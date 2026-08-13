Un vasto incendio sta imperversando sul Monte Barone, in Piemonte, da ormai dieci giorni, creando una situazione particolarmente complessa. Le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando alle baite degli alpeggi, minacciando abitazioni e strutture rurali. Per fronteggiare l'emergenza, numerose squadre dei Vigili del Fuoco e dell'AIB (Associazione Volontari Antincendi Boschivi) sono mobilitate, supportate da continui interventi di mezzi aerei.

Il fronte del fuoco e il coordinamento dei soccorsi

Il resoconto delle operazioni evidenzia la presenza di altri focolai nella zona.

Sul fronte della Valbella superiore, il fuoco sta discendendo verso l'abitato, e l'AIB ha già predisposto vasche d'acqua per proteggere direttamente gli immobili qualora le fiamme dovessero raggiungerli. Le attività sono coordinate da un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco, responsabile della gestione dei lanci dell'elicottero, e da un COAIB (Coordinatore Operativo del Corpo Volontari Antincendi Boschivi), affiancati da numerosi volontari e dall'elicottero regionale. Il rogo avanza anche verso i pascoli dell'Alpe Campo e il Bosco dell'Impero, in direzione Sabbia. Fortunatamente, altri incendi nelle aree di Rima e Fobello/Cervatto risultano sotto controllo, mentre un focolaio nella zona della Res persiste, ma in un'area isolata.

Una rete di solidarietà per gli operatori in campo

Di fronte a questa emergenza, si è attivata una significativa rete di solidarietà che coinvolge attivamente amministrazioni locali, aziende e cittadini. In Val Mastallone, la ditta Valverde di Quarona ha offerto un bancale di acqua naturale, un aiuto concreto destinato ai Vigili del Fuoco e ai volontari AIB impegnati sul campo. I Comuni interessati dall'incendio, in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, stanno fornendo panini agli operatori sin dall'inizio dell'emergenza. A dare un prezioso contributo nella distribuzione sono anche i giovani dell'oratorio di Varallo, che si occupano delle consegne. Questi gesti di collaborazione e supporto logistico sono fondamentali e offrono un sostegno tangibile a chi lavora instancabilmente per contenere gli incendi e presidiare il territorio, evidenziando l'importanza della cooperazione nei momenti più delicati per la comunità valsesiana.

Il ruolo dell'Unione Montana nell'emergenza

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, in quanto ente rappresentativo dei comuni montani della zona, svolge un ruolo chiave nel coordinamento delle iniziative di supporto logistico e assistenza agli operatori impegnati nell'emergenza. L'ente agisce come punto di raccordo tra le amministrazioni locali, i volontari e i cittadini, facilitando la gestione delle risorse e promuovendo la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nelle operazioni di soccorso e prevenzione degli incendi.