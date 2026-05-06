Secondo l'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 il Toro ha dei problemi esistenziali, i Gemelli sono indifferenti e il Capricorno è premuroso.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nei confronti del partner è presente un po' troppa possessività. Durante la settimana ci possono essere dei conflitti con la famiglia. Delle alleanze sul lavoro sono davvero soddisfacenti.

Toro: i problemi esistenziali dei single sono più grandi del previsto. Dei momenti di malinconia possono comparire all'improvviso.

Chi lavora in proprio è abile nelle trattative.

Gemelli: chi fa parte di una coppia sente l'esigenza di essere protetto dalla dolce metà. In questo momento è possibile essere indifferenti a molte cose. Sulla sfera professionale è importante proseguire senza nessun rimpianto.

Cancro: chi cerca l'amore può prendere l'iniziativa, ed essere finalmente contento. Per la relazione amorosa è una settimana fortunata. Per gli studenti e gli artisti è un periodo favorevole.

Leone: una persona può essere attratta da chi è solo da tempo. In amore sono presenti più soddisfazioni del previsto. Delle novità sono in arrivo dall'ambito lavorativo.

Vergine: chi fa parte di una coppia deve fare attenzione ai dettagli.

Durante la settimana i single sono molto simpatici. Insieme a una nuova persona è possibile iniziare un progetto originale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: l'amore per il partner è davvero stupendo. Finalmente chi è solo da tempo è intraprendente. Questo è il momento più adatto per presentare dei nuovi progetti di lavoro.

Scorpione: i single sono molto più responsabili del solito. Chi ha una relazione può avere dei momenti di nervosismo. Sul campo professionale è necessario dare il massimo.

Sagittario: è possibile vivere una settimana negativa. L'amore per il partner è abbastanza tenero. Con tanta prudenza si può affrontare la sfera lavorativa.

Capricorno: chi fa parte di una coppia è premuroso nei confronti della persona amata.

Gli studi universitari possono attraversare un periodo difficile. Il lavoro può regalare dei risultati davvero eccezionali.

Acquario: è possibile essere antipatici nei confronti di alcune persone. In amore è presente molto più romanticismo. Delle spese improvvise possono portare dei malumori.

Pesci: chi ha una relazione è abbastanza generoso. I single sono molto critici in ogni situazione. Sul lavoro è il momento più indicato per proporre una propria idea.