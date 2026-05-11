L'oroscopo del weekend del 16 e 17 maggio promette una carovana di emozioni intense, e per alcuni anche un po' contrastanti. Si parla di piccoli cambi di rotta e una forte voglia di rimettere ordine tra sentimenti, lavoro e desideri personali. Alcuni segni sentiranno il peso della stanchezza accumulata in questa lunga settimana, mentre altri inizieranno finalmente a intravedere spiragli più luminosi, soprattutto nei rapporti affettivi e nelle questioni pratiche. L'astrologia di 48 ore ammicca all'indirizzo del Leone, premiato con il 1° posto in classifica.

Approfondiamo.

Classifica e oroscopo weekend 16-17 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣2️⃣- Gemelli. Weekend decisamente sottotono per i nati del segno, che potrebbero sentirsi fuori fase sia nella vita sentimentale sia nelle questioni professionali. Alcune tensioni accumulate negli ultimi giorni rischieranno di trasformarsi in nervosismo o insofferenza, specialmente se qualcuno proverà a mettere fretta alle vostre decisioni. In amore sarà facile percepire distanze, incomprensioni o una fastidiosa sensazione di instabilità. Anche sul lavoro conviene evitare mosse impulsive o progetti troppo ambiziosi, perché il momento richiede prudenza e maggiore concentrazione. Il consiglio sarà quello di rallentare il ritmo e concedervi pause rigeneranti.

Non tutto andrà come sperato, ma questa fase servirà soprattutto per riflettere e capire meglio cosa desiderate davvero.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Il settore professionale potrebbe diventare fonte di malumore durante queste giornate. Piccoli rallentamenti, contrattempi o risposte che tardano ad arrivare rischieranno di mettere a dura prova la vostra proverbiale pazienza. Voi amate avere il controllo della situazione, ma stavolta sarà necessario accettare qualche imprevisto senza irrigidirvi troppo. Anche in famiglia potrebbero nascere tensioni se riverserete nervosismo e frustrazione sulle persone vicine. In compenso, il weekend vi offrirà l’occasione per capire quali situazioni meritino davvero le vostre energie e quali, invece, sia meglio lasciar scivolare via.

Un gesto affettuoso o una parola sincera potrebbero riportare serenità nei rapporti sentimentali.

1️⃣0️⃣- Acquario. Le questioni lavorative assorbiranno gran parte delle vostre attenzioni, tanto da far passare l’amore in secondo piano. Qualcuno potrebbe sentirsi trascurato o poco considerato, specialmente nella serata di domenica, quando certe tensioni diventeranno più evidenti. Sarà importante non chiudervi nel silenzio e trovare il modo di spiegare ciò che vi sta preoccupando. Sul piano pratico il weekend sarà utile per organizzare impegni e chiarire obiettivi futuri, ma servirà anche recuperare un po’ di leggerezza. Un piccolo cambio di atteggiamento potrebbe evitare discussioni inutili e riportare armonia nella coppia.

9️⃣- Vergine. Le finanze richiederanno particolare attenzione durante questo fine settimana. Anche le spese apparentemente innocue potrebbero incidere più del previsto sul bilancio, motivo per cui sarà meglio evitare acquisti impulsivi o investimenti azzardati. In compenso, le emozioni potrebbero risvegliarsi nella serata di sabato grazie a incontri intriganti o conversazioni capaci di accendere curiosità e desiderio. Per chi è single non mancheranno occasioni per conoscere persone interessanti, mentre le coppie avranno bisogno di ritrovare complicità senza pensare troppo alle preoccupazioni pratiche. Un po’ di leggerezza vi farà bene.

8️⃣- Toro. Questo sarà un weekend perfetto per rallentare, recuperare energie e dedicarvi al benessere personale.

Dopo un periodo piuttosto intenso, sentirete il bisogno di staccare la spina e ritrovare equilibrio mentale e fisico. Riposare non sarà tempo perso, anzi: servirà a prepararvi alle responsabilità e agli impegni che arriveranno nelle prossime settimane. In amore ci sarà meno slancio del solito, ma non mancherà comunque il desiderio di stare accanto alle persone care senza troppe complicazioni. Un’atmosfera tranquilla, fatta di piccoli gesti e momenti semplici, sarà la medicina migliore per il vostro umore.

7️⃣- Bilancia. Il fine settimana avrà due facce ben distinte. Sabato porterà soddisfazioni, soprattutto in ambito professionale e nei rapporti familiari, dove riuscirete a sentirvi apprezzati e più sereni.

Domenica, invece, potrebbe presentare qualche scossone emotivo in più. La Luna opposta accentuerà sensibilità e nervosismo, rendendovi meno tolleranti verso atteggiamenti che non condividete. Evitate di alimentarvi di pensieri negativi o di pretendere troppo da voi stessi. Una passeggiata, una chiacchierata sincera o qualche ora dedicata a ciò che amate potrebbero aiutarvi a ritrovare il vostro naturale equilibrio.

6️⃣- Cancro. Le questioni familiari e l’educazione dei figli, per chi ne ha, diventeranno il centro delle vostre attenzioni. Alcune regole o abitudini stabilite nei mesi scorsi avranno bisogno di essere riviste per adattarsi alle nuove esigenze quotidiane. Sarà fondamentale confrontarsi con il partner senza imporre decisioni unilaterali, cercando piuttosto un dialogo costruttivo e sereno.

Anche chi non ha figli sentirà il bisogno di proteggere maggiormente gli affetti e mettere ordine nei rapporti più stretti. Il weekend vi insegnerà che la dolcezza e la comprensione valgono molto più di qualsiasi rigidità.

5️⃣- Pesci. Dopo settimane piuttosto altalenanti sul lavoro, inizieranno finalmente ad aprirsi nuovi spiragli interessanti. Occasioni, contatti o intuizioni utili potrebbero ridarvi entusiasmo e motivazione, soprattutto se ultimamente vi siete sentiti demoralizzati o poco valorizzati. Sarà importante non lasciarvi frenare dalla paura di sbagliare. In amore, invece, qualche nube passeggera potrebbe affacciarsi nella seconda parte di domenica, quando vecchie insicurezze o malintesi rischieranno di creare distanze emotive.

Niente di irrisolvibile, purché scegliate il dialogo invece del silenzio.

4️⃣- Ariete. Il weekend sarà in progressiva crescita e vi permetterà di recuperare energia, lucidità e fiducia nelle vostre capacità. Sabato sarà ideale per riflettere sui prossimi obiettivi professionali e riorganizzare idee e progetti che nelle ultime settimane avevano subito rallentamenti. Domenica, invece, porterà una marcia in più grazie alla Luna nel vostro segno, che riaccenderà entusiasmo, iniziativa e desiderio di mettervi nuovamente in gioco. Anche nei rapporti personali potreste sentirvi più spontanei e coinvolgenti. Le soddisfazioni arriveranno soprattutto per chi avrà il coraggio di credere nuovamente nelle proprie intuizioni.

3️⃣- Scorpione. Passione e desiderio torneranno protagonisti assoluti di queste 48 ore. Le emozioni saranno intense e il bisogno di vivere il rapporto di coppia in maniera totalizzante renderà il clima particolarmente coinvolgente. Chi è innamorato ritroverà complicità e voglia di condividere momenti profondi, mentre i single potrebbero lasciarsi travolgere da incontri magnetici e irresistibili. L’unico momento leggermente più delicato sarà la mattina di sabato, quando un po’ di nervosismo potrebbe creare tensioni inutili. Basterà non reagire d’impulso per evitare discussioni.

2️⃣- Sagittario. Il vostro cuore tornerà a parlare con maggiore dolcezza dopo alcuni giorni in cui il partner si era sentito messo da parte.

Durante il weekend riuscirete a recuperare affetto, dialogo e vicinanza emotiva, anche se la passione potrebbe restare leggermente in secondo piano. Avrete voglia di vivere rapporti sinceri e privi di pesantezze, riscoprendo il piacere delle piccole attenzioni quotidiane. Sul lavoro, però, servirà cautela. Una frase detta nel momento sbagliato o una battuta fuori luogo potrebbe generare imbarazzi o malintesi. Meglio osservare e parlare meno del solito.

1️⃣- Leone. Le tensioni che vi hanno accompagnato nelle ultime settimane inizieranno lentamente a perdere forza, lasciando spazio a un’atmosfera decisamente più leggera e incoraggiante. Vi sentirete più motivati, dinamici e pronti a guardare avanti con entusiasmo.

Alcune opportunità interessanti potrebbero comparire proprio quando avevate quasi smesso di aspettarle, regalandovi nuova fiducia nelle vostre capacità. Anche nei rapporti personali tornerà la voglia di condividere, sorridere e lasciarvi coinvolgere da emozioni più positive. Le ultime ore di domenica avranno un sapore speciale e potrebbero accendere dentro di voi una piacevole sensazione di rinascita.