Questo oroscopo di domenica 3 maggio 2026 racconta una giornata morbida, fatta di pranzi lunghi, sorrisi e qualche piccolo gesto che scalda il cuore. Il Cancro vola al primo posto e si gode una domenica fatta su misura. Subito dietro, Leone e Gemelli portano allegria e voglia di stare in mezzo alla gente. Più indietro, Toro e Capricorno sentono il peso di una settimana che non li ha risparmiati. Pesci e Scorpione si lasciano andare a pensieri profondi senza farsi travolgere. Le stelline raccontano un cielo gentile, dove anche chi parte da basso può ritrovare il sorriso prima di sera.

L'oroscopo del 3 maggio: Leone in forma smagliante, Pesci pieni di sentimento

12° ♉ Toro ⭐½: La domenica vi trova un po' appesantiti, sia nel corpo che nell'umore. Avete bisogno di lentezza vera, non di impegni. In amore meglio evitare discussioni inutili, soprattutto se il partner cerca un confronto. Sul fisico fate attenzione a stomaco e digestione, niente strappi alla regola troppo audaci. Concedetevi un pomeriggio in pantofole, senza sentirvi in colpa. Lunedì arriverà comunque.

11° ♑ Capricorno ⭐⭐: Vi siete portati a casa la stanchezza di una settimana lunga e oggi si fa sentire. La voglia di staccare c'è, ma faticate a spegnere i pensieri legati al lavoro. In amore siete un po' distanti, cercate di non essere troppo seri con chi vi vuole bene.

Una camminata all'aria aperta può aiutare più di quanto pensiate. Andate piano, recuperate energie.

10° ♍ Vergine ⭐⭐½: Giornata altalenante, con momenti buoni e altri in cui vi sentite presi da pensieri inutili. La domenica chiede leggerezza e voi la state vivendo con troppa testa. In amore evitate di analizzare ogni gesto del partner, lasciate scorrere. Sul fisico va meglio se vi muovete un po' invece di restare fermi sul divano. Ascoltate una buona musica, vi rimette in pace.

9° ♈ Ariete ⭐⭐½: Avete voglia di fare ma vi manca la spinta giusta per partire davvero. La giornata scorre tra qualche compromesso e qualche piccolo nervosismo. In amore potreste reagire male a una battuta innocente, contate fino a dieci.

Sul fronte fisico l'energia c'è ma è discontinua. Meglio rimandare grandi piani e godervi cose semplici, come un pranzo con persone care.

8° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐: Una domenica nella media, gradevole ma senza grandi colpi di scena. Apprezzate la compagnia giusta e gli ambienti curati. In amore va bene se non vi aspettate dichiarazioni o gesti eclatanti, basta la presenza serena. Sul fisico vi sentite riposati, approfittatene per qualcosa di piacevole come un'uscita con amici. La sera porta una piccola sorpresa simpatica.

7° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐: Avete voglia di muovervi e respirare aria nuova, ma la giornata non offre grandi avventure. Vi accontentate, e fate bene. In amore siete diretti come sempre, magari un filo troppo per chi vi sta accanto.

Sul fisico l'energia non manca, fate qualcosa all'aperto. Una telefonata inattesa vi mette di buon umore. La sera concedetevi un pensiero solo per voi.

6° ♒ Acquario ⭐⭐⭐½: Domenica curiosa, dove vi viene voglia di fare cose un po' fuori dalle vostre solite abitudini. Provateci, può rivelarsi divertente. In amore vi sentite meno freddi del solito, lasciate trasparire qualcosa in più. Sul fisico siete reattivi, magari approfittatene per provare qualcosa di nuovo. Una conversazione con una persona originale vi accende. Prendete nota delle idee che arrivano.

5° ♓ Pesci ⭐⭐⭐⭐: Una domenica piena di emozioni vere, di quelle che vi piacciono. Vi sentite empatici e gli affetti rispondono con calore. In amore va alla grande, soprattutto se sapete ascoltare senza voler subito risolvere tutto.

Sul fisico vi sentite morbidi e tranquilli, niente fretta. Concedetevi un film o un libro che tocchi le corde giuste. La sera porta una dolcezza che non vi aspettavate.

4° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐⭐: La giornata vi vede magnetici e con uno sguardo profondo che gli altri notano. In amore le cose si muovono, soprattutto se c'è qualcosa di sospeso da chiarire. Avete il modo giusto per parlare senza ferire. Sul fisico siete in forma, anche se preferite la quiete al movimento. Una persona vi cerca con un motivo che non immaginate. Ascoltate prima di rispondere.

3° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐½: Domenica brillante, con voglia di stare in mezzo alla gente e di fare due chiacchiere con tutti. Siete in vena di battute e contagiate di buon umore chi vi sta intorno.

In amore va bene la leggerezza, ma non scappate se arriva una domanda seria. Sul fisico siete reattivi, sentite voglia di muovervi. Un incontro casuale può aprire una porta interessante.

2° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½: Vi godete una domenica da protagonisti, come piace a voi. Avete un'aria solare che attira complimenti veri. In amore siete generosi e travolgenti, il partner risponde alla vostra energia. Sul fisico siete in piena forma, magari approfittatene per qualcosa di attivo. Un riconoscimento, anche piccolo, vi fa molto piacere. La sera siete il centro della tavolata, e ve lo meritate.

1° ♋ Cancro ⭐⭐⭐⭐⭐: La domenica più bella della classifica è la vostra, e si vede da come vi muovete. Vi sentite circondati di affetto vero, di quello che non chiede nulla in cambio.

In amore siete teneri, intuitivi, capaci di gesti che restano. Chi è in coppia vive un momento di grande complicità, chi è solo riceve attenzioni speciali. Sul fisico recuperate alla grande dopo giorni stancanti. La famiglia ha un ruolo dolce e vi regala momenti che vi resteranno. Una notizia attesa arriva in serata e chiude la giornata col sorriso. Lasciatevi coccolare, oggi le stelle lo chiedono proprio a voi.