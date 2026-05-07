Il mese di maggio sarà di transizione per alcuni segni. L'oroscopo di questo mese vede attenuare le tensioni che si sono accumulate nel mese di aprile, apportando più relax e più calma. I segni di Terra e di Aria, in particolare, beneficeranno di un particolare periodo di rinnovamento. Al contrario, invece, potrebbero esserci sfide da affrontare dure per i segni di Fuoco e di Acqua.

Marte in Toro, beneficio per i segni di Terra

L'arrivo di Marte nel segno del Toro apporterà un periodo di stabilità. La combinazione con la Luna Nuova, inoltre, aiuterà nel raggiungimento della pace interiore.

Venere accende la passione mentre Mercurio stimola l'intelligenza e la voglia di fare. A trarne particolare beneficio i segni di Terra, quali Toro, Capricorno e Vergine, che saranno in uno stato di grazia. Specialmente il Toro avrà la possibilità di affrontare sfide molto stimolanti, ma che potrebbero essere anche un po' stressanti.

Oroscopo maggio: novità per i segni d'Aria

Interessante anche la situazione per i segni d'Aria, per ciò che concerne l'oroscopo del mese di maggio. A partire dal 17 maggio e fino a fine mese, infatti, Mercurio entra nei Gemelli, apportando chiarezza mentale e benessere. I segni di Aria si troveranno ad avere brillanti interazioni sociali, ma anche professionali. Via libera, quindi, alla creatività e all'intelletto.

Più complessa la situazione dei segni d'Acqua. Lo Scorpione si troverà a dover affrontare sfide difficili, mentre il Cancro dovrà impegnarsi per migliorare le interazioni affettive. Meglio i Pesci, che saranno dotati di energia positiva per tutto il mese di maggio. Infine, i segni di Fuoco, che potrebbero avvertire un po' di stanchezza. In particolae l'Ariete, dovrà fare marcia indietro e provare a rilassarsi. Il Leone, invece, sarà abile nel ricostruire legami ormai considerati perduti.

Per tutti e dodici i segni dello Zodiaco, quindi, il mese di maggio non dovrà essere un mese da vivere di fretta, ma da affrontare con del raziocinio. Necessario fermarsi a riflettere e a pensare cosa è giusto o sbagliato, prima di agire in modo impulsivo. Questo aiuterà a non incorrere in scelte sbagliate, di cui ci si potrebbe pentire.