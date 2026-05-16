Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, nella settimana che va dal 25 al 29 maggio 2026 sono ricche di tensione e molto avvincenti. Una delle protagonisti principali di queste puntate è senza dubbio Rossella. La donna è alle prese con una problematica di natura interiore. Avrà molti dubbi e proverà sentimenti contrastanti, soprattutto dopo un acceso diverbio avuto con Alberto. La vedremo combattuta e confusa, anche nell'ambito del suo rapporto con Gianluca. Il suo momento di fragilità farà da padrone nelle puntate settimanali.

Upas, la decisione di Alberto

In parallelo, nelle puntate settimanali di Un posto al sole, la decisione di Alberto lascerà senza parole tutti i personaggi della soap opera italiana. L'uomo è da tempo innamorato di Anna e sarà costretto a prendere una decisione che sposterà gli equilibri di Palazzo Palladini. Sarà disposto a rischiare nel tentativo di difendere la donna che ama, a costo di mettere in pericolo sé stesso.

Maurizio darà una notizia dolorosa a Manuela. La donna già sta passando un momento molto complicato e, tale notizia la destabilizzerà ancora di più. Nel frattempo. Rosa è alle prese con la scuola serale: per lei, l'incubo di essere bocciata e di perdere l'anno scolastico è concreto.

Dovrà rimboccarsi le maniche al fine di riuscire a conciliare la sua vita privata con lo studio ed il lavoro. Le troppe assenze a scuola le stanno creando problemi, ma cercherà di non arrendersi. Con la sua solita determinazione, riuscirà a far conciliare il tutto.

Una cena a casa di Bice

Nelle trame tutt'altro che tranquille di Upas della prossima settimana troviamo spazio anche per qualche momento più leggero. Bice, infatti, organizzerà una cena, invitando Mariella e Guido. I due non sanno che alla cena sarà presente anche Massaro e quando lo scopriranno si troveranno in una situazione di imbarazzo ed imprevedibile. Ci saranno battute e fraintendimenti nella cena, che cattureranno l'attenzione del pubblico in un momento leggero e spensierato.