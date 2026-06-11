Il primo vero scorcio d'estate accende questo oroscopo di venerdì 12 giugno e regala una giornata in cui chi sa ascoltarsi parte avvantaggiato. La Vergine guida la classifica con ordine e sentimento, i Gemelli corrono leggeri tra idee e occasioni, il Capricorno costruisce con pazienza e lo Scorpione si muove sicuro. Più indietro Ariete e Sagittario faticano a trovare il passo giusto. Fra alti e bassi, c'è spazio per tutti per chiudere bene la settimana.

L'oroscopo del 12 giugno: la concretezza del Capricorno, il magnetismo dello Scorpione

12° ♐ Sagittario ⭐½: Giornata sottotono, la voglia di partire si scontra con impegni che vi trattengono.

Vi sentite stretti e questo vi rende nervosi. In amore evitate di rispondere male al partner per pura insofferenza. Sul lavoro rimandate le scelte importanti, oggi non avete la lucidità giusta. Il fisico chiede una pausa vera, concedetevela senza sensi di colpa.

11° ♈ Ariete ⭐⭐: La fretta vi gioca brutti scherzi e rischiate qualche passo falso. Andateci piano, soprattutto al lavoro dove un errore ora costa caro. In amore siete poco presenti, la testa è altrove e il partner se ne accorge. Cercate di rallentare il ritmo. Una breve camminata all'aria aperta vi aiuta a scaricare la tensione accumulata.

10° ♋ Cancro ⭐⭐½: Vi muovete tra momenti buoni e cali improvvisi di energia. Le emozioni oggi vi guidano più del solito, fate attenzione a non chiudervi a riccio.

In amore avete bisogno di rassicurazioni e va bene chiederle. Sul lavoro procedete con calma, senza strafare. Verso sera ritrovate un po' di leggerezza, sfruttatela per staccare la spina.

9° ♎ Bilancia ⭐⭐½: Giornata altalenante, fate fatica a prendere una decisione che pure vi pesa. In amore qualche piccolo malinteso si può risolvere con due parole sincere. Sul lavoro evitate di rimandare ancora, ma non forzate i tempi. Il corpo vi chiede regolarità nei pasti e nel sonno. Trovate un equilibrio e la giornata scorrerà meglio.

8° ♓ Pesci ⭐⭐⭐: Giornata nella media, con qualche pensiero di troppo che vi accompagna. In amore siete dolci ma un po' sfuggenti, lasciatevi raggiungere. Sul lavoro fate quello che potete senza pretendere troppo da voi stessi.

La sensibilità oggi è alta, proteggetela da chi tende a prosciugarvi. Una serata tranquilla vi rimette in pace con tutto.

7° ♒ Acquario ⭐⭐⭐: Vi sentite curiosi e con voglia di novità, ma senza esagerare. In amore qualcosa si muove, restate aperti senza farvi troppe domande. Sul lavoro avete idee originali, magari annotatele per i prossimi giorni. Il ritmo è discreto e questo vi basta. Concedetevi un momento sociale, vi fa bene stare in compagnia di gente leggera.

6° ♌ Leone ⭐⭐⭐½: Tornate a sentirvi più sicuri e questo si vede. In amore avete fascino da vendere, usatelo con dolcezza e non solo per vincere. Sul lavoro ottenete un piccolo riconoscimento che vi gratifica. Il fisico risponde bene, l'energia non manca.

Evitate solo di pretendere troppe attenzioni dagli altri, oggi il protagonismo va dosato con eleganza.

5° ♉ Toro ⭐⭐⭐⭐: Giornata serena, ritrovate la calma che vi mancava da qualche giorno. In amore le cose tornano a scorrere bene, la coppia respira. Sul lavoro raccogliete i frutti di una scelta fatta con pazienza. Il corpo vi sostiene e vi premia con buona energia. Godetevi questa armonia ritrovata senza rovinarla con preoccupazioni inutili e fuori tempo.

4° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐⭐: Vi muovete con sicurezza e il vostro intuito oggi non sbaglia un colpo. In amore siete magnetici, chi vi sta vicino fatica a resistervi. Sul lavoro giocate bene le vostre carte, sapete aspettare il momento giusto. Il fisico è in forma e vi accompagna.

Tenete solo a bada la tendenza al sospetto, non tutto nasconde un secondo fine.

3° ♑ Capricorno ⭐⭐⭐⭐½: Costruite passo dopo passo e oggi vedete che la strada è quella giusta. In amore siete affidabili e questo vi rende preziosi agli occhi del partner. Sul lavoro la vostra concretezza fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Il corpo regge bene gli sforzi. Concedetevi anche un piccolo svago serale, ve lo siete meritato davvero.

2° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐½: Partite in quarta e la mente corre veloce tra idee e occasioni. In amore siete brillanti e simpatici, conquistate con la parola giusta. Sul lavoro arriva una proposta che vi stuzzica, valutatela con attenzione. L'energia è ottima e vi spinge a fare mille cose.

Cercate solo di non disperdervi, scegliete una direzione e seguitela fino in fondo.

1° ♍ Vergine ⭐⭐⭐⭐⭐: Il podio più alto è vostro e ve lo godete con la lucidità che vi contraddistingue. Oggi mente e cuore vanno finalmente d'accordo. In amore siete presenti e attenti, il partner si sente capito davvero. Sul lavoro mettete ordine dove regnava confusione e vi prendete una bella soddisfazione. Anche il fisico risponde alla grande. Fidatevi di voi, oggi avete tutto sotto controllo.