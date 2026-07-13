Ad Ascoli Piceno è tutto pronto per la decima edizione della “Corsa di Homer”, l’originale evento podistico in maschera che animerà il centro storico della città. La manifestazione, ormai divenuta un appuntamento irrinunciabile dell’estate ascolana, si svolgerà domani, 14 luglio, con partenza fissata alle ore 21 da Piazza Arringo. Un totale di 250 concorrenti è atteso per trasformare le vie principali in un vivace palcoscenico, indossando costumi originali e contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

I partecipanti, rigorosamente in maschera, affronteranno un percorso di sei giri nel cuore del centro storico.

A rendere unica questa competizione è il suo tradizionale punto di ristoro: a ogni passaggio, infatti, gli atleti avranno l’opportunità di brindare con un bicchiere di birra, un elemento distintivo che ha caratterizzato la gara fin dalla sua nascita, coniugando attività sportiva e sana goliardia. Al termine della corsa, la serata proseguirà con il consueto pasta party, un momento di aggregazione che chiude l’evento in convivialità. Sono previsti riconoscimenti speciali per le maschere singole più divertenti, per il gruppo mascherato più numeroso e per altri partecipanti che si distingueranno per originalità e spirito.

Un decennale che celebra il legame con la città

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha voluto sottolineare l’importanza di questa edizione giubilare.

«Quella di quest’anno rappresenta un’edizione particolarmente significativa», ha commentato il primo cittadino, «perché celebra il decennale di una manifestazione che, nel tempo, è cresciuta costantemente fino a diventare un appuntamento fisso del calendario cittadino, capace di richiamare ogni anno centinaia di appassionati e curiosi. Questo significa che la “Corsa di Homer” è riuscita a entrare nel cuore degli ascolani e di tanti partecipanti che, ogni anno, da fuori provincia e anche fuori regione, scelgono di tornare a viverla, testimoniando un legame profondo con la nostra comunità».

Il centro storico: cuore pulsante degli eventi estivi

La “Corsa di Homer” si inserisce con orgoglio tra i numerosi eventi che animano il ricco calendario estivo di Ascoli Piceno.

Oltre a questa singolare corsa in maschera, la città ospita manifestazioni di grande richiamo come la storica Quintana, il dinamico Festival dello Spettacolo, l’affascinante Raduno di Auto Storiche e il rinomato Ascoliva Festival. Questi appuntamenti contribuiscono a rendere il centro storico di Ascoli un punto di riferimento culturale e di intrattenimento per residenti e visitatori durante l’intera stagione estiva, offrendo un’ampia varietà di esperienze.

La scelta del centro storico come percorso privilegiato della manifestazione valorizza ulteriormente il patrimonio architettonico e culturale della città. Le antiche vie e le piazze si trasformano, per una sera, in un autentico palcoscenico a cielo aperto, dove sport, divertimento e cultura si fondono in un’atmosfera di festa indimenticabile.

L’evento, oltre a coinvolgere attivamente i partecipanti, richiama anche un numeroso pubblico di spettatori, contribuendo a promuovere la vitalità del centro cittadino e a rafforzare la partecipazione e l’identità della comunità locale.