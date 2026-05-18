Tappa tutta toscana quella in programma nel Giro d'Italia del 19 maggio 2026. Siamo giunti ad uno degli snodi centrali della gara dopo che, nella scorsa settimana, ci sono state varie sorprese nella classifica generale. La 109esima edizione continua quindi con la decima tappa, una 42 chilometri che si articola tra Viareggio e Marina di Massa, toccando due significative province della Toscana, Lucca e Massa-Carrara.

La gara è a cronometro si articola su un percorso totalmente pianeggiante. Ciò la rende il terreno ideale per una tappa davvero interessante per il ciclismo.

Rilevante, infatti, come la cronometro sia quasi interamente rettilinea, con la presenza di due inversioni a U.

Il percorso Viareggio-Massa

La decima tappa del Giro d'Italia prenderà dunque il via nella cittadina Viareggio, direzione Sud, dove andrà ad articolarsi nella nota pineta lungo Viale dei Tigli. Attraversando la pineta, gli atleti arriveranno in zona di Marina di Torre del Lago Puccini, affrontando una prima inversione ad U per poi percorrere all'indietro lo stesso tracciato, tornando così a Viareggio in zona lungomare, in direzione Nord.

Il tracciato e gli orari della tappa a cronometro del Giro d'Italia

Il lungomare si articolerà fino a Marina di Massa, luogo in cui si andrà a svoltare verso l'interno della cittadina marittima per arrivare alla seconda inversione ad U, che si trova in località Rinchiostra.

Toccherà dunque Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Cinquale. La carovana dunque ritornerà poi sul lungomare, dove percorrerà circa 800 metri, per poi giungere all'interno in zona arrivo. Anche la volata finale presenta dei rettilinei, con la presenza di sole due curve. Ad un chilometro dall'arrivo ci si immette nel lungomare in una curva verso destra, per poi percorrerne un altra a 150 metri per arrivare al rettilineo finale. La gara sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD a partire dalle ore 13:15, mentre sarà visibile su Rai 2 a partire dalle 14:05.