L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio si muoverà come un cielo attraversato da correnti opposte: da una parte il desiderio di cambiare, ripartire e lasciarsi alle spalle le tensioni accumulate negli ultimi mesi, dall’altra la necessità di fermarsi a riflettere su ciò che conta davvero. Per molti segni sarà un periodo di consapevolezze importanti, di piccoli tagli necessari e di nuove aperture emotive. Alcuni dovranno fare i conti con stanchezza, dubbi o rallentamenti, mentre altri ritroveranno entusiasmo, coraggio e voglia di mettersi nuovamente in gioco.

L'astrologia settimanale favorisce particolarmente il Capricorno. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimana 18-24 maggio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Vergine. Questa settimana potrebbe mettervi davanti a qualche complicazione di troppo, soprattutto sul piano fisico ed emotivo. Vi sentirete scarichi, nervosi e poco motivati, come se il corpo vi stesse chiedendo a gran voce una pausa. Alcuni fastidi articolari o una persistente stanchezza potrebbero rallentare i vostri ritmi quotidiani, costringendovi a fare soltanto lo stretto indispensabile. Non sarà il momento giusto per pretendere troppo da voi stessi. Cercate invece di rallentare, dormire di più e dedicarvi a ciò che vi aiuta a recuperare serenità.

Anche i rapporti con gli altri richiederanno cautela, perché la superficialità o la maleducazione di certe persone rischieranno di innervosirvi facilmente. I single dovranno prestare attenzione alle nuove conoscenze: non tutte le persone che sembrano affascinanti lo sono davvero fino in fondo.

1️⃣1️⃣- Leone. Vi porterete dentro emozioni contrastanti e qualche ferita del passato tornerà a farsi sentire. Alcuni di voi sono diventati più diffidenti dopo delusioni importanti e questa settimana potrebbe riportare a galla dubbi o insicurezze che credevate superate. Sul lavoro e nella vita privata avrete parecchie cose da gestire, ma sarà fondamentale imparare a dire qualche “no” senza sentirvi in colpa.

State caricandovi sulle spalle pesi che non vi appartengono e, così facendo, finite per trascurare voi stessi. L’autostima avrà bisogno di essere nutrita con maggiore amore e meno autocritica. In amore servirà chiarezza: alcuni rapporti dovranno essere rivisti con sincerità per capire se esiste ancora la voglia di costruire qualcosa insieme.

1️⃣0️⃣- Bilancia. L’amore attraverserà una fase delicata, soprattutto per le coppie di lunga data che ultimamente hanno lasciato spazio alla monotonia o alla distanza emotiva. Non sarà il caso di drammatizzare, ma sarà necessario introdurre qualche novità nella relazione per evitare che il rapporto si raffreddi ulteriormente. Chi frequenta una persona da poco tempo potrebbe sentirsi confuso o combattuto, mentre i single avranno voglia di leggerezza senza troppe complicazioni.

Sul fronte pratico, invece, la settimana sarà utile per rimettere ordine: qualcuno farà pulizie profonde in casa, altri si libereranno finalmente di oggetti e situazioni inutili accumulate negli ultimi anni. Fate attenzione alle spese superflue, perché il desiderio di concedervi qualche sfizio potrebbe essere più forte del previsto.

9️⃣- Gemelli. Vi sentite distanti dai vostri obiettivi e in certi momenti potrebbe sembrarvi di aver perso la direzione. Eppure questa settimana rappresenterà un piccolo punto di svolta, perché inizieranno ad arrivare occasioni, novità e segnali incoraggianti capaci di riaccendere il vostro entusiasmo. Dovrete solamente credere di più nelle vostre capacità e smettere di svalutarvi.

Alcuni di voi saranno impegnati in una situazione molto importante sul piano personale o familiare, mentre altri riceveranno una proposta inattesa o un invito speciale. I festeggiamenti e le sorprese non mancheranno. Chi ha vissuto una perdita o sta affrontando un periodo difficile troverà il sostegno necessario per rialzarsi. L’amore, però, resterà ancora piuttosto complicato e richiederà dialogo e pazienza.

8️⃣- Sagittario. La vostra attenzione sarà concentrata soprattutto sul benessere fisico e sugli obiettivi personali. Avrete voglia di sentirvi meglio, di recuperare energia e di prepararvi a un’estate che si preannuncia intensa e movimentata. Questa settimana vi ricorderà che i risultati non arrivano da soli: serviranno impegno, costanza e voglia di uscire dalla vostra zona di comfort.

Nel cuore della settimana lo stress potrebbe aumentare, soprattutto a causa di tensioni familiari o discussioni domestiche. Cercate di non reagire impulsivamente. Alcuni di voi penseranno a un viaggio, a un trasferimento o a un cambiamento importante per il futuro. Una spesa imprevista o una bolletta particolarmente pesante vi costringerà a rivedere qualche programma.

7️⃣- Ariete. I nodi verranno finalmente al pettine e molte situazioni lasciate in sospeso chiederanno una soluzione definitiva. Sarete chiamati a mantenere la calma anche davanti a provocazioni o atteggiamenti fastidiosi da parte di chi vi circonda. Evitate discussioni inutili e cercate di essere più pragmatici, soprattutto sul lavoro.

Negli ultimi mesi avete trascurato il vostro benessere e il corpo sta iniziando a presentarvi il conto sotto forma di stanchezza, stress o nervosismo. Questa settimana sarà ideale per ricominciare a prendervi cura di voi stessi con maggiore attenzione. In amore, soprattutto per le coppie storiche, potrebbe arrivare una scossa positiva capace di riaccendere emozioni che sembravano assopite da tempo.

6️⃣- Toro. Le stelle vi inviteranno a fare pulizia nella vostra vita, allontanando persone tossiche o troppo pessimiste che finiscono per spegnere il vostro entusiasmo. Sentirete il bisogno di recuperare qualcosa che vi appartiene davvero: una passione, un progetto o un’abitudine che avevate abbandonato e che tornerà a regalarvi serenità.

Chi ha vissuto un periodo complicato sul lavoro inizierà a intravedere possibilità più concrete per il futuro. Anche se ripartire da zero può fare paura, voi state imparando che ogni cambiamento porta con sé nuove opportunità. In famiglia qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto, soprattutto un genitore o una persona cara. In amore potreste restare improvvisamente colpiti da qualcuno o da una situazione capace di catturare completamente la vostra attenzione.

5️⃣- Cancro. La prossima estate inizierà lentamente a mostrarvi il suo potenziale e già da questa settimana capirete che qualcosa sta cambiando nella direzione giusta. Dopo mesi trascorsi a preoccuparvi della famiglia, delle responsabilità economiche e del lavoro, inizierete a guardarvi intorno con occhi diversi.

Alcuni progetti che un tempo ritenevate fondamentali potrebbero perdere importanza, mentre nasceranno nuove priorità. Sul lavoro servirà mettere ordine e correggere alcune situazioni rimaste in sospeso. Emotivamente sarete più forti, anche se continuerete a soffrire la superficialità e l’insensibilità di certe persone. Non lasciate che il comportamento degli altri rovini la vostra serenità. Bene il recupero psicofisico, ma attenzione alle spese eccessive.

4️⃣- Acquario. La settimana partirà in modo piuttosto tranquillo e vi permetterà di recuperare un po’ di leggerezza mentale. Potrebbero arrivare inviti, feste o occasioni piacevoli per stare in compagnia di persone care. In amore tornerà il desiderio di vivere emozioni intense e sincere, soprattutto per chi ha deciso di lasciarsi il passato alle spalle senza più rancori.

Alcune questioni economiche o burocratiche, però, richiederanno attenzione immediata: rimandare pagamenti o revisioni potrebbe complicare ulteriormente le cose. Sentirete anche il bisogno di cambiare immagine, tagliare i capelli, rinnovare il look o semplicemente sperimentare qualcosa di nuovo. Questa voglia di trasformazione riguarderà anche il lavoro e la vita personale. Un familiare potrebbe chiedervi sostegno o aiuto concreto.

3️⃣- Scorpione. Le questioni economiche e burocratiche saranno protagoniste di una settimana molto movimentata, ma finalmente inizierete a percepire la sensazione di esservi lasciati alle spalle un periodo pesante. Per farlo davvero, però, dovrete accettare l’idea di voltare pagina senza continuare a guardare indietro.

Ritroverete entusiasmo per vecchi progetti e voglia di rimettervi in gioco anche in ambiti che avevate accantonato. Dopo anni turbolenti state lentamente ricostruendo voi stessi e questa settimana rappresenterà un ulteriore passo avanti. Chi potrà cercherà momenti di relax vicino al mare o in luoghi immersi nella natura. Avete bisogno di respirare aria nuova e ritrovare pace mentale.

2️⃣- Pesci. Le stelle vi inviteranno a parlare apertamente, senza continuare a trattenere emozioni e pensieri dentro di voi. C’è una persona pronta ad ascoltarvi davvero e questa settimana capirete quanto sia importante condividere ciò che provate. L’umore potrebbe oscillare parecchio nei primi giorni, rendendovi più sensibili e lunatici del solito, ma riuscirete comunque a cavarvela egregiamente.

I single continueranno a sognare un amore intenso e romantico, anche se la realtà sarà inevitabilmente diversa dalle favole immaginate. Alcuni fantasmi del passato potrebbero riaffacciarsi e ostacolare il vostro cammino: affrontateli senza paura. Da giovedì in poi la situazione migliorerà sensibilmente e vi sentirete più forti, fortunati e innamorati della vita.

1️⃣- Capricorno. Sarà una delle settimane più solide e promettenti dello zodiaco. Vi sentirete più forti mentalmente, più lucidi e anche fisicamente più energici, soprattutto se negli ultimi tempi avete iniziato a prendervi maggiore cura di voi stessi. Le responsabilità continueranno a essere tante, ma stavolta riuscirete a gestirle con maggiore equilibrio senza permettere agli altri di approfittarsi della vostra disponibilità.

Potrebbe arrivare finalmente quel segnale tanto atteso, una risposta, una conferma o una svolta capace di cambiare l’atmosfera delle prossime settimane. Da qui fino all’estate molte cose inizieranno a muoversi nella direzione desiderata. Nel weekend avrete voglia di evasione, mare e libertà. Attenzione soltanto agli sbalzi di temperatura e alla stanchezza accumulata.