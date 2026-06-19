Secondo l’oroscopo di luglio 2026, i Gemelli dovranno gestire con prudenza le spese per il restyling della casa a inizio mese, ma beneficeranno di entrate extra grazie alla Luna Nuova del 14. Dal 22 si apriranno opportunità per gite fuori porta e, dal 24, per esprimere liberamente i propri sentimenti.

I nativi dell’Ariete vivranno un inizio mese adrenalinico e favorevole ai viaggi, pur dovendo affrontare piccoli imprevisti domestici. La Luna Nuova del 14 favorirà i lavori in casa, dal 22 inizierà un periodo di forte passione amorosa e il 29 sarà ideale per ritrovi affettuosi.

I nati sotto il segno del Toro sperimenteranno tensioni relazionali e amorose intorno al 13, per poi ritrovare l'armonia con una gita il 14. Negli ultimi giorni del mese si dedicheranno alla famiglia e alla casa, raccogliendo anche importanti successi sul fronte lavorativo il 29.

Il mese di luglio secondo le stelle: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Preparatevi a un weekend del 4 luglio decisamente scoppiettante! In questo periodo, il vostro protettore celeste Marte accende in voi una grande voglia di viaggiare: via libera a brevi gite fuori porta o, se non potete allontanarvi, a divertenti esplorazioni dei dintorni di casa. Occhio però alla gestione domestica: Mercurio retrogrado potrebbe far emergere piccoli guasti idraulici o imprevisti in giardino.

Risolveteli subito! Proprio durante il fine settimana del 4, gli ottimi aspetti di Marte con Nettuno e Plutone, uniti alla vicinanza di Urano, porteranno una scarica di adrenalina, colpi di scena e grandi opportunità (ma anche qualche momento di tensione).

Segnatevi sul calendario la Luna Nuova del 14: sarà il momento perfetto per far partire i lavori di ristrutturazione. Novità sul fronte del cuore in arrivo dal 22, quando il Sole cambierà segno regalandovi quattro settimane di pura passione estiva. Subito dopo, il 23, Mercurio tornerà a splendere nel verso giusto, riportando la totale serenità in casa. Infine, sfruttate la splendida Luna Piena del 29 per un bel ritrovo con le persone care: un aperitivo al parco sarà il modo migliore per chiudere il mese!

Voto: 8

Toro – Occhio ai litigi il 13 e spazio al relax il 14 con una bella scampagnata. La bella stagione è arrivata e porta con sé tanta voglia di leggerezza, ma con qualche piccola eccezione. A causa di Mercurio retrogrado la comunicazione sarà un po' a ostacoli, con il rischio di farvi scappare qualche frase di troppo. Niente panico, però: Venere, la vostra stella protettrice, correrà in vostro aiuto entrando in Vergine il giorno 9 e blindando i sentimenti. Non importa quanti scivoloni farete, troverete sempre la chiave giusta per tenere accesa la scintilla con la vostra dolce metà.

Tuttavia, fate un po' di attenzione il 13, quando la quadratura tra Venere e Urano potrebbe portare qualche scossone in amore.

Le incomprensioni saranno dietro l'angolo: cercate di non perdere la pazienza e l'allarme rientrerà prima del previsto. Il 14, la Luna Nuova vi inviterà a organizzare una breve fuga fuori porta: un'esperienza in campeggio sarà un vero toccasana! Verso fine mese, precisamente dal 22, il Sole illuminerà la vostra area familiare, trasformando le mura di casa nel fulcro di ogni attività. Grigliate, cura delle piante o serate di relax in giardino con i vostri cari renderanno questo periodo memorabile. La comunicazione tornerà fluida dal 23, quando Mercurio riprenderà il moto diretto favorendo anche i grandi spostamenti. Per concludere, la Luna Piena del 29 accenderà i riflettori sul lavoro, portando un traguardo importante.

Voto: 8

Oroscopo e pagelle del mese di luglio: Gemelli e Cancro

Gemelli – Il 9 del mese dedicatevi a rifare il look alla vostra casa. Più avanti, il 24, lasciate libero sfogo ai sentimenti. In questo mese di luglio, alcune entrate extra potrebbero darvi una bella spinta; tuttavia, ricordate che il vostro pianeta guida, Mercurio, è retrogrado: un transito che rischia di prosciugare il portafoglio se non prestate attenzione. I progetti di restyling domestico assorbiranno molte delle vostre energie a partire dal 9, con l'ingresso di Venere nel vostro settore della casa. È il momento ideale per abbellire gli ambienti, ma occhio alle spese che potrebbero lievitare: confrontate i prezzi ed evitate i colpi di testa dello shopping.

Potete creare un nido accogliente anche salvaguardando il budget.

La Luna Nuova del 14 luglio vi svelerà una nuova fonte di guadagno: un lavoretto secondario o la vendita di ciò che non usate più alleggeriranno i vostri pensieri finanziari. Con l'arrivo del Sole in Leone il 22, la mente volerà verso brevi gite fuori porta. Perché non noleggiare un'auto e partire all'avventura? Piccolo suggerimento: un viaggio on-the-road ben pianificato sa essere anche molto economico. Tutto tornerà a scorrere al ritmo giusto dal 23, quando Mercurio riprenderà il moto diretto, permettendovi di muovervi di nuovo con passo sicuro. Il giorno seguente, grazie al sestile tra Mercurio e Venere, si apriranno le porte a splendide conversazioni affettuose: dite chiaramente ciò che provate!

Se invece sognate una vera e propria fuga a lungo raggio, la Luna Piena del 29 sarà la vostra alleata perfetta. Voto: 7,5

Cancro – Preparatevi a splendere! Il mese di luglio si apre sotto i migliori auspici: il Sole vi inonda di energia positiva, ricordandovi che questo è il vostro momento per brillare. Camminate a testa alta, date voce ai vostri desideri e godetevi ogni briciolo di attenzione. Attenzione, però, a non chiudervi nel vostro guscio: Mercurio in moto retrogrado proprio nei vostri gradi potrebbe risvegliare una leggera timidezza iniziale. Non temete, poiché l'amore busserà alla vostra porta a partire dal 9, quando Venere solleciterà la vostra sfera intellettuale e relazionale. Che sia l'inizio di un'estate indimenticabile?

Dipenderà solo dalla vostra voglia di mettervi in gioco e assecondare il cuore.

Il 14, in concomitanza con una splendida Luna Nuova nel vostro cielo, sarà la giornata ideale per un cambio di look o per rinnovare il guardaroba: una ventata di novità estetica vi regalerà una straordinaria iniezione di autostima. Grandi novità anche sul fronte materiale: dal 22, l'ingresso del Sole nel vostro settore economico vi aiuterà ad attrarre nuove entrate, spazzando via le vecchie preoccupazioni finanziarie. A darvi manforte arriverà anche Mercurio che, tornando diretto il 23, vi restituirà la massima fluidità comunicativa per esprimere ogni vostra opinione. Unico accorgimento: il 29, la Luna Piena accenderà i riflettori su una piccola criticità nel vostro budget.

Intervenite subito per sanarla e chiudere il mese in totale serenità. Voto: 8,5

Astrologia dedicata al mese di luglio, pagelle: Leone e Vergine

Leone – Luglio si apre all'insegna della calma. Il Sole, vostro astro protettore, transita nell'area più intima del vostro tema natale insieme a un Mercurio retrogrado: un invito esplicito a rallentare. Invece di tuffarvi a capofitto nei ritmi estivi, concedetevi il lusso del riposo.

Le notizie migliori arrivano sul fronte economico: il 9 del mese, Venere farà il suo ingresso nel vostro settore finanziario. Nelle quattro settimane successive, la sensazione sarà quella di calamitare il denaro quasi senza muovere un dito. Un piccolo colpo di fortuna che capita proprio al momento giusto.

Approfittate del novilunio del 14 per investire parte di queste risorse nel vostro benessere psicofisico: una giornata dedicata interamente alle coccole vi restituirà tutta l'energia necessaria per splendere.

La vera svolta avverrà il 22, quando il Sole farà il suo ingresso trionfale nel vostro segno, inaugurando ufficialmente la stagione del Leone. Sarà il periodo perfetto per sfoggiare il vostro carisma innato e catturare ogni sguardo. A supportarvi ci penserà anche Mercurio, che dal 23 riprenderà il moto diretto, sbloccando la vostra comunicazione e rendendovi incredibilmente persuasivi. Infine, cerchiate sul calendario la data del 29: la Luna Piena farà assoluta chiarezza su una storia d'amore, rivelandovi la reale natura di un legame.

Nello stesso giorno, l'allineamento tra il Sole e Giove amplificherà la vostra buona stella: ogni progetto avviato in questo momento è destinato a fiorire. Coltivate i vostri sogni con intelligenza. Voto: 8,5

Vergine – Per voi nati sotto il segno della Vergine, si prospetta un periodo di grande dinamismo sociale, che richiederà però una gestione saggia delle vostre energie. La configurazione astrale promette una pioggia di inviti stimolanti, eppure Mercurio vi esorta a fare una scrematura. Ascoltate il vostro corpo e la vostra mente: rinunciare a un evento che non risuona con le vostre corde, o semplicemente prendervi una pausa dai troppi impegni, è una scelta legittima e salutare.

Il 9 del mese, il transito di Venere nel vostro spazio zodiacale vi offrirà l'occasione perfetta per prendervi cura del vostro aspetto.

Investire nel vostro stile e concedervi qualche acquisto non sarà un atto di vanità, ma un modo per riflettere all'esterno la vostra bellezza interiore, potenziando la sicurezza in voi stessi. Poco dopo, la Luna Nuova del 14 agirà come un magnete per i rapporti interpersonali, propiziando un incontro memorabile durante una celebrazione locale o un evento informale.

Il vero giro di boa avverrà il 22, quando l'ingresso del Sole nella vostra area dell'introspezione vi inviterà a staccare la spina. L'oroscopo di luglio vi invita a godervi la calma delle giornate estive e il relax dell'acqua per placare i pensieri. Questa fase di quiete vi preparerà alla svolta del 23, giorno in cui Mercurio riprenderà il moto diretto, sbloccando la comunicazione e riportandovi al centro della vita mondana.

Proprio il 24, l'eccellente sintonia tra Mercurio e Venere creerà l'atmosfera ideale per l'amore: se desiderate conquistare qualcuno, o lasciarvi conquistare, puntate su un dialogo profondo davanti a un buon piatto. Sarà proprio la complicità intellettuale a superare le vostre naturali resistenze. Il mese si chiuderà in bellezza il 29 con una Luna Piena pragmatica, ottima per archiviare le questioni lavorative e abbandonare i comportamenti tossici o di routine che rallentano la vostra evoluzione. Voto: 8,5