L'oroscopo del mese di luglio sulla fortuna è pronto a svelare quali sono i simboli astrali supportati dalla dea bendata e quelli invece costretti ad aspettare tempi migliori. Il settimo mese dell'anno vede trionfare su tutti il Toro, segno baciato dalla fortuna più sfacciata. Il Sagittario a questo giro occupa invece la posizione intermedia nella scaletta mensile, mostrando una concentrazione eccellente impreziosita da un fortunato premio di lavoro. I Pesci affrontano intanto un periodo decisamente complicato, caratterizzato da totale assenza eventi fortunati, per cui si richiede pazienza e prudenza.

Previsioni zodiacali della fortuna del mese di luglio e classifica: buona sorte anche per la Vergine

1° posto Toro. L'oroscopo della fortuna del mese di luglio preanuncia un periodo straordinario, ricco di successi e opportunità senza precedenti. La dea bendata sarà totalmente dalla parte dei nati in questo segno di Terra, agevolandolo nel superamento di ostacoli complessi oppure favorendo risvolti economici inattesi quanto graditissimi riguardo situazioni relative alla casa. Nelle relazioni familiari si sperimenta una fortunata armonia che spazza via i vecchi dissidi legati a spartizioni patrimoniali passate. Spostandosi invece sul settore affettivo, i cuori solitari vivono una fase caratterizzata da colpi di fulmine improvvisi, favoriti da circostanze casuali e fortunatissime durante i fine settimana.

Le coppie collaudate riscoprono un'intesa profonda, ideale per pianificare investimenti a lungo termine con una sicurezza invidiabile. I superiori d'ufficio noteranno le felici intuizioni del personale, offrendo gratificazioni morali e stabilità.

2° posto Scorpione. In arrivo uno splendore di periodo con la dea bendata pronta a sorridere moltissimi di voi nativi. In tanti sarete pronti a fare significativi progressi e le discussioni sentimentali del passato lasceranno improvvisamente il posto a un dialogo costruttivo e fortunato. Chi cerca l'amore riceve sguardi interessanti e incontri fortuiti durante le serate sociali, ampliando la cerchia delle frequentazioni con persone stimolanti e dinamiche.

Nel contesto lavorativo, i dipendenti affrontano i compiti quotidiani baciati da una sorte sfacciata, sfruttando eventi casuali favorevoli per superare indenni i controlli dei superiori. Le amicizie offrono occasioni fortunate di svago irrinunciabili per ricaricare le energie. I legami parentali necessitano invece di presenza costante per sbrogliare una fortunata vincita burocratica che coinvolge un anziano.

3° posto Vergine. Le stelle si preparano a sorridere al vostro segno, senza alcun risparmio. Tra le situazioni migliori ad emergere risultano essere quelle pratiche: qualsiasi impegno o progetto da portare avanti in questo mese estivo sarà assistito dalla fortuna. L'ambiente lavorativo intanto offre conferme importanti per molti lavoratori, poiché le mansioni assegnate loro beneficeranno di circostanze favorevoli o risvolti non decisi dall'intervento umano ma casuali.

Le amicizie nel mese di luglio si confermano come "porto sicuro" dove trovare consigli sinceri, aiuto di ogni genere e momenti di svago autentico. In famiglia si respira un'aria serena, utilissima per organizzare al meglio una vantaggiosa gestione economica della casa. Passando alla sfera affettiva, chi vive una storia stabile (ri)assapora un periodo piacevole. I single trovranno coraggio di dichiararsi a chi si ha nel cuore e, di fronte a nuove conoscenze, agiranno in modo diretto anziché come al solito attendere (chissà cosa poi...).

4° posto Gemelli. La sorte sorriderà a voi nativi, regalando un periodo ricco di energia e ottime opportunità in campo sociale. Gli amici diventano fortunati catalizzatori di novità con inviti continui e le serate regalano incontri casuali fortunatissimi con persone stravaganti pronte a svoltare la vita di relazione.

All'interno delle mura domestiche, i rapporti con i familiari richiedono pazienza per gestire un fortunato lascito ereditario che impone una spesa comune. Sul fronte sentimentale, i single beneficiano di una fortuna inaspettata che spinge a rimettersi in gioco, superando una vecchia delusione. Le coppie stabili trovano un ottimo equilibrio, sfruttando un momento favorevole per l'intesa reciproca. Per il settore professionale, gli impiegati dimostrano una fortunata prontezza nel risolvere piccoli imprevisti d'ufficio tramite il destino.

5° posto Capricorno. Il cielo di luglio, secondo l'oroscopo, promette una buona stabilità d'animo e una sottile scia fortunata. In programma una fase relativamente serena nelle dinamiche interpersonali e i legami di parentela superano un malinteso tra fratelli grazie a parole sagge.

Nel campo dell'amore, le coppie di vecchia data ritrovano una fortunata intesa, organizing serate speciali lontano dalla solita e noiosa routine domestica. Coloro che sono soli fanno incontri intriganti, scoprendo affinità nate sotto una buona stella con persone incrociate per motivi casuali. La situazione lavorativa procede protetta dalla fortuna, garantendo ai lavoratori salariati una piacevole regolarità nei compiti da svolgere. Le amicizie offrono un supporto discreto ma fondamentale, confermando il valore della lealtà nelle relazioni, che restano stabili e protette.

6° posto Cancro. Il mese numero sette di questo anno si prospetta particolarmente positivo, ricco di possibilità per realizzare desideri affettivi.

La vita sentimentale dei cuori solitari subisce una sferzata di fortuna grazie a un fortunato scambio di sguardi che si trasforma in una frequentazione assidua, ricca di splendide promesse per l'avvenire. Per i legami consolidati si prospetta un mese fortunato per le grandi decisioni, come l'acquisto agevolato di una nuova abitazione. Nell'ambiente d'ufficio o di fabbrica, la costanza dei lavoratori viene premiata da una fortunata serie di incentivi economici straordinari. I rapporti con i colleghi di reparto facilitano lo svolgimento di mansioni pesanti tramite fortunate rotazioni. Diverse vecchie amicizie finalmente si rifanno vive, dopo una lunga assenza, probabilmente grazie a incontri del tutto casuali o non cercati.

7° posto Sagittario. Il periodo si presenta abbastanza equilibrato, con momenti di soddisfazione che arriveranno senza particolari colpi di scena clamorosi. Nonostante il cielo non offra grandi surprises iniziali, la fortuna si manifesterà in modo sottile nel settore professionale, dove il rendimento raggiunge livelli eccellenti grazie a una fortunata intuizione improvvisa. Coloro che appartengono alla categoria degli impiegati, sevcondo l'oroscopo, ricevono un fortunato premio di produzione dai propri coordinatori. La cerchia degli amici si allarga, accogliendo figure stimolanti nella vita sociale serale. Le dinamiche parentali favoriscono un fortunato clima di aiuto nelle faccende domestiche più complesse.

Guardando all'amore, le coppie affrontano un chiarimento fortunato che rinforza le fondamenta del rapporto, mentre i single si concentrano sulla propria indipendenza, preferendo la compagnia degli affetti storici alle avventure sentimentali passeggere.

8° posto Acquario. Il mese di luglio che si appresta ad arrivare sembra essere faticoso, con la fortuna pronta a far capolino ma solo di tanto in tanto. Situazioni complesse colpiranno i rapporti di amicizia, che subiranno una selezione naturale nel corso delle settimane centrali, allontanando le persone false grazie a un fortunato smascheramento tardivo. In famiglia ritorna la serenità dopo una fortunata intesa incentrata sulla divisione di alcuni compiti di gestione quotidiana.

Le questioni di cuore vedono i single protagonisti di flirt fortunati, ideali per vivere l'estate senza l'ansia di impegni a lungo termine. Le storie d'amore avviate beneficiano di un dialogo aperto, che appiana le divergenze caratteriali. Sul piano lavorativo, i dipendenti mantengono un ritmo costante, protetti da una fortuna discreta.

9° posto Bilancia. Nonostante le difficoltà siano presenti, avrete comunque la possibilità di superarle, a patto di mantenere una visione positiva. Le situazioni complicate diventeranno meno gravi se affronterete i rapporti con i familiari con attenzione, gestendo alcune spese impreviste fortunatamente ammortizzate da entrate extra dell'ultimo minuto. La sfera sentimentale regala momenti di fortunata complicità alle coppie che hanno vissuto un periodo di distacco o freddezza.

Chi cammina da solo sperimenta un forte desiderio di novità, frequentando ambienti diversi per aumentare le probabilità di fare fortunati incontri significativi. Per quanto riguarda l'impiego professionale, la routine appare faticosa, ma una fortunata riduzione dei carichi garantisce il perfetto svolgimento di ogni incarico ricevuto. I contatti con gli amici offrono occasioni fortunate di svago.

10° posto Leone. L'andamento delle giornate relative al mese di luglio potrebbe non essere esaltante, con la fortuna che sembra rimanere a debita distanza. Il settore affettivo richiede massima prudenza per evitare discussioni nate da futili motivi di gelosia, mancando la solita fortuna comunicativa tra i partner.

Chi non ha legami sentimentali preferisce dedicarsi ai propri interessi, rimandando la ricerca della fortuna amorosa a momenti più favorevoli. Le mansioni lavorative si rivelano esigenti, richiedendo ai salariati ore di straordinario poiché la fortuna dei turni premia altri settori dell'azienda. Le amicizie offrono occasioni di confronto utile, aiutando a ridimensionare le preoccupazioni con preziosi consigli. La vita familiare prosegue sui binari della normalità, pur richiedendo la manutenzione di un impianto della casa.

11° posto Ariete. Il periodo sembra non essere dei più facili, con situazioni che potrebbero complicarsi spingendo molti a lottare contro la stanchezza. Tuttavia, la fortuna premia chi non si arrende e le attività lavorative dipendenti, pur assorbendo molte energie e lasciando poco spazio alla fortuna cieca, verranno portate a termine con successo.

Le serate con gli amici rappresentano il vero fulcro del riposo, con fortunati inviti a cene all'aperto che rigenerano lo spirito. In ambito familiare si rende necessaria una riunione per decidere le modalità di assistenza di un parente prossimo. Guardando ai sentimenti, le coppie stabili risentono della stanchezza accumulata, mostrando meno slancio del solito. I single faticano a trovare la fortuna nei luoghi di ritrovo tradizionali estivi.

12° posto Pesci. Le stelle questo luglio non sono affatto di parte, quindi poco o nulla favorevoli. Ciò porta il vostro segno a dover affrontare diverse giornate all'insegna della instabilità generale. Dunque, periodo da archiviare velocemente viste le opportunità fortunate ridotte al minimo o del tutto inesistenti nei vari ambiti quotidiani. I single avvertono una scarsa fortuna negli incontri, faticando a trovare anime affini nei contesti sociali. Anche nelle coppie storiche la fortuna latita, alimentando silenzi prolungati che richiedono sforzi di comprensione. Sul lavoro, gli operai e gli impiegati affrontano giornate intense, caratterizzate da ritmi serrati e totale assenza di fortunati colpi di scena da parte dei capi. Le amicizie appaiono distanti e in famiglia serve cautela per non alimentare vecchi rancori legati a questioni ereditarie, rinunciando alla speranza di accordi fortunati. Tutto ciò resta deciso solo sulla carta astrale, pertanto i veri artefici del destino alla fine siete voi, con la forza di volontà per ribaltare qualsiasi pronostico: che la fortuna sia con voi!