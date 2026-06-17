Secondo l'oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 l'Ariete può essere più tollerante, il Toro è davvero molto dolce e il Capricorno può realizzare dei progetti lavorativi.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari sono molto più tolleranti del previsto. Chi fa parte di una coppia è pronto ad accettare i difetti del partner. Chi lavora nel commercio è troppo imprevedibile.

Toro: è possibile essere dolci, ma anche tanto inaffidabili. I single sono molto bugiardi nei confronti della famiglia.

Gli investimenti stanno vivendo davvero un bel momento.

Gemelli: chi è solo da tempo è seducente agli occhi delle persone. La sfera sentimentale può essere disturbata dalla molta possessività. Attenzione perché sul lavoro, alcuni comportamenti sono inaccettabili.

Cancro: è probabile rimanere delusi dalla dolce metà. Chi cerca l'amore è un po' troppo polemico. Durante la settimana, nell'ambito lavorativo è importante tenere gli occhi aperti.

Leone: i single sono pronti a fare degli incontri magici. Sul lavoro, durante l'intera settimana serve molto più impegno. Chi deve fare degli investimenti deve usare la prudenza.

Vergine: i cuori solitari sono esagerati nei comportamenti. La sincerità nei confronti del partner è davvero necessaria.

Si può iniziare una nuova collaborazione con una persona esperta.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia può avere delle confidenze con la persona amata. Durante la settimana è importante non trascurare alcuni amici. Chi lavora in proprio può essere impulsivo e commettere tanti errori.

Scorpione: una strana malinconia può emergere in amore. I rapporti con la famiglia risultano essere molto più sereni del solito. Attenzione a non sprecare inutilmente le energie.

Sagittario: nei confronti del partner si possono vivere delle emozioni intense. Sul campo lavorativo sono probabili degli ottimi accordi. Un breve viaggio pianificato all'ultimo minuto può portare molta spensieratezza.

Capricorno: i sentimenti per la dolce metà sono profondi. Gli atteggiamenti della famiglia possono fare innervosire i single. Questo è il momento ideale per realizzare tanti nuovi progetti di lavoro.

Acquario: in questo periodo è possibile essere molto attraenti. In amore si può vivere una settimana davvero interessante. Gli ostacoli sul lavoro sono più del previsto e l'ansia può crescere improvvisamente.

Pesci: chi ha una relazione di vecchia data può divertirsi insieme alla persona amata. I cuori solitari possono essere più tranquilli del solito. Per chi lavora in proprio è un momento molto favorevole.