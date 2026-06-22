Le previsioni dell'oroscopo dell'estate 2026 saranno estremamente interessanti per i segni zodiacali di aria e di fuoco. In particolare, per il segno dei Gemelli si risveglieranno sentimenti sopiti da tempo. Per il Leone ci saranno occasioni molto piccanti. L'Ariete avrà occasioni d'oro.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della stagione estiva

1° Leone: questa stagione sarà perfetta per valorizzare al meglio le relazioni di coppia e per ravvivare la passione. La spensieratezza sarà la chiave che vi permetterà di aprire nuovi orizzonti per voi e per il partner.

Il lavoro sarà cruciale nella vostra evoluzione dal punto di vista professionale, secondo l'oroscopo. La fortuna sarà al top, non lasciatevi scappare le tante occasioni di queste settimane.

2° Ariete: tanta grinta e voglia di mettersi in gioco. Che siate single oppure no, l'atmosfera attorno a voi si farà sempre più calda. La voglia di condividere e di innamorarvi vi guiderà verso un sentiero di emozioni inspiegabili. Il lavoro sarà molto più semplice del previsto, senza contare le occasioni molto propizie per chi è ancora alla ricerca di un impiego.

3° Acquario: le vostre aspirazioni saranno esaudite prima di quel che pensate. Con gli altri sarete frizzanti e energici, pronti per avventure fuori porta o comunque occasioni di incontro e di socializzazione.

L'Oroscopo suggerisce di premere sull'acceleratore in questioni di affari e di lavoro, senza farvi distrarre da niente e da nessuno.

4° Gemelli: un incontro vi regalerà le emozioni di un tempo e che voi credevate ormai addormentate. Nei rapporti familiari si creeranno alleanze e promesse che intenderete mantenere. Stando alle previsioni dell'oroscopo, anche sul lavoro ci saranno cooperazione e fiducia reciproca. Basterà organizzarsi un po' per produrre al meglio.

5° Capricorno: avrete delle decisioni non proprio facili da prendere ma che potrebbero gettare le basi per cambiamenti radicali. La vostra storia d'amore andrà a gonfie vele, ma qualche piccola novità non farà male. Nei rapporti familiari sarete molto gentili e attenti, secondo l'oroscopo.

I conflitti saranno accantonati in modo definitivo.

6° Scorpione: sarete felici di avere molto lavoro, soprattutto se questo vi darà una forte impennata per quanto riguarda i guadagni. I traguardi personali saranno facilmente raggiungibili, basterà concentrarsi. La dolcezza di coppia vi farà sentire appagati, e non soltanto fisicamente. Ci saranno novità in arrivo, stando alle previsioni dell'oroscopo.

La seconda parte

7° Bilancia: anche se leggermente affaticati, questa estate 2026 potrebbe essere portatrice di novità in campo professionale. Avrete bisogno di tutto il vostro autocontrollo per non spendere soldi più del dovuto, specialmente per cose superflue. In amore avrete quel tocco di romanticismo che vi regalerà attimi molto eccitanti.

8° Sagittario: scoprirete delle situazioni molto complesse che dovrete gestire, ma ci saranno i colleghi che vi aiuteranno a trovare la direzione giusta. Il nervosismo sarà molto presente in questa stagione, purtroppo. Le spese aumenteranno, e difficilmente riuscirete a salvaguardare i vostri risparmi. L'oroscopo suggerisce di evitare litigi in famiglia.

9° Toro: sarà molto saggio da parte vostra impiegare questa estate al riposo e al recupero delle energie. Il lavoro vi stancherà facilmente e sentirvi spossati sarà quasi all'ordine del giorno. Per il momento l'amore non andrà molto bene, ma al tempo stesso non si verificheranno episodi che possano mettere a repentaglio la vita in due.

10° Pesci: sarà un'estate molto impegnativa sul lavoro, e molti di voi potrebbero essere costretti a rimandare periodi di riposo o di vacanze.

I guadagni potrebbero scarseggiare, ma le idee a vostra disposizione spesso e volentieri vi salveranno in extremis. Il romanticismo al momento sarà accantonato, l'umore non sarà adatto per situazioni tenere e sdolcinate.

11° Vergine: l'estate si preannuncia carica di sfide, praticamente avrete poco respiro sul piano professionale. Per qualcuno che vorrà voltare pagina, al momento non ce ne saranno i presupposti.

Se avrete a cuore voi stessi, regalarvi dei momenti di totale solitudine sarà un toccasana a cui non dovreste rinunciare. Con il partner l'intesa sarà molto bassa.

12° Cancro: sottotono. Purtroppo il vostro lato positivo e spensierato potrebbe essere letteralmente in vacanza. Essere positivi sarà una impresa abbastanza grande, dal momento che la stabilità lascerà a desiderare. Le emozioni in questo momento non saranno all'altezza della situazione complessiva all'interno della vostra storia d'amore, secondo l'oroscopo.