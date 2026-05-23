Secondo l'oroscopo di giugno 2026, i nati sotto il segno del Cancro vivranno grandi trasformazioni lavorative ed economiche dal 13, ma dovranno riposarsi il 14 e fare attenzione alle parole il 29 a causa di Mercurio retrogrado, per poi chiudere il mese con ottime prospettive di guadagno grazie a Giove dal 30. I nativi del Toro godranno di grande energia e buone finanze, specialmente attorno al 14, e saranno spinti a rinnovare la casa, anche se dovranno evitare spese impulsive il 17 e mantenere flessibili i piani di viaggio a fine mese. I Gemelli, infine, saranno i protagonisti del mese con ottime entrate e creatività, troveranno una forte vitalità dal 28, ma dovranno gestire i contrattempi nei viaggi e nei piani previsti per il 29 a causa di Mercurio retrogrado, prima di inaugurare un anno fortunato per spostamenti e carriera dal 30.

Il mese di giugno secondo le stelle: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Preparate le valigie: il 14 giugno si prospetta ideale per un bel viaggio in auto. In generale, le vostre finanze registreranno un netto miglioramento questo mese grazie a Marte, il vostro pianeta guida, che andrà a favorire il settore economico del vostro cielo. Sarà il momento perfetto se avete intenzione di investire in progetti per la casa o per il giardino.

Novità in arrivo anche sul fronte sentimentale dal giorno 13, quando Venere vi inviterà a concedervi qualche dolce sfizio: che si tratti di un anello di fidanzamento, di un nuovo amore o di una serata speciale, l'atmosfera si farà romantica. Approfittate della Luna Nuova del 14 per organizzare una breve fuga romantica che vi unirà ancora di più al partner.

A partire dal 21, l'attenzione si sposterà sulle dinamiche domestiche: i vostri cari potrebbero richiedere supporto, oppure qualche lavoro di ristrutturazione potrebbe farsi più complesso.

Massima prudenza negli ultimi giorni del mese. Se dal 28 Marte accenderà di nuovo la vostra voglia di viaggiare grazie all'ottimo aspetto con Giove, l'imminente Mercurio retrogrado del 29 consiglia cautela con le spese per la casa e i possibili imprevisti negli spostamenti.

Infine, la Luna Piena del 29 chiuderà un capitolo lavorativo, lasciandovi liberi di dedicarvi alla famiglia, mentre l'ingresso di Giove in Leone dal 30 inaugurerà un anno strepitoso per la vostra creatività, l'amore e, chissà, magari per l'arrivo di un bambino.

Voto: 8

Toro – Giugno vi regalerà una marcia in più! Fin dai primi giorni, grazie a un Marte super favorevole nel vostro cielo, sentirete una carica di energia straordinaria, ideale per investire tempo e passioni nei progetti che avete a cuore, sia nella sfera professionale sia tra le mura domestiche. Le finanze godono di ottima salute: il Sole illumina il settore del denaro e la Luna Nuova del 14 potrebbe portarvi un'interessante sorpresa economica.

Il giorno precedente, il 13, Venere traslocherà nel vostro settore della casa, invitandovi a fare il pieno di bellezza: via libera a nuovi arredi, piante e tocchi di creatività. Fate attenzione solo il 17, quando l'opposizione tra Venere e Plutone vi chiederà di frenare le spese impulsive per evitare brutte sorprese sul budget domestico.

Dal 21, con l'ingresso del Sole in Cancro, sarà il momento perfetto per pianificare le vacanze estive: muovervi d'anticipo vi garantirà il massimo relax. Verso fine mese il ritmo accelera: il 28 Marte accenderà il settore dei guadagni, sinonimo di entrate ma anche di uscite repentine. Il 29, la Luna Piena solleticherà il vostro desiderio di viaggiare, ma poiché Mercurio inizierà proprio allora il suo moto retrogrado, l'oroscopo vi consiglia di mantenere un programma flessibile per non stressarvi.

Infine, il 30, vi attende una splendida notizia: Giove farà il suo ingresso in Leone, inaugurando un intero anno di fortuna per chi desidera cambiare casa, rinnovare gli ambienti o allargare la famiglia!

Voto: 8,5

Oroscopo e pagelle del mese di giugno: Gemelli e Cancro

Gemelli – Il Sole nel vostro segno vi incoraggia a prendervi la scena: è il momento perfetto per esprimere il vostro talento, far sentire la vostra voce e mostrare la versione migliore di voi stessi. Preparatevi a catalizzare l'attenzione! L'inizio del mese si preannuncia eccellente grazie a un netto movimento sul fronte finanziario, che porterà ottime entrate e spazzerà via ogni preoccupazione economica. Il 13, con l'ingresso di Venere in Leone, la vostra immaginazione volerà altissimo: sarete travolti da spunti originali per rinnovare la casa, il giardino o per dedicarvi ai vostri passatempi preferiti. Sfruttate poi la Luna Nuova del 14 per regalarvi un nuovo look o fare shopping; sarà la giornata ideale per coccolarvi.

La situazione economica continuerà a migliorare dal 21, quando il Sole illuminerà il settore dei guadagni: restate vigili sulle nuove opportunità di investimento. Dal 28, Marte vi regalerà una dose straordinaria di vitalità che vi terrà attivi fino a tarda notte; questa energia vi accompagnerà fino all'11 agosto, supportando ogni vostro progetto estivo. Attenzione però al 29: Mercurio diventerà retrogrado, portando qualche piccolo contrattempo nei viaggi, rallentamenti nei piani e uscite impreviste.

Non perdete la pazienza e sfruttate la Luna Piena dello stesso giorno per riorganizzare il budget o saldare eventuali pendenze. Infine, dal 30, l'arrivo di Giove in Leone inaugurerà un anno d'oro per gli spostamenti, tra gite fuori porta e vacanze improvvisate.

Questo transito vi darà anche il coraggio di proporre idee audaci, guidandovi verso il successo professionale. Siete sulla strada giusta! Voto: 8,5

Cancro – Preparatevi a un giugno di grandi trasformazioni e soddisfazioni. In ambito lavorativo vi sentirete invincibili: con una squadra di pianeti a favore e un Saturno che vigila sulla vostra professione, nessuno potrà scalfire la vostra ottima reputazione. Se state aspettando buone notizie sul fronte economico, dal 13 la situazione inizierà a sbloccarsi grazie a Venere. Ricordatevi però di non pensare solo ai doveri: il 14 regalatevi una coccola profonda, magari una giornata di totale relax in un centro benessere, perché ne avrete bisogno per accogliere al meglio la vostra stagione, che partirà ufficialmente il 21 con l'arrivo del Sole nel segno.

Negli ultimi giorni del mese, l'astrologia vi chiede un po' di furbizia e prudenza. Se dal 28 sarete bravissimi a muovervi dietro le quinte per realizzare i vostri piani segreti, il 29 dovrete fare i conti con Mercurio retrogrado: il rischio di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato sarà alto, quindi contate fino a dieci prima di parlare.

Quella stessa giornata, tuttavia, sarà ideale per fare pulizia nella vostra vita sentimentale o sociale, chiudendo una volta per tutte i ponti con il passato. Chiuderete il mese in bellezza il 30 con l'ingresso di Giove in Leone, un transito che per i prossimi dodici mesi vi aiuterà a far crescere i vostri guadagni e a fare investimenti lungimiranti.

Voto: 9

Astrologia dedicata al mese di giugno, pagelle: Leone e Vergine

Leone – Il mese di giugno vi riserverà un perfetto connubio tra vivacità sociale e sani momenti di introspezione. Nella prima metà del mese, l'influenza solare vi sommergerà di inviti, anche se astri come Mercurio, Venere e Giove vi inviteranno a coltivare le vostre passioni in solitudine. Tutto cambierà dal 13, quando l'ingresso di Venere nel vostro segno amplificherà il vostro fascino, rendendovi irresistibili e incapaci di rifiutare un'uscita. Approfittate del novilunio del 14 per una memorabile serata in compagnia.

Con il cambio di segno del Sole il 21, sentirete il bisogno di ricaricare le batterie da soli. Tuttavia, Marte nel vostro settore delle relazioni spingerà per fare le ore piccole tra locali e balli all'aperto.

Cercate il giusto compromesso.

Attenzione al 29: Mercurio retrogrado potrebbe ostacolare la vostra concentrazione e rendervi fin troppo loquaci, con il rischio di lasciarvi sfuggire qualche segreto di troppo. Sfruttate la Luna Piena dello stesso giorno per chiudere le pratiche lavorative e concedervi finalmente quella vacanza rimandata da tempo.

La svolta decisiva arriverà il 30: Giove entrerà nel vostro cielo per rimanerci un anno intero, inaugurando un periodo d'oro per l'autostima, il buonumore e i viaggi. Esplorate nuove mete, mostrate il vostro valore e godetevi la luce dei riflettori! Voto: 8,5

Vergine – Giugno si preannuncia un mese straordinario per la vostra carriera, grazie al Sole che illumina il vostro percorso e vi spinge verso i vertici aziendali.

Il 14, in coincidenza con la Luna Nuova, si presenterà l'occasione ideale per candidarvi a una nuova posizione: se cercate un salto di qualità o una promozione, agite senza esitazioni. Il giorno precedente, il 13, Venere stimolerà la vostra vita sociale, invitandovi a festeggiare i traguardi raggiunti insieme alle persone care.

Dal 21, con l'ingresso del Sole in Cancro, gli eventi estivi diventeranno centrali: potreste persino decidere di organizzare voi stessi un ricevimento. L'ambizione toccherà il culmine il 28 grazie a Marte, che accenderà la vostra proverbiale intraprendenza rendendovi determinati come non mai.

Prestate attenzione, invece, al 29: Mercurio diventerà retrogrado, rischiando di generare malintesi e mettere alla prova la stabilità delle vostre amicizie.

Pesate bene le parole, ma concedetevi comunque del tempo per il partner, dato che la Luna Piena della stessa sera favorirà il romanticismo.

Sul finire del mese, l'ingresso di Giove nel settore dell'introspezione inaugurerà un anno di profonda crescita interiore e solidarietà, offrendovi una protezione invisibile ma costante in ogni passo che compirete. Voto: 8,5