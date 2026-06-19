Secondo l'oroscopo di luglio 2026, i nativi del Sagittario supereranno iniziali turbolenze finanziarie per ottenere premi professionali e somme inaspettate, specialmente intorno al 14 e al 29 luglio. I nati sotto il segno della Bilancia dovranno inizialmente dosare le parole, ma troveranno un'importante occasione lavorativa a metà mese e vivranno una fine di luglio molto romantica e socialmente attiva. Gli individui dello Scorpione, infine, godranno di grande energia fin dal giorno 5, espanderanno la propria vita sociale dal 9 e potranno puntare alla carriera e al rinnovamento domestico nella seconda metà del mese.

Previsioni dell'oroscopo di luglio 2026, pagelle: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Il 14 del mese vi riserverà un'ottima opportunità professionale, mentre il 29 sarà la giornata ideale per consolidare il legame di coppia. Con l'arrivo di luglio sarete al centro dell'attenzione, ma attenzione a Mercurio retrogrado: misurate bene le parole e, se avete un dubbio, preferite il silenzio. Il 9, il vostro pianeta guida, Venere, si sposterà nel settore dell'introspezione, invitandovi a dedicarvi ad attività rilassanti come l'arte, la lettura o il birdwatching, ottime per ritrovare l'equilibrio.

Proprio a metà mese, la Luna Nuova del 14 vi spalancherà le porte di una straordinaria occasione lavorativa: fatevi trovare pronti a dire di sì!

Dal 22 la vita sociale prenderà il volo grazie al passaggio del Sole dal Cancro al Leone. Per le quattro settimane successive vi aspettano eventi estivi come concerti, party e matrimoni. Il giorno dopo, il 23, Mercurio tornerà diretto, restituendovi la vostra solita parlantina: potrete finalmente esprimere ogni opinione senza il timore di gaffe. Infine, la Luna Piena del 29 sarà la cornice perfetta per una serata romantica con la vostra dolce metà: pianificate qualcosa di speciale, tutto per voi. Voto: 8,5

Scorpione – Il mese si apre alla grande: il giorno 5, grazie all'influsso positivo dei vostri pianeti protettori, Marte e Plutone, avrete l'energia e la determinazione necessarie per abbattere ogni barriera.

Scegliete il vostro traguardo più ambizioso e impegnatevi al massimo; i risultati vi lasceranno a bocca aperta. Se sognate mete lontane, ricordate che Mercurio retrogrado potrebbe inizialmente crearvi qualche grattacapo; molto meglio rimandare le partenze a dopo il 23, quando il pianeta riprenderà il suo cammino regolare. Se invece cercate l'amore o volete semplicemente allargare la vostra cerchia, dal 9 Venere accenderà la vostra vita sociale: il periodo è perfetto per fare nuovi incontri o per festeggiare un matrimonio, che sia il vostro o quello di amici.

La Luna Nuova del 14 luglio favorisce la pianificazione di una vacanza estiva, ma mettete in conto qualche imprevisto o ritardo. Dal 22, con l'ingresso del Sole in Leone, la vostra determinazione toccherà il culmine: avrete ben quattro settimane per fare carriera e puntare ai vertici aziendali.

Infine, dedicate la Luna Piena del 29 al restyling di casa e giardino, per poi godervi il meritato relax ammirando i frutti del vostro impegno. Voto: 8,5

Astrologia e pagelle del mese di luglio: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Segnatevi queste date: il 14 e il 29 luglio la fortuna sarà tutta dalla vostra parte, specialmente sul piano economico. Anche se dovrete affrontare qualche piccola turbolenza finanziaria a causa di Mercurio retrogrado – che nelle prime tre settimane vi spingerà a tenere d'occhio il portafogli per via di uscite impreviste – la situazione cambierà in fretta. Già dal 9, infatti, lo spostamento di Venere vi porterà serenità e stima professionale. Restate concentrati, perché i premi per i vostri sforzi arriveranno prima del previsto.

Un aiuto concreto arriverà con la Luna Nuova del 14, capace di portarvi una somma inaspettata o un bonus fiscale. Intorno al 22 la voglia di evadere e pianificare un lungo viaggio si farà sentire, ma l'oroscopo vi consiglia di aspettare il 23, quando Mercurio non sarà più retrogrado e potrete calcolare meglio i costi. Per chiudere in bellezza, sfruttate la Luna Piena del 29 per unire le persone intorno a voi, magari con un evento di quartiere. In quelle ore il Sole abbraccerà Giove, il vostro protettore celeste, regalandovi un'occasione imperdibile. Siate pronti a coglierla! Voto: 8

Capricorno – Il 14 del mese si preannuncia ideale per l'amore: se siete single, la Luna Nuova di questa giornata potrebbe svelarvi un corteggiatore inaspettato con cui scoprirete un'intesa sorprendente.

Luglio, in generale, vi riserverà un mix di novità positive e piccoli ostacoli di coppia. Se da un lato il Sole accenderà la passione, dall'altro Mercurio retrogrado rischierà di creare qualche malinteso. Il segreto per superare questo momento frustrante ma stimolante? Misurate bene le parole.

Se state pianificando una fuga romantica per rilassare gli animi, sfruttate l'ingresso di Venere nel settore dei viaggi a partire dal giorno 9. Attenzione però: la luna di miele potrebbe risentire dei capricci di Mercurio fino al 23. Per un secondo viaggio di nozze, meglio attendere che il pianeta torni diretto dopo quella data. Ottime notizie sul fronte economico: dal 22, con il Sole in Leone, le vostre finanze (e quelle del partner) subiranno un’impennata, regalandovi una piacevole stabilità.

Infine, dal 26 Saturno inizierà il suo transito retrogrado, spingendovi a rinnovare casa. Sarà un percorso lungo, che vi accompagnerà fino a fine anno, ma procedendo con calma e costanza realizzerete l'abitazione dei vostri sogni. Il 29, la Luna Piena vi aiuterà a fare chiarezza su cosa significhi davvero per voi sentirvi al sicuro, permettendovi di pianificare il futuro con lucidità. Voto: 7,5

Il mese di luglio secondo gli astri: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Il 14 luglio è la giornata perfetta per dare una svolta alla vostra carriera: se desiderate un cambiamento, cogliete l'attimo e inviate la vostra candidatura per una nuova posizione. Questa stessa giornata, illuminata dalla Luna Nuova, è ideale anche per prendervi cura del vostro benessere, magari prenotando quel controllo medico che state rimandando da un po'.

Sul fronte professionale dovrete però armarvi di pazienza. Mercurio retrogrado minaccia di sollevare qualche polemica di troppo in ufficio, ma la vostra nota forza d'animo vi permetterà di gestire ogni tensione. Prendete l'iniziativa non appena intravedete nuvole all'orizzonte e riuscirete a mantenere la pace nel team. Le cose cambiano in meglio dal 9, quando l'ingresso di Venere in Vergine darà una spinta positiva alle vostre finanze, permettendovi di rimpinguare il conto corrente e mettere qualcosa da parte per il futuro.

Segnatevi sul calendario la data del 18: un ottimo aspetto tra Urano e Plutone vi regalerà intuizioni geniali e potenzialmente molto redditizie. Fidatevi del vostro istinto!

La sfera relazionale decollerà invece il 22 con il cambio di segno del Sole, che inaugurerà quattro settimane splendide per il networking, le nuove amicizie e i colpi di fulmine. Il giorno successivo, il ritorno di Mercurio al moto diretto vi eviterà scivoloni verbali, restituendovi una comunicazione brillante. Attenzione solo al 26, quando il vostro pianeta guida, Saturno, diventerà retrogrado portando un po' di stanchezza mentale. Contrastatela staccando la spina con gite fuori porta, eventi locali o un buon libro. Infine, la Luna Piena il 29 vi invita a celebrare voi stessi: regalatevi un cambio di look, un'acconciatura fresca o un nuovo stile per dare una sferzata di pura energia al vostro umore!

Voto: 7,5

Pesci – I pianeti vi mettono alla prova, ma vi offrono anche gli strumenti giusti per vincere. In amore e nei rapporti interpersonali, Mercurio retrogrado vi impone massima cautela: misurate bene le parole per evitare fraintendimenti. Nei momenti di tensione, preferite la diplomazia del silenzio.

Il fronte economico richiederà vigilanza a partire dal 7, giorno in cui Nettuno comincerà il suo anello di sosta retrogrado che si protrarrà fino al 12 dicembre. Occhio alle spese distratte; un piano finanziario ben strutturato sarà lo scudo ideale contro le perdite di denaro. Per fortuna, dal 9 Venere placherà i conflitti sentimentali, permettendovi di ristabilire l’armonia grazie a un dialogo più affettuoso.

Per i cuori solitari, la Luna Nuova del 14 aprirà finestre importanti verso nuove conoscenze, rivelandosi ottima anche per chi progetta di avere un figlio.

Dal 22, l'energia del Sole in Leone vi spingerà alla ribalta sul lavoro: assumete il comando e trascinate i colleghi verso grandi traguardi. Con Mercurio che riprende il moto diretto il 23, i dialoghi torneranno a essere fluidi e costruttivi. Concludete il mese in bellezza il 29: sfruttate la Luna Piena per ricaricare le batterie e concedervi il meritato riposo. Voto: 7