Il Comune di Teramo ha compiuto un significativo passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, presentando ufficialmente la nuova applicazione denominata "Teramo Trasporti". Questa innovativa piattaforma, interamente dedicata al trasporto pubblico locale, è stata svelata alla cittadinanza dal sindaco Gianguido D'Alberto e dall'assessore all'innovazione tecnologica Pina Ciammariconi. Sviluppata dalla società teramana Elite Software, l'app è già pienamente operativa e scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS, posizionandosi come il secondo sistema di questo genere ad essere attivato nell'intera regione Abruzzo.

L'introduzione di "Teramo Trasporti" si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto di modernizzazione dell'intero sistema di trasporto urbano, un'iniziativa strategica che ha beneficiato di un finanziamento consistente pari a 600mila euro, provenienti dai fondi destinati allo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS). Grazie a questi investimenti, la città ha già visto il rinnovamento e l'ammodernamento delle sue principali pensiline, migliorando l'esperienza di attesa per i viaggiatori. La nuova applicazione offre agli utenti una gamma completa di funzionalità pensate per rendere gli spostamenti più semplici ed efficienti: dalla possibilità di monitorare in tempo reale la posizione degli autobus alla consultazione dettagliata degli orari delle linee sia urbane che extraurbane.

Permette inoltre di pianificare con precisione i propri itinerari e di procedere all'acquisto dei titoli di viaggio direttamente tramite un collegamento integrato alla piattaforma MooneyGo. Tra le sue caratteristiche più avanzate, l'app include un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, progettato per fornire supporto immediato ai viaggiatori, e una pratica funzione dedicata alla segnalazione di eventuali oggetti smarriti a bordo dei mezzi.

Teramo: verso una mobilità smart e servizi digitali integrati

Il piano di innovazione tecnologica del capoluogo teramano non si limita alla sola applicazione. Prevede infatti l'installazione, nei prossimi giorni, di una serie di totem interattivi posizionati strategicamente presso alcune delle fermate più frequentate della città.

Questi dispositivi all'avanguardia saranno in grado di fornire ai cittadini e ai visitatori informazioni aggiornate non solo sulla mobilità, ma anche su eventi culturali, iniziative turistiche e altre notizie di interesse locale, trasformandosi in veri e propri punti informativi multimediali. Il sindaco D'Alberto ha sottolineato come questo intervento rappresenti una concreta attuazione dell'idea di "smart city", un modello di sviluppo urbano intelligente e sostenibile che guida la crescita e l'evoluzione di Teramo. L'applicazione "Teramo Trasporti" sarà sottoposta a una fase di test intensivo fino al mese di settembre. Durante questo periodo, l'amministrazione comunale rivolge un appello alla cittadinanza, invitando tutti gli utenti a scaricare e utilizzare l'app, segnalando tempestivamente eventuali malfunzionamenti o suggerimenti per contribuire all'ottimizzazione e al perfezionamento del servizio offerto.

Aggiornamenti costanti per il servizio di trasporto urbano

Il servizio di trasporto urbano di Teramo si distingue per la sua costante attenzione alla comunicazione con gli utenti. Attraverso canali ufficiali, vengono regolarmente diffuse informazioni cruciali riguardanti il servizio, garantendo trasparenza e tempestività. Tra le comunicazioni più frequenti e di rilievo si annoverano le variazioni di percorso delle diverse linee, gli avvisi relativi a scioperi che potrebbero influenzare la regolarità delle corse, le sospensioni temporanee di alcune tratte e l'annuncio dell'avvio o della conclusione dei servizi stagionali, come quelli estivi o scolastici. Questa prassi assicura che i cittadini siano sempre aggiornati sulle novità e sulle modifiche operative che interessano sia le linee urbane che quelle extraurbane, permettendo loro di pianificare al meglio i propri spostamenti e di essere informati su ogni aspetto rilevante del servizio di mobilità pubblica della città.