Apriamo l'oroscopo di questo martedì 2 giugno con un cielo che premia la concretezza. Il Toro parte davanti a tutti, sereno e padrone della situazione, seguito da vicino da Gemelli e Capricorno che hanno tante carte da giocare. Salgono anche Scorpione e Sagittario, mentre per Bilancia, Ariete e Pesci la giornata chiede un po' più di pazienza. È un giorno di festa, la Repubblica, e l'aria più leggera aiuta quasi tutti a respirare meglio. Vediamo segno per segno come si muove la classifica.

L'oroscopo del 2 giugno: la grinta del Gemelli, la prudenza del Cancro

12° ♎ Bilancia ⭐½: Giornata storta, c'è poco da girarci intorno. Vi sentite indecisi e ogni piccola scelta vi pesa più del dovuto. In amore evitate discussioni inutili, soprattutto se siete stanchi. Sul lavoro rimandate le decisioni importanti a domani. Il corpo chiede calma e un po' di silenzio. Non forzate i tempi, riprenderete presto il vostro equilibrio.

11° ♈ Ariete ⭐⭐: Partite con il freno tirato e questo vi infastidisce. Avreste voglia di correre, ma qualcosa vi rallenta. In amore siete un po' nervosi, fate attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro conviene non strafare e portare a casa il minimo necessario. Concedetevi una pausa nel pomeriggio.

La voglia di reagire tornerà, solo non oggi.

10° ♓ Pesci ⭐⭐½: Giornata altalenante, fatta di alti e bassi. Vi muovete tra entusiasmo e malinconia senza una direzione precisa. In amore cercate dolcezza ma rischiate di chiudervi. Sul lavoro qualche distrazione di troppo vi rallenta. Approfittate della festa per staccare davvero. Una telefonata gradita può sistemarvi l'umore verso sera.

9° ♒ Acquario ⭐⭐½: Vi sentite un po' fuori sintonia con quello che vi circonda. Avete idee originali ma faticate a farvi capire. In amore meglio non insistere troppo, lasciate spazio anche all'altro. Sul lavoro rimandate i progetti più ambiziosi. Una passeggiata all'aria aperta vi schiarisce le idee. Domani vi sentirete già più leggeri.

8° ♋ Cancro ⭐⭐⭐: Giornata nella media, senza grandi scossoni. Vi muovete con prudenza e fate bene a proteggere le vostre energie. In amore cercate rassicurazioni e le trovate, basta chiedere con calma. Sul lavoro meglio le cose pratiche dei grandi progetti. Una serata in famiglia vi ricarica. Ascoltate il vostro istinto, raramente vi inganna.

7° ♍ Vergine ⭐⭐⭐: Tutto regolare, con qualche piccola soddisfazione. La vostra precisione paga, anche se vorreste fare ancora meglio. In amore siete affidabili e questo viene notato. Sul lavoro sistemate una faccenda rimasta in sospeso. Evitate solo di criticare troppo chi vi sta intorno. La giornata fila liscia se non vi complicate la vita da soli.

6° ♌ Leone ⭐⭐⭐½: Giornata discreta, con qualche bel momento.

Avete voglia di brillare e ci riuscite senza grandi sforzi. In amore tornate generosi e affettuosi, il partner apprezza. Sul lavoro arriva una piccola gratificazione. Approfittate della festa per circondarvi delle persone giuste. La sicurezza che mostrate vi apre più di una porta.

5° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐: Buona giornata, con voglia di muovervi e scoprire. L'aria di festa vi mette di ottimo umore e contagiate chi vi sta vicino. In amore siete spontanei e diretti, e funziona. Sul lavoro qualche idea nuova merita di essere annotata. Concedetevi una gita o un'uscita fuori porta. L'entusiasmo è la vostra arma migliore.

4° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐⭐: Giornata intensa e ricca di intuizioni giuste. Vedete chiaro dove gli altri ancora esitano.

In amore siete magnetici, e qualcuno se ne accorge. Sul lavoro un'idea che coltivate da tempo prende forma. Fidatevi del vostro fiuto, oggi è particolarmente affilato. La sera regala una soddisfazione che aspettavate.

3° ♑ Capricorno ⭐⭐⭐⭐½: Avete il vento in poppa e una determinazione invidiabile. Tutto ciò che toccate sembra mettersi al posto giusto. In amore siete più aperti del solito e fate bene. Sul lavoro raccogliete i frutti di un impegno recente. Anche il fisico risponde con energia. Sfruttate questa spinta, non capita tutti i giorni.

2° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐½: Siete pieni di idee e di voglia di fare. La mente corre veloce e oggi trova ottime occasioni per esprimersi. In amore siete brillanti e divertenti, conquistate con facilità.

Sul lavoro una proposta vi solletica parecchio. Approfittate della festa per coltivare le amicizie. La curiosità vi porta dritti dove volete arrivare.

1° ♉ Toro ⭐⭐⭐⭐⭐: Il primo posto è meritatamente vostro. Vi muovete con calma e sicurezza, e tutto sembra darvi ragione. In amore siete dolci e presenti, il partner si sente coccolato. Sul lavoro raccogliete stabilità e qualche conferma gradita. Il corpo è in forma e l'umore pure. Godetevi la giornata di festa senza fretta, ve la siete guadagnata.