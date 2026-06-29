L'oroscopo dal 6 al 12 luglio dice che questa settimana si apre sotto il segno di transiti planetari intensi, che spingono verso il cambiamento ma richiedono anche una buona dose di pragmatismo. Con l'estate ormai entrata nel vivo e la complicità dell'afa stagionale, l'energia generale oscillerà tra il desiderio assoluto di evasione e la necessità di affrontare nodi irrisolti del passato. Se per alcuni segni sarà il momento perfetto per abbattere le proprie difese storiche e buttarsi in nuove avventure sentimentali, per altri si renderà necessario un bagno di realtà, specialmente sul posto di lavoro o nella gestione dello stress quotidiano.

L'astrologia favorisce

Classifica e oroscopo settimanale al 12 luglio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Sagittario. I prossimi giorni potrebbero scorrere al rallentatore, complice un cielo che non brilla per stimoli né sul fronte professionale né su quello del cuore. L'afa di luglio e la stanchezza accumulata vi toglieranno gran parte della voglia di impegnarvi, rendendovi particolarmente distratti e inclini a sognare a occhi aperti. Anche se il vostro corpo sarà fisicamente in ufficio o a casa, la vostra mente sarà già proiettata su una spiaggia in riva al mare. Se non avete ancora la possibilità di partire per le vacanze, non lasciatevi scoraggiare dal confronto con gli altri: utilizzate questo periodo di relativa calma per riposarvi e, magari, per studiare nuove strategie e metodi da applicare alla vostra carriera nei prossimi mesi.

1️⃣1️⃣- Gemelli. Fino al 12 luglio sarete chiamati a fare i conti con la realtà. Il cielo della settimana vi impone di prendere decisioni tempestive e ponderate, poiché molte questioni rimaste in sospeso per troppo tempo torneranno a galla, mettendovi con le spalle al muro. C'è chi si ritroverà a gestire il ritorno inaspettato di un vecchio amore, chi sarà impegnato a pianificare un viaggio verso mete balneari e chi, semplicemente, sentirà il bisogno di isolarsi per ritrovare il proprio baricentro. Fortunatamente, i momenti di tensione saranno compensati da serate estive estremamente serene, da trascorrere in ottima compagnia davanti a una pizza, tra chiacchiere leggere e sorrisi sotto il cielo stellato.

1️⃣0️⃣- Vergine. È giunto il momento di abbandonare le esitazioni e dimostrare concretamente quanto valete. Spesso date il meglio di voi stessi quando vi trovate sotto pressione, ma questo atteggiamento a lungo andare si rivela una fonte di stress eccessivo e controproducente. Invece di rimandare i vostri impegni ad oltranza, affrontateli subito secondo il principio del "via il dente, via il dolore": vi libererete di un peso opprimente. Se vi attende una visita medica di controllo o un test importante, cercate di non alimentare ansie preventive. Sul fronte sentimentale, la vostra fiera indipendenza potrebbe entrare in rotta di collisione con le richieste del partner, portando a qualche discussione.

Per molti nativi si profila comunque l'opportunità di partecipare a una festa o di intraprendere un viaggio rigenerante.

9️⃣- Capricorno. I vostri desideri saranno a portata di mano nei prossimi giorni, ma starà a voi muovervi per andarveli a prendere. Le stelle vi garantiranno un ottimo supporto in diverse situazioni quotidiane: dovrete agire con astuzia e sfruttare al massimo questo favorevole assetto planetario. Se vivete una relazione stabile o un matrimonio, prestate tuttavia una maggiore attenzione alla comunicazione con il partner, poiché il rischio di spiacevoli incomprensioni sarà dietro l'angolo. Evitate di farvi condizionare dalle paranoie o dalle lamentele altrui, specialmente nell'ambiente professionale.

Nota positiva per la salute, che mostra evidenti segni di ripresa e vi regalerà maggiore energia.

8️⃣- Toro. Le giornate in arrivo saranno caratterizzate da un clima decisamente frizzante sul fronte dei sentimenti, ideale per chi è in cerca di flirt e avventure estive. Gli uomini del segno vivranno incontri stimolanti, anche se difficilmente si trasformeranno in qualcosa di duraturo. Scenario più interessante per le donne del Toro, che avranno l'occasione di guardarsi intorno con successo e di ricevere attenzioni del tutto inaspettate da una persona speciale. Il consiglio degli astri è di allentare i ritmi lavorativi: ultimamente avete dedicato anima e corpo alla professione, finendo per trascurare il vostro benessere personale.

Se in passato avete subito un torto che ancora vi logora, voltate pagina senza esitazioni.

7️⃣- Scorpione. Il vostro innato carisma e la vostra determinazione vi permetteranno di concludere ottimi affari, accrescendo notevolmente la vostra reputazione e la stima dei colleghi nell'ambiente di lavoro. Sarete magnetici e autorevoli. L'unico vero rischio della settimana riguarderà coloro che, per dovere o per necessità, saranno costretti a rimanere bloccati in città: la noia e la routine potrebbero farvi cadere preda della distrazione. Fate attenzione a non perdere il controllo della gestione quotidiana e mantenete alta la concentrazione sui dettagli importanti.

6️⃣- Ariete. Le stelle annunciano l'inizio ufficiale della vostra estate, aprendo le porte a una settimana cruciale per esplorare lidi insoliti e fare nuove esperienze.

Tutto ciò che dovete fare è abbandonarvi al flusso degli eventi e assecondare il destino. I single sentiranno una forte spinta a rimboccarsi le maniche per ampliare la propria cerchia di conoscenze; ogni novità sarà uno stimolo, anche se questo entusiasmo potrebbe portarvi a trascurare momentaneamente i vostri progetti personali a lungo termine. Sul posto di lavoro mantenete un profilo prudente: l'atmosfera potrebbe farsi tesa a causa dell'irritabilità di alcuni colleghi.

5️⃣- Cancro. Il vostro periodo fortunato prosegue senza sosta. Luglio continua a essere un mese generoso, pronto a regalarvi spensieratezza, divertimento e una girandola di emozioni positive. Dopo aver superato le fatiche dei mesi passati, molte situazioni sono finalmente mutate a vostro favore: accettate le sfide e tuffatevi nella mischia senza timori, mettendo a tacere l'ansia o la timidezza che a volte vi frenano in mezzo agli altri.

Difendetevi dalle malelingue ignorando le provocazioni e cercate di ridurre il carico di impegni in ufficio. Chi ha la fortuna di andare in vacanza proprio ora, spenga il telefono e si goda il momento senza complicarsi la vita.

4️⃣- Bilancia. Il cielo della settimana favorisce nettamente l'espansione della vostra rete sociale e migliora la qualità delle comunicazioni. Per superare la concorrenza, sia nella carriera che in amore, sarà fondamentale muoversi con le idee chiare e mostrare una solida sicurezza nelle proprie capacità. Gli astri vi mettono però in guardia dai consigli dispensati da persone improvvisate o poco esperte: a volte fidarsi dell'istinto e fermarsi alle prime impressioni non è un errore.

La sfera affettiva si preannuncia splendida: insieme al partner ritroverete la complicità necessaria per fare progetti importanti per il futuro, forti di una ritrovata stabilità interiore.

3️⃣- Pesci. Si preannuncia una settimana decisiva, ottima per dare una svolta alla vostra immagine, magari azzardando un cambio di look. Sentirete il forte desiderio di prendervi una rivincita personale e le configurazioni planetarie vi aiuteranno a farvi notare, sia sul lavoro che nelle relazioni interpersonali. Avrete l'occasione di catturare l'attenzione di figure influenti o di persone che contano davvero per il vostro futuro. Per ottenere il massimo, muovetevi seguendo un piano preciso, poiché il successo risiederà nella cura dei dettagli.

Dedicate tempo al benessere del vostro corpo, ma senza eccedere con gli allenamenti: il troppo stroppia. Ottima l'intesa di coppia, mentre i single avranno l'opportunità di fare incontri promettenti o approfondire sintonie nate di recente.

2️⃣- Leone. Vi attende una settimana ricca di giornate valide e fortunate. L'amore sarà il grande protagonista dei prossimi giorni e il vostro fascino risulterà magnetico. Per i cuori solitari si profila l'opportunità di un colpo di fulmine totalmente imprevisto, capace di sbloccare una situazione sentimentale che sembrava ormai congelata. Date le alte temperature, prestate attenzione ai colpi di sole: un'alimentazione leggera e un'idratazione costante vi aiuteranno a mantenere alta l'energia.

Molte coppie stileranno gli ultimi dettagli prima di partire per le meritate vacanze al mare.

1️⃣- Acquario. Le stelle vi esortano a uscire definitivamente dal guscio protettivo in cui vi siete rifugiati a causa delle insicurezze passate. Per troppo tempo avete preferito schivare i confronti, erigendo una sorta di muraglia difensiva attorno ai vostri sentimenti; nei prossimi giorni sarà invece necessario abbassare la guardia. Concedersi un po' di leggerezza non comporterà alcun rischio, anzi vi aprirà la strada a splendide opportunità. I single che da tempo avvertono una forte sintonia con una persona conosciuta sulle piattaforme social troveranno il coraggio ideale per rompere il ghiaccio e organizzare un primo appuntamento di persona in un luogo pubblico. Spazio anche a piccoli e maliziosi flirt.