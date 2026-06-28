L'oroscopo di domani, lunedì 29 giugno, vi porterà direttamente nel vivo di una settimana estiva ricca di sfumature astrologiche complesse e stimolanti. La giornata si aprirà sotto un cielo denso di significati, dove i transiti planetari del momento creeranno un mosaico di emozioni contrastanti, spingendoci a cercare un delicato equilibrio tra la mente e il cuore. È un lunedì che non si accontenterà delle risposte superficiali; gli astri vi spingeranno verso l'autenticità dei vostri desideri, chiedendovi di guardare oltre le apparenze per pianificare le vostre prossime mosse con assoluta precisione.

In questa giornata così dinamica, l'energia cosmica si dividerà chiaramente tra i segni che cavalcheranno l'onda del successo e della chiarezza mentale e quelli che, invece, dovranno fare i conti con qualche piccola battuta d'arresto o riflessione forzata.

I transiti odierni sembrano favorire in particolar modo tre segni che avranno una marcia in più rispetto agli altri: la Vergine, il Leone e il Toro si prepareranno a vivere momenti di pura grazia e grande produttività, mentre altri elementi dello zodiaco dovranno gestire qualche turbolenza emotiva o logistica all'inizio della settimana. È un lunedì che premierà chi saprà agire con tempismo senza perdere il buonumore.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi sul lavoro e nei sentimenti, e quali sorprese il destino ha riservato per questa giornata di fine giugno.

Oroscopo di domani, lunedì 29 giugno e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo e successo per la Vergine, Capricorno un po' in affanno

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5. Parola chiave: invito alla concretezza, evitate i voli di fantasia e usate massima cautela nelle discussioni familiari per non creare malintesi.

Inizierete la vostra settimana lavorativa con una configurazione planetaria che vi richiederà un immediato bagno di realtà. Le stelle vi rivolgeranno un chiaro invito alla concretezza, evitate i voli di fantasia e usate massima cautela nelle discussioni familiari per non creare malintesi. Tenderete a interpretare ogni parola con un'eccessiva suscettibilità, ma domani dovrete restare con i piedi per terra.

Nelle mura domestiche l'aria si farà pesante: prima di sollevare un polverone, analizzerete i fatti oggettivi. Sarete voi i custodi della vostra serenità se deciderete di non alimentare inutili polemiche.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 5. Parola chiave: mancanza di senso logico, rischiate di prendere abbagli in famiglia e farete fatica a gestire i cambiamenti improvvisi.

La dissonanza lunare colpirà la vostra solita lucidità strategica, gettandovi in un lunedì caotico. Avvertirete una momentanea mancanza di senso logico, rischiate di prendere abbagli in famiglia e farete fatica a gestire i cambiamenti improvvisi. Voi che amate programmare ogni singolo secondo della vostra vita, vi troverete spiazzati davanti a imprevisti dell'ultimo minuto.

Non vi ostinerete a voler controllare l'incontrollabile; accetterete i cambi di programma con flessibilità. Eviterete di prendere decisioni definitive sul piano affettivo durante le prossime ventiquattro ore.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 5,5. Parola chiave: senso d'inquietudine, riflettete su ciò che volete veramente partendo da una base solida di certezze.

Il lunedì partirà a rilento a causa di un cielo che vi caricherà di dubbi immotivati. Sperimenterete un sottile senso d'inquietudine, riflettete su ciò che volete veramente partendo da una base solida di certezze. Invece di riversare la vostra insoddisfazione sui colleghi o sul partner attraverso scatti d'ira, farete un passo indietro.

Sfrutterete queste ore per fare un bilancio onesto dei vostri obiettivi professionali, aggrappandovi ai successi che avrete già consolidato. Ripartirete solo quando avrete le idee chiare sul vostro futuro a lungo termine.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 5,5. Parola chiave: non date sostanza alle ombre e valutate le critiche per ritrovare il vostro centro quando i confini sono poco chiari.

Vi sembrerà di muovervi in un territorio emotivo dai contorni sfumati, dove le vostre insicurezze prenderemo il sopravvento. Il consiglio del cielo è categorico: non date sostanza alle ombre e valutate le critiche per ritrovare il vostro centro quando i confini sono poco chiari. Se riceverete un feedback negativo sul lavoro, non lo trasformerete in un dramma personale.

Utilizzerete i commenti altrui in modo costruttivo per capire dove migliorare, senza smarrire la fiducia nelle vostre capacità. Verso sera ritroverete il vostro naturale equilibrio interiore.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6. Parola chiave: lasciate la strada vecchia solo se sicura, rinviate le innovazioni per definire ogni progetto nei minimi dettagli.

Un lunedì all'insegna della prudenza strategica vi imporrà di non fare passi azzardati. Gli astri vi suggeriranno prudenza nelle vostre mosse finanziarie e professionali: lasciate la strada vecchia solo se sicura, rinviate le innovazioni per definire ogni progetto nei minimi dettagli. Il desiderio di cambiare le cose sarà forte, ma agire d'impulso domani si rivelerà controproducente.

Vi concentrerete sull'ordinaria amministrazione e limerete i punti deboli delle vostre idee. Muovendovi dietro le quinte, preparerete un terreno solido per i vostri futuri successi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: molto attivi ma sconsigliati i movimenti azzardati, sfruttate la giornata per iniziare una dieta disintossicante.

La vostra energia vitale sarà molto alta, ma rischierete di disperderla a causa della fretta che vi caratterizza. Sarete molto attivi ma sconsigliati i movimenti azzardati, sfruttate la giornata per iniziare una dieta disintossicante. Non sarà il momento di correre rischi inutili negli investimenti o nelle trattative di lavoro. Dedicherete invece la vostra attenzione al benessere del vostro corpo, eliminando le tossine accumulate e alleggerendo il vostro menu quotidiano.

Rigenerando il vostro fisico, ritroverete la lucidità mentale ottimale.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: libertà d'azione, tenete sotto controllo l'irruenza e l'impulsività che eccitano il sistema nervoso.

Le stelle vi regaleranno una buona dose di autonomia, ma dovrete fare attenzione a come la gestirete. Avrete un'ampia libertà d'azione, tenete sotto controllo l'irruenza e l'impulsività che eccitano il sistema nervoso. Sarete pronti a lanciare nuove proposte e a dire la vostra in ogni riunione, ma il rischio di parlare troppo velocemente sarà dietro l'angolo. Prima di rispondere a una provocazione di un collega, conterete fino a dieci. Canalizzerete questo fervore mentale in compiti creativi che richiederanno soluzioni immediate e originali.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: riconoscete i vostri talenti e datevi da fare, se l'energia fisica è fiacca formate una squadra dove voi sei la mente.

Una giornata di riscatto intellettuale vi permetterà di aggirare la spossatezza fisica grazie al vostro intuito. Il cielo vi esorterà apertamente: riconoscete i vostri talenti e datevi da fare, se l'energia fisica è fiacca formate una squadra dove voi siete la mente. Non vi sentirete in colpa se domani non avrete la forza di fare tutto da soli. Imparerete a delegare le mansioni più pesanti ai vostri collaboratori o familiari, mantenendo la cabina di regia. Sarete voi a tracciare la linea vincente grazie alle vostre brillanti intuizioni.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: situazione astrologica positiva che gratifica lo spirito, vi rende intellettualmente vivaci e appassionati.

Un inizio di settimana strepitoso vi restituirà il sorriso e la voglia di mettervi in gioco sotto i raggi del sole estivo. Beneficerete di una situazione astrologica positiva che gratifica lo spirito, vi rende intellettualmente vivaci e appassionati. Sul lavoro esprimerete le vostre idee con un carisma magnetico, conquistando facilmente l'approvazione di capi e clienti. Anche in amore vivrete ore intense e piene di trasporto: se siete in coppia, pianificherete un progetto importante, mentre i single faranno incontri decisamente stimolanti.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: iniezione di energia, intraprendenza e forza di volontà fanno il vostro gioco con buonumore e soluzioni alle grane.

I pianeti vi regaleranno una marcia in più, trasformandovi nei leader indiscussi del vostro ambiente professionale. Riceverete una potente iniezione di energia, intraprendenza e forza di volontà fanno il vostro gioco con buonumore e soluzioni alle grane che vi tormentavano da tempo. Affronterete i compiti più noiosi con un ottimismo contagioso che travolgerà positivamente chi vi sta intorno. Risolverete un vecchio problema burocratico o finanziario grazie al vostro intuito fulmineo. Sfrutterete questo lunedì per chiedere ciò che vi spetta di diritto.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: promotore della vostra rivincita personale, riappropriatevi degli spazi con grinta e lucidità agendo con tempismo.

Il cielo di domani si configurerà come il vero promotore della vostra rivincita personale, riappropriatevi degli spazi con grinta e lucidità agendo con tempismo. Non vi nasconderete più dietro le quinte e farete valere le vostre ragioni sia in ufficio che nella sfera privata. Sarete determinati a spazzare via i compromessi che vi andavano stretti, imponendo le vostre regole con un'eleganza che non lascerà spazio a repliche. Sfrutterete ogni singola occasione che si presenterà nel corso della giornata per dimostrare quanto valete.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: atmosfera magica, successo e fortuna, dite e fate la cosa giusta al momento giusto in un clima sereno e rilassato.

Sarete le star assolute di questo lunedì 29 giugno, protetti da un allineamento planetario che rasenterà la perfezione. Sotto l'influsso di un'atmosfera magica, successo e fortuna, dite e fate la cosa giusta al momento giusto in un clima sereno e rilassato. Ogni vostra azione andrà a segno al primo colpo, e la vostra proverbiale precisione si sposerà con un intuito formidabile. Otterrete risposte positive in merito a un contratto o a una questione di cuore che vi stava a cuore. Godetevi questo trionfo meritato, perché le stelle lavoreranno instancabilmente solo per la vostra felicità.