerate i veri pilastri della vostra esistenza, celebrando la bellezza delle cose semplici.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) – Voto 8

Parola chiave: clima armonioso e scambi costruttivi, evitate solo una leggera bruschezza involontaria.

Domani navigherete in acque estremamente tranquille e feconde, grazie a un trigono planetario che esalterà la vostra sensibilità artistica e spirituale. Vivrete un clima armonioso e scambi costruttivi con l'ambiente circostante, trovando facilmente alleati per i vostri progetti futuri o per un viaggio che state pianificando da tempo. L'unico piccolo monito delle stelle riguarda la gestione della vostra stanchezza serale: evitate solo una leggera bruschezza involontaria nelle risposte che darete alle persone vicine. Basterà modulare il tono della voce per mantenere intatta quella magia e quella complicità speciale che riuscirete a creare con il partner e con gli amici più intimi.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) – Voto 8,5

Parola chiave: ritorno alla grande con ottimismo, armonia in famiglia e dialoghi a cuore aperto. Sarete i veri e indiscussi protagonisti di questo mercoledì. Il vostro sarà un vero e proprio ritorno alla grande con ottimismo, una rinascita energetica che vi permetterà di spazzare via ogni dubbio o insicurezza che vi ha frenato nell'ultimo periodo. Sperimenterete una profonda armonia in famiglia e dialoghi a cuore aperto con la persona amata, abbattendo quelle barriere difensive che spesso innalzate per paura di essere feriti. Sarete magnetici, intuitivi e capaci di leggere oltre le intenzioni altrui, ottenendo risposte positive in ogni settore. Sfrutterete questa magnifica giornata per compiere scelte audaci e per lanciare la vostra candidatura in progetti ambiziosi: la fortuna guiderà ogni vostro passo.