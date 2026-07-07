La giornata di mercoledì 8 luglio 2026 stando alle previsioni dell'oroscopo si prospetta molto interessante per l'Acquario e per il Leone grazie alle tante notizie ottimali che arriveranno.

Per i Pesci i guadagni non faranno altro che salire, mentre per l'Ariete ci saranno ancora successi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per domani per tutti i segni.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di mercoledì

1° Ariete: continuerete a cavalcare l'onda del successo sul piano professionale. Oltre a sbaragliare la concorrenza, avrete la possibilità di ottenere prestigio e di ottimizzare i guadagni.

Passionalità e dolcezza saranno i protagonisti della vostra serata.

2° Pesci: i profitti non faranno altro che aumentare sempre di più. Sul posto di lavoro le energie saranno al massimo, e riuscirete ad ottenere una fortuna tale da ottenere in men che non si dica la stabilità finanziaria. L'oroscopo prevede anche momenti di positività in famiglia e con il partner.

3° Acquario: arriverà una raffica di notizie positive che vi regaleranno una gioia a lungo termine. In amore subentreranno incontri che vi potrebbero regalare l'amore oltre che dei momenti in buona compagnia. L'oroscopo suggerisce di essere meno introversi.

4° Leone: troverete una soluzione a qualsiasi problema di carattere finanziario, secondo l'oroscopo.

La vostra mente a lavoro sarà colma di espedienti che vi faranno guadagnare tanto carisma, oltre che denaro.

I sentimenti saranno accarezzati da momenti di spensieratezza più unici che rari.

5° Toro: le decisioni che prenderete nel corso di questa giornata saranno illuminate da astri positivi. Secondo l'oroscopo, sul lavoro otterrete dei vantaggi materiali non indifferenti. In famiglia la serenità sarà accompagnata da idee che vi renderanno più uniti che mai.

6° Scorpione: secondo quanto previsto dall'oroscopo, il vostro segno sarà pervaso dalla fortuna, specialmente dal punto di vista economico. Guadagnerete punti anche per quanto riguarda la vostra salute, sia dal punto di vista fisico che mentale.

La seconda parte

7° Vergine: ci saranno lievi segnali di ripresa dal punto di vista amoroso, con qualche momento di tenerezza e una nuova forma di dialogo. Avrete da pensare a qualche affare abbastanza difficile, ma con la giusta determinazione otterrete la vostra piccola vittoria.

8° Sagittario: ci saranno piccole sfide che vi metteranno alla prova. Ma rimanendo saldi sui vostri principi riuscirete a dare il meglio di voi senza dover compromettere le vostre energie.

Date troppo per scontati i vostri sentimenti nei confronti del partner. Interrogarvi sulle basi della vostra storia non sarà difficile.

9° Cancro: i vostri sentimenti verranno analizzati dal partner per poter sondare una eventuale evoluzione della vostra storia d'amore.

Mettete ordine nel vostro cuore prima di decidere cosa sia giusto fare per voi.

Sul lavoro ci sarà un po' di smarrimento. Non siate impulsivi.

10° Gemelli: sul posto di lavoro avrete un bel grattacapo da risolvere, secondo l'oroscopo. Anche se con i colleghi farete un ottimo lavoro di squadra, le scaramucce saranno dietro l'angolo. Per qualcuno di voi ci sarà una rottura in campo sentimentale.

11° Bilancia: stando alle previsioni dell'oroscopo, la giornata procederà senza particolari colpi di scena in amore. In famiglia accumulerete tante cose non dette, finendo con chiudervi in voi stessi. Andrà meglio sul settore finanziario. Cercate di non eccedere con le spese.

12° Capricorno: vi accorgerete di avere troppa stanchezza per poter fare qualcosa di nuovo sul piano lavorativo. In amore, forse cominciare a guardare altrove vi aiuterà a superare le delusioni che di recente vi hanno particolarmente scossi.