L'oroscopo di domani, mercoledì 1° luglio 2026, ci introduce ufficialmente nel cuore della stagione estiva con un quadro astrale vibrante e ricco di promesse. Il nuovo mese si apre sotto un cielo denso di significati e transiti planetari pronti a rimescolare le carte in tavola per tutti i segni dello zodiaco. L'allineamento dei pianeti in questo primo giorno di luglio stimolerà una profonda voglia di riscatto, spingendoci a ridefinire le priorità strategiche sia nella sfera professionale che in quella sentimentale. Sarà una giornata che non si accontenterà delle mezze misure: le stelle vi chiederanno di abbandonare i vecchi timori per abbracciare il cambiamento con audacia.

In questo inizio mese così dinamico, l'energia cosmica premierà soprattutto chi saprà muoversi con lungimiranza e fiducia nei propri mezzi. I tre segni che in assoluto saranno i più favoriti dalle stelle sono il Leone, la Bilancia e i Gemelli, pronti a dominare la scena grazie a configurazioni astrali straordinariamente generose. Al contrario, altri elementi dello zodiaco dovranno gestire qualche piccola ansia da prestazione o una momentanea carenza di concentrazione.

Preparatevi a scoprire come i corpi celesti influenzeranno le vostre prossime ventiquattro ore e quali sorprese il destino ha riservato al vostro cammino in questo esordio di luglio.

Oroscopo di domani, mercoledì 1° luglio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo assoluto per il Leone, Pesci frenati da inutili tormenti

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 5,5. Parola chiave: preoccupazioni esagerate e inutili tormenti nel lavoro, non complicatevi la vita affettiva e andate in ferie.

L'inizio di luglio vi vedrà purtroppo partire con il freno a mano tirato, a causa di un sovraccarico mentale che rischierà di appesantire la vostra giornata. Sperimenterete delle preoccupazioni esagerate e inutili tormenti nel lavoro, vedendo ostacoli giganteschi anche laddove ci sono solo normali pratiche da sbrigare. Questo atteggiamento ansioso potrebbe riflettersi negativamente anche nei rapporti di coppia: le stelle vi consigliano caldamente di non riversare le vostre frustrazioni professionali sul partner.

Non complicatevi la vita affettiva e andate in ferie se ne avete la possibilità; staccare la spina e allontanarvi dalla routine sarà l'unica vera medicina per rigenerare lo spirito. Una serata dedicata al silenzio o alla meditazione vi aiuterà a ritrovare il vostro baricentro.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 6. Parola chiave: giornate indaffarate e senza concentrazione, ma l'amore riserva sorprese con legami senza precedenti.

Vi attende un mercoledì insolitamente caotico, in cui la vostra consueta precisione geometrica lascerà il posto a una leggera confusione mentale. Affronterete delle giornate indaffarate e senza concentrazione, accumulate da scadenze pressanti che vi faranno saltare da un impegno all'altro senza sosta.

Nonostante questo clima lavorativo frammentato, il cielo vi riserverà una splendida ancora di salvataggio nel settore privato. Noterete infatti che l'amore riserva sorprese con legami senza precedenti: i single potrebbero fare un incontro folgorante capace di scardinare ogni vecchia certezza, mentre le coppie riscopriranno una passione totalmente nuova. Imparerete a delegare i doveri pratici per concedervi più spazio per il cuore.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: sollecitare affari e incontri in fretta, evitate conflitti emotivi e non usate i sentimenti per imporre la vostra volontà.

Il cielo di domani vi chiederà di agire con prontezza nel settore pratico, ma di mantenere un profilo estremamente diplomatico nei rapporti personali.

Le stelle vi spingeranno a sollecitare affari e incontri in fretta, sfruttando i canali giusti per sbloccare una trattativa che si trascina da tempo. Tuttavia, l'orgoglio o la fretta potrebbero costarvi cari sul piano delle relazioni: evitate conflitti emotivi e non usate i sentimenti per imporre la vostra volontà. Cercare di manipolare le situazioni affettive per ottenere ragione non farà altro che creare muri difficili da abbattere. La vostra leadership domani si misurerà attraverso la capacità di ascolto e la pazienza.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: inizio mese stressante ma in arrivo un leggero bacio della fortuna e un'improvvisa folgorazione in amore.

Vi troverete ad affrontare un inizio mese stressante ma in arrivo un leggero bacio della fortuna e un'improvvisa folgorazione in amore.

La mattinata richiederà molta pazienza a causa di imprevisti logistici o piccole discussioni con colleghi e collaboratori che metteranno a dura prova i vostri nervi. Fortunatamente, nel corso delle ore il vento cambierà direzione, portandovi una ventata di insperata positività. Un colpo di fortuna vi aiuterà a risolvere un problema economico dell'ultimo minuto, mentre la serata si accenderà all'improvviso grazie a uno sguardo o a un messaggio inaspettato che farà battere il cuore a mille. Accetterete gli imprevisti con il vostro solito ottimismo e ne uscirete vincitori.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: aumento di stress nei giorni centrali, ma scelte e decisioni si rivelano positive con cambi di direzione nel lavoro.

Il primo giorno del mese vi richiederà una buona dose di resilienza per gestire un carico di impegni piuttosto gravoso. Avvertirete un aumento di stress nei giorni centrali, ma scelte e decisioni si rivelano positive con cambi di direzione nel lavoro. Non dovrete temere i mutamenti dell'ultimo minuto o le ristrutturazioni aziendali che si profilano all'orizzonte: anche se inizialmente vi sentirete destabilizzati, questi stravolgimenti si tradurranno presto in un avanzamento di carriera o in un miglioramento economico. Rimarrete fermi sulle vostre posizioni e valuterete i fatti con la solita concretezza. Un chiarimento sincero con un superiore vi aprirà le porte a nuove e lucrose prospettive.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: possibilità di lavoro o progetti che ritornano grazie a una Luna balsamica, nuovi incontri utili a interrompere il digiuno passionale.

Sotto l'influenza di un cielo benevolo, questo mercoledì vi offrirà l'occasione d'oro per riprendere in mano situazioni rimaste in sospeso. Sfrutterete la possibilità di lavoro o progetti che ritornano grazie a una Luna balsamica che guarirà le vecchie ferite professionali e vi restituirà la stima dei vostri collaboratori. Anche la vita sentimentale subirà una scossa benefica di cui avevate disperatamente bisogno: sono previsti nuovi incontri utili a interrompere il digiuno passionale che ha caratterizzato le ultime settimane.

Vi lascerete andare alle emozioni senza analizzare tutto al microscopio. Il vostro fascino discreto farà centro, regalandovi una serata ad alto tasso di romanticismo.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: Luna interessante per la carriera e idee chiare, risolverete le questioni familiari conquistando una grande libertà.

Inizierete luglio con una determinazione invidiabile che vi permetterà di fare tabula rasa di tutti i vecchi sospesi. Beneficerete di una Luna interessante per la carriera e idee chiare, risolverete le questioni familiari conquistando una grande libertà. Sul lavoro saprete esattamente dove puntare il vostro sguardo e non vi lascerete distrarre dalle chiacchiere dei corridoi.

La vera svolta avverrà però nel privato: un dialogo franco e privo di ipocrisie vi consentirà di sciogliere un vecchio nodo legato a un'eredità o a un malinteso con un parente stretto, liberandovi finalmente da un peso enorme. Vi riapproprierete dei vostri spazi vitali con una fierezza che vi farà onore.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: Luna amica nel settore dell'amore che aiuta a trovare soluzioni, ottimo momento per professione e finanze per creare il futuro.

Il vostro mercoledì sarà illuminato da spunti eccezionali che vi permetteranno di guardare al domani con assoluta ottimismo. Vi accorgerete di avere una Luna amica nel settore dell'amore che aiuta a trovare soluzioni anche nelle crisi di coppia più intricate, favorendo il dialogo e la riconciliazione.

Anche sul fronte materiale le cose gireranno per il verso giusto: sarà un ottimo momento per professione e finanze per creare il futuro. Avrete l'intuito giusto per concludere un investimento vantaggioso o per proporre un'idea rivoluzionaria ai vostri superiori. Cavalcherete questa ondata di popolarità senza esitazioni.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: mese che vi spinge alla conquista del successo e dell'amore.

Questo primo luglio rappresenterà per il vostro segno il trampolino di lancio ideale verso traguardi straordinari. Vi troverete inseriti in un flusso energetico pazzesco in un mese che vi spinge alla conquista del successo e dell'amore. Non ci saranno più scuse per nascondervi dietro la vostra consueta timidezza o per rimandare una scelta importante.

Se desiderate cambiare impiego o dichiararvi alla persona dei vostri sogni, le stelle vi stenderanno un tappeto rosso. Agirete d'anticipo e mostrerete al mondo intero la vostra splendida unicità. Le conferme che riceverete domani aumenteranno a dismisura la fiducia in voi stessi.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: fortuna e lealtà muovono i fili del destino, entrate nel capitolo più bello ed esaltante dove vale decisamente la pena di rischiare.

Un cielo limpidissimo e colmo di promesse vi attende per inaugurare questa nuova pagina estiva. Noterete come fortuna e lealtà muovono i fili del destino, entrate nel capitolo più bello ed esaltante dove vale decisamente la pena di rischiare.

Sia che si tratti di accettare una sfida professionale all'estero, sia di investire tutte le vostre energie in una nuova storia d'amore, gli astri vi garantiranno la massima protezione. Abbandonerete le vostre storiche indecisioni e vi lancerete nella mischia con un coraggio da veri leoni. I vostri sforzi morali verranno ricompensati con un trionfo pubblico memorabile.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: organizzatevi tra dovere e relax, in arrivo un nuovo amore e situazioni passionali che molti di voi non hanno mai vissuto.

Le stelle di domani vi inviteranno a trovare un saggio equilibrio tra le responsabilità quotidiane e il diritto al piacere più puro. Organizzatevi tra dovere e relax, in arrivo un nuovo amore e situazioni passionali che molti di voi non hanno mai vissuto. Sbrigherete le vostre mansioni in ufficio con la consueta rapidità per poi tuffarvi in una vita sociale frizzante e ricca di stimoli erotici ed emotivi. Chi è single da tempo potrebbe imbattersi in un'attrazione travolgente, capace di abbattere ogni difesa mentale. Vi lascerete travolgere dai sensi, vivendo il presente senza fare troppi calcoli sul futuro.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 9. Parola chiave: Luna fortunata nel campo dei soldi per imprese azzardate, luglio sarà un mese indimenticabile e libero da ostacoli.

Siete voi i dominatori incontrastati di questo inizio di luglio, baciati da stelle magnifiche che vi regaleranno carisma e immensa fortuna materiale. Vi muoverete con il supporto di una Luna fortunata nel campo dei soldi per imprese azzardate, luglio sarà un mese indimenticabile e libero da ostacoli. Ogni azzardo finanziario, ogni scommessa o investimento immobiliare compiuto domani avrà un esito straordinariamente fruttuoso. In amore sarete magnetici: nessuno saprà resistere al vostro sguardo fiero. Sfrutterete questo stato di grazia per osare l'impossibile e per prendervi la scena che vi spetta di diritto. Inaugurerete una fase della vostra esistenza destinata a rimanere scolpita nei vostri cuori.