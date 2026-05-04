L'oroscopo di martedì 5 maggio 2026 si apre con una vibrazione decisa e una primavera che ormai entra nel vivo. Il Leone guida la classifica con carisma e una bella energia personale, seguito da un Sagittario voglioso di muoversi e da un Acquario brillante nelle idee. Il Toro si difende bene grazie alla concretezza, mentre Pesci e Scorpione vivono una giornata morbida ma piena di intuizioni. Più indietro Vergine e Ariete, che faticano a trovare il ritmo giusto e dovranno gestire qualche piccola tensione. Vediamo cosa vi aspetta.

L'oroscopo del 5 maggio 2026: Toro più sicuro, Pesci pieni di intuizioni

12° ♈ Ariete ⭐½: Giornata fiacca, partite con un po' di stanchezza addosso e qualche pensiero di troppo. Sul lavoro qualcosa non gira come vorreste e rischiate di reagire male a una richiesta inattesa. In amore siate meno spigolosi, il partner non ha colpe. Concedetevi una pausa vera, anche solo mezz'ora di silenzio. Il fisico chiede attenzione, non strafate.

11° ♍ Vergine ⭐⭐: La precisione oggi vi gioca contro. Vi accorgerete di aver controllato troppo certe cose e di averne trascurate altre. Sul lavoro arriva un imprevisto, gestitelo senza drammi. In amore servono parole più morbide, evitate il tono da revisione. Una camminata leggera la sera vi aiuterà a scaricare.

Mangiate semplice e dormite presto.

10° ♑ Capricorno ⭐⭐½: Giornata altalenante, con qualche apertura e qualche freno. Sul lavoro vi sentite sotto pressione ma riuscite a portare a casa il risultato. In amore manca un po' di leggerezza, provate a sorridere di più e a parlare meno di doveri. Il fisico regge, anche se vi servirebbe una serata vuota. Rimandate scelte importanti a domani.

9° ♊ Gemelli ⭐⭐½: La testa va veloce ma il cuore arranca. Vi distraete facilmente e perdete tempo dietro a discorsi inutili. Sul lavoro concentratevi su una cosa per volta, evitate il multitasking. In amore qualcuno chiede chiarezza e voi non potete più scappare. Una telefonata sincera può cambiare il tono della serata.

Bevete molta acqua.

8° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐: Giornata nella media, con piccoli momenti piacevoli e qualche fastidio da gestire. Sul lavoro arriva una mediazione che vi tocca da vicino, ve la cavate con diplomazia. In amore evitate confronti pesanti e puntate su un gesto carino. La bellezza intorno a voi vi rasserena, ritagliatevi qualcosa di estetico. Il fisico chiede equilibrio.

7° ♋ Cancro ⭐⭐⭐: Le emozioni oggi sono presenti ma gestibili. Sul lavoro tornate a sentirvi utili, qualcuno apprezza la vostra dolcezza. In amore una persona cara vi cerca e vi fa sentire al sicuro. La sera è perfetta per restare in casa con chi amate. Una cena semplice vale più di mille uscite. Riposate bene.

6° ♓ Pesci ⭐⭐⭐½: Giornata intuitiva, vi arrivano segnali che altri non vedono.

Sul lavoro fidatevi di una sensazione e portatela avanti. In amore siete romantici al punto giusto, partner conquistato. Una passeggiata vicino all'acqua o un po' di musica vi rigenerano. Il corpo risponde se lo trattate con dolcezza. Bella serata in arrivo.

5° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐½: Magnetici come sempre, oggi attirate sguardi e attenzioni senza sforzo. Sul lavoro chiudete una questione rimasta aperta e tirate il fiato. In amore lasciate cadere qualche difesa, il partner aspetta proprio quello. Un confronto sincero risolve un nodo che vi pesava. Il fisico è in ripresa, ma evitate gli eccessi serali.

4° ♉ Toro ⭐⭐⭐⭐: Ritrovate la vostra solidità migliore. Sul lavoro siete concreti e qualcuno se ne accorge davvero, una porta si apre.

In amore siete affettuosi e presenti, momento dolce con il partner. Vi va di coccolarvi un po', concedetevi qualcosa di buono a tavola. Il corpo è in forma, godetevi la primavera che entra nel vivo.

3° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐: Idee a raffica e voglia di proporle. Sul lavoro stupite chi vi ascolta con una soluzione originale. In amore siete più presenti del solito, sorpresa piacevole per chi vi sta accanto. Una persona nuova potrebbe incuriosirvi, occhi aperti. Il fisico sta bene, sfruttate l'energia per qualcosa di creativo. Serata vivace.

2° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐½: Voglia di muovervi e di buttarvi in qualcosa di nuovo. Sul lavoro arrivano notizie che vi piacciono e che aprono prospettive interessanti. In amore siete travolgenti, single inclusi.

Un'uscita fuori dai soliti giri può regalare un incontro speciale. Il fisico è carico, sfruttatelo bene. Giornata dinamica dall'inizio alla fine.

1° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐⭐: Il podio più alto è vostro e si sente. Carisma alle stelle, vi muovete con sicurezza e gli altri vi seguono volentieri. Sul lavoro centrate un obiettivo che inseguivate da settimane, complimenti meritati in arrivo. In amore siete generosi e magnetici, il partner non riesce a resistere. Single, oggi fate colpo davvero. Il fisico risponde alla grande, energia da vendere. Brillate senza paura.