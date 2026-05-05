Gli amanti dell'astrologia, attraverso l'osservazione dei transiti planetari, riescono a raccogliere tante informazioni sulla quotidianità dei segni zodiacali. L'oroscopo di mercoledì 6 aprile riesce a mescolare perfettamente vari aspetti. L'amore, il lavoro e la socialità, ovviamente, hanno un ruolo centrale, ma c'è spazio anche per altre questioni.

La Vergine e lo Scorpione vivranno dei momenti difficili a causa della loro inquietudine, mentre il Toro e i Pesci non prenderanno bene le critiche.

Oroscopo di mercoledì 6 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la routine inizierà a starvi un po' stretta. Avrete bisogno di fare qualcosa di diverso dal solito per recuperare l'energia e per tornare a stare a bene. Non sarà impossibile, ma dovrete avere uno spiccato spirito d'iniziativa. Potrete provare a coinvolgere anche le persone care: saranno liete di aiutarvi e di partecipare.

Toro: sarete un po' permalosi. Non risponderete bene alle critiche, soprattutto a quelle senza motivo. Alzerete la voce e prenderete le distanze da determinate situazioni. L'oroscopo vi consiglia di fare attenzione al contesto. Quello lavorativo sarà particolarmente delicato perché dovrete continuare per forza a frequentare i colleghi.

Gemelli: non potrete fare a meno di esprimere la vostra opinione. Niente e nessuno riuscirà a fermarvi. Sarete decisi e avrete delle idee ben precise. Non tutti, però, le comprenderanno. Alcune persone potranno cercare di ostacolarvi. Dal punto di vista sentimentale, troverete nel partner un punto di riferimento unico. Vi affiderete a lui senza alcun timore.

Cancro: cercherete di sconfiggere le vostre paure. Non si tratterà di un percorso facile. Dovrete mettere in gioco tutte le vostre abilità. L'istinto vi suggerirà di tirarvi indietro, ma non potrete mollare. L'oroscopo del giorno vi consiglia di circondarvi di amici sinceri. La loro presenza, in questo caso, sarà indispensabile.

Leone: non sarete più disposti a perdonare.

Il dolore provato rischierà di fagocitare tutto il resto. Deciderete di stabilire i vostri confini perché sarete certi di poter recuperare la libertà perduta solo in questo modo. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non essere troppo bruschi. Rischierete di passare facilmente dalla parte del torto.

Vergine: cercherete nel partner un alleato. Parlerete con lui di qualsiasi cosa perché crederete ciecamente nel vostro legame. Purtroppo, il suo comportamento non sarà all'altezza delle aspettative. Vi renderete conto di dover dare avvio a un discorso importante perché, continuando in questo modo, rischierete solo di andare incontro a una battuta d'arresto.

Bilancia: avrete sempre il sorriso sulle labbra.

Le persone care adoreranno il vostro modo di fare. Terrete in considerazione i loro sentimenti e sarete sempre disposti ad aiutare. Sul posto di lavoro, adorerete fare gioco di squadra. Alcuni colleghi, tuttavia, dimostreranno di preferirete le lodi individuali.

Scorpione: non riuscirete a rilassarvi neanche per un momento. Avrete la sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna. In realtà, dovrete solo cambiare approccio. Vi basterà poco per tornare a splendere come non mai. Il partner, la famiglia e gli amici saranno dalla vostra parte. Lavorando sull'autostima otterrete buoni risultati.

Sagittario: sarete piuttosto ambiziosi. Per voi, sarà fondamentale raggiungere determinati risultati.

Non potrete permettere al destino e al tempo di essere crudeli con voi. Per tali ragioni, cercherete di sfruttare al meglio le vostre capacità. Ne acquisirete di nuove, osservando anche le azioni degli altri.

Capricorno: vi piacerà il vostro lavoro e crederete anche nei colleghi. Vi fiderete del loro operato perché sarete perfettamente a conoscenza della professionalità impiegata. In amore, cercherete di avere tutto sotto controllo, ma rischierete di cadere in una trappola. Il dialogo sarà la vostra salvezza.

Acquario: non terrete in considerazione il quadro generale. Formulerete le vostre risposte senza avere in mano tutte le informazioni disponibili. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non essere troppo precipitosi, potreste commettere dei gravi errori.

Sarà meglio un approccio più lento e cauto, soprattutto sul posto di lavoro.

Pesci: la vostra timidezza vi renderà suscettibili alle parole del prossimo. Di fronte alle critiche tenderete a chiudervi in voi stessi e non saprete neanche come reagire ai complimenti. Trovare una linea sicura da seguire non sarà affatto semplice. Imparare a parlare dei vostri sentimenti sarà essenziali.